アル・ナセルとポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドが怪我からの回復を加速させ、最新のジムでの様子を公開してファンを安心させた

2月下旬、ロナウドがサウジ・プロリーグのアル・ナセル対アル・ファイハ戦で右ハムストリングに深刻な肉離れを負い、足を引きずりながらピッチを退いたことで、サッカー界は一騒動となった。この不運に見舞われて以来、41歳のロナウドは個別に調整されたリハビリプログラムに取り組んでおり、最近ではソーシャルメディアを通じて、脚の筋肉を重点的に鍛えるエクササイズや上半身のストレッチを行う自身の写真を公開している。

当初、この負傷は彼のまたしても目覚ましい個人成績を脅かすものと思われたため、こうした近況報告はファンにとって大きな安心材料となっている。年齢にもかかわらず、ロナウドは今シーズンもアル・ナスルの最大の得点源であり続け、全大会通算26試合に出場し、22ゴールと4アシストを記録している。