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アル・ナセルとポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドが怪我からの回復を加速させ、最新のジムでの様子を公開してファンを安心させた
密室での再建
2月下旬、ロナウドがサウジ・プロリーグのアル・ナセル対アル・ファイハ戦で右ハムストリングに深刻な肉離れを負い、足を引きずりながらピッチを退いたことで、サッカー界は一騒動となった。この不運に見舞われて以来、41歳のロナウドは個別に調整されたリハビリプログラムに取り組んでおり、最近ではソーシャルメディアを通じて、脚の筋肉を重点的に鍛えるエクササイズや上半身のストレッチを行う自身の写真を公開している。
当初、この負傷は彼のまたしても目覚ましい個人成績を脅かすものと思われたため、こうした近況報告はファンにとって大きな安心材料となっている。年齢にもかかわらず、ロナウドは今シーズンもアル・ナスルの最大の得点源であり続け、全大会通算26試合に出場し、22ゴールと4アシストを記録している。
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マルティネスがW杯への懸念を払拭
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、ロナウドの代表としての将来が危ぶまれているという見方を一蹴し、メキシコおよびアメリカとの今後の親善試合への招集外れは、一時的な予防措置であると説明した。マンチェスター・シティのプレイメーカー、ベルナルド・シルバについては、過酷な国内リーグ日程を経て、彼の負担を管理するためにクラブと綿密に協議した上で下された決定であるとマルティネス監督は述べた。
マルティネス監督は次のように断言した。「ワールドカップ出場は危うくありません！ 彼に危険はありません。軽度の筋肉の怪我であり、1～2週間で復帰できると考えています。クリスティアーノが今シーズン、フィジカル面で示してきたすべてが、彼が絶好調であることを証明しています。ベルナルド・シルバについては、所属クラブから提供された医療情報に基づいた、戦術的な判断です。」
ポルトガルの若者への機会
こうした伝説的な選手たちが不在であることは、次世代のポルトガル人選手たちが世界舞台で実力を証明する絶好の機会となる。マルティネス監督はこの代表戦期間を重要な実験の場と捉えており、次のように付け加えた。「以前も述べた通り、この期間は新しい選手を試す絶好の機会だ。実験を行い、実力のある選手たちを招集すべき時である。しかし、そのためには、あなたが言及した選手たちを代表から外す余地が必要だ。」
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ヒューストンとマイアミへの道
ロナウドがアル・ナセルでの早期復帰に注力する一方、ポルトガルの長期的な目標は、6月17日にヒューストンで開幕する2026年ワールドカップ・グループKにある。初戦は、コンゴ民主共和国とニューカレドニア／ジャマイカの間の大陸間プレーオフの勝者と対戦する。 ポルトガル代表はテキサス州に残り、6日後にウズベキスタンと対戦した後、6月27日にマイアミで行われるコロンビアとの白熱した一戦でグループステージの戦いを締めくくる。