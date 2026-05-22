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アル・ナセルが7年ぶりに優勝した際、ジョアン・フェリックスは「クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ制覇の重圧に苦しんでいた」と明かした。
ロナウドの2得点で長い得点不振に終止符
アル・ナスルは木曜、アル・アワル・パークで降格決定のダマックに4-1勝利し、2025-26サウジ・プロリーグ優勝を決めた。 後半にロナウドが2得点、マネとコマンも加点し、アル・ヒラルを2ポイント差でかわして優勝を決めた。7年ぶり2度目の戴冠。今夏加入のフェリックスは、舞台裏で伝説的同胞に大きな影響を与えた凄まじいプレッシャーを明かした。
- AFP
フェリックスが国内での勝利を振り返る
昨夏、注目された移籍でデビューシーズンを終えたフェリックスが、サウジアラビア移籍を決めた経緯を振り返った。チームへの適応やクラブの地位、試合終了後にロナウドと共有した安堵について、フェリックスはSport TVに語った。「不安はあったが、毎日最高の自分を目指している。
「恵まれた環境でプレーできました。試合のスタイルもポジションも周囲のチームメイトも自分に合っていました。結果として素晴らしいシーズンとなり、最高の形で終えられました。決断は慎重に下します。アル・ナセルへの移籍は突発的なアイデアではなく、承諾してから全力を注ぎました。物事はうまくいくこともあればそうでないこともあります。今回は完璧だったと思います」
多くの論争があっただけに、この優勝は特別だ。サウジアラビアでアル・ナセルと優勝するのは簡単ではない。ポルトガルでは知られていないだろうが、ここではサッカー以外のことも多い。アル・ナセルは小さなクラブでリーグ制覇は難しい。それでも私たちは成し遂げた。ファンとクラブにとって忘れられない日だ。
クリスはリーグ初タイトルをずっと狙っていた。毎日一緒にいるので、彼の苦しみと強い思いを知っている。だから抱きしめに行った。サウジリーグのMVP？良いシーズンを送った選手は多いが、アル・ナスルが優勝した以上、僕かクリスのどちらかが受けるべきだ。
世界の舞台へ注目が集まる
国内リーグの順位と個人賞争いが佳境を迎える中、アル・ナスルの外国人選手たちは代表戦へ関心を移している。フェリックスはリーグ優勝の祝賀を早々に切り上げ、母国の国際大会目標に視線を向けた。
ワールドカップについては「数日間休んで家族と過ごし、1日から再始動する。それ以降はリーグのことは忘れる」と語った。 優勝候補？我々はベストを尽くすだけ。一戦一戦に集中すれば結果はついてくる。素晴らしいチームメイトがおり、少しの運があれば優勝できると信じている。」
- AFP
ワールドカップの開幕が迫っている
優勝したばかりの選手たちはクラブでの祝賀ムードから素早く切り替え、代表戦に集中する。ロナウドとフェリックスは6月1日にポルトガル代表合宿へ合流し、その勢いでコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する厳しいグループステージに臨む。