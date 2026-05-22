アル・ナセルが7年ぶりに優勝した際、ジョアン・フェリックスは「クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ制覇の重圧に苦しんでいた」と明かした。

昨夏、注目された移籍でデビューシーズンを終えたフェリックスが、サウジアラビア移籍を決めた経緯を振り返った。チームへの適応やクラブの地位、試合終了後にロナウドと共有した安堵について、フェリックスはSport TVに語った。「不安はあったが、毎日最高の自分を目指している。

「恵まれた環境でプレーできました。試合のスタイルもポジションも周囲のチームメイトも自分に合っていました。結果として素晴らしいシーズンとなり、最高の形で終えられました。決断は慎重に下します。アル・ナセルへの移籍は突発的なアイデアではなく、承諾してから全力を注ぎました。物事はうまくいくこともあればそうでないこともあります。今回は完璧だったと思います」

多くの論争があっただけに、この優勝は特別だ。サウジアラビアでアル・ナセルと優勝するのは簡単ではない。ポルトガルでは知られていないだろうが、ここではサッカー以外のことも多い。アル・ナセルは小さなクラブでリーグ制覇は難しい。それでも私たちは成し遂げた。ファンとクラブにとって忘れられない日だ。

クリスはリーグ初タイトルをずっと狙っていた。毎日一緒にいるので、彼の苦しみと強い思いを知っている。だから抱きしめに行った。サウジリーグのMVP？良いシーズンを送った選手は多いが、アル・ナスルが優勝した以上、僕かクリスのどちらかが受けるべきだ。