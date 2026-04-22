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アル・ナセルが15歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアをトップチームに昇格させることを検討しており、父子でのプレーが可能になる見込みだ。
リヤドでの家族行事
アル・ウィーム紙によると、アル・ナスルは来季、ロナウド・ジュニアをトップチームに昇格させる可能性を検討している。彼は父に続き、レアル・マドリード、ユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーでプレーし、サウジアラビアに移った。15歳での昇格は、彼の身体と技術への大きな信頼を示す。
41歳の父は依然としてチームの中心的存在であり、2人で同時にピッチに立つことは彼の長年の夢だ。父が通算1,000ゴールを狙う中、息子がアシストすれば伝説のキャリアにふさわしい結末となるだろう。 クラブは今シーズン終了後に彼の準備状況を評価し、正式に判断する予定だ。
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CR7の後継者、驚異的な数字
ロナウド・ジュニアには、父親譲りの得点感覚を示す驚異的な記録がある。 英紙『ザ・サン』によると、ユヴェントスU-9では23試合58ゴール、アル・ナスルU-15では27試合56ゴールと驚異的な数字を残し、ポルトガルユース代表でも活躍している。
とはいえ、サウジ・プロリーグのシニアサッカーへの移行は大きな飛躍となる。プロサッカーの身体的な要求はユースとは全く異なるからだ。もし昇格すれば、ロナウド親子はラーションやリバウド親子の例のように、父子が同じピッチに立つ数少ないエリートクラブに加わる。
アル・ナスルの波乱万丈のシーズン
アル・ナスの主将ロナウドは、移籍市場への不満からシーズン序盤にストライキを行ったと報じられた。それでもチームは現在、サウジ・プロリーグで2位に8ポイント差をつけて首位を走る。 契約はあと1年残っており、クラブはチームの顔である彼を満足させようとしている。その一環として、息子のキャリアを急ぐことが忠誠心の証になるかもしれない。
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1,000ゴールを目指している
この移籍話が浮上したタイミングは、ロナウドがサッカー界での不滅の名声を追求している最中と重なる。彼は現在、通算1,000ゴールまであと31ゴールに迫っており、今夏のワールドカップで6度目の代表入りが予想される。6大会連続得点を挙げる初の選手になることが最大の目標だが、国内リーグで息子をピッチ上で指導する機会もまた、大きな意味を持つだろう。
親子で同時にピッチに立てば、世界的な存在を目指しているサウジ・プロリーグにとっても大きなマーケティング効果となる。アル・ナセルは2023年のロナウド加入後、初のリーグ優勝へ順調で、2026-27シーズンは後継者がそばに立つ可能性もある。ポルトガルのアイコンにとって、感慨深い年になりそうだ。