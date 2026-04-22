アル・ナセルが15歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアをトップチームに昇格させることを検討しており、父子でのプレーが可能になる見込みだ。

この移籍話が浮上したタイミングは、ロナウドがサッカー界での不滅の名声を追求している最中と重なる。彼は現在、通算1,000ゴールまであと31ゴールに迫っており、今夏のワールドカップで6度目の代表入りが予想される。6大会連続得点を挙げる初の選手になることが最大の目標だが、国内リーグで息子をピッチ上で指導する機会もまた、大きな意味を持つだろう。

親子で同時にピッチに立てば、世界的な存在を目指しているサウジ・プロリーグにとっても大きなマーケティング効果となる。アル・ナセルは2023年のロナウド加入後、初のリーグ優勝へ順調で、2026-27シーズンは後継者がそばに立つ可能性もある。ポルトガルのアイコンにとって、感慨深い年になりそうだ。