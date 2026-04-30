アル・ナセルがサウジ・プロリーグ優勝に王手をかけた。クリスティアーノ・ロナウドは「キャリアの終盤に近づいている」と認めた。

ポルトガルのレジェンドは、今週半ばのアル・ナスル対アル・アハリ戦（2-0で勝利）でキャリア通算970ゴール目を記録した。年齢を重ねることを意識している彼は、試合後に将来について語った。

41歳になってもプレーを続ける理由について、彼は「今の世代のためだけでなく、前の世代や次の世代のためにもプレーしている」と語った。また、「キャリアの終わりが近づいても、毎日、試合ごとに、そして毎年、このプレーを楽しんでいる。それは事実だ」と続けた。



