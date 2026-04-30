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アル・ナセルがサウジ・プロリーグ優勝に王手をかけた。クリスティアーノ・ロナウドは「キャリアの終盤に近づいている」と認めた。
ロナウドが自身の長きにわたる活躍を振り返る
ポルトガルのレジェンドは、今週半ばのアル・ナスル対アル・アハリ戦（2-0で勝利）でキャリア通算970ゴール目を記録した。年齢を重ねることを意識している彼は、試合後に将来について語った。
41歳になってもプレーを続ける理由について、彼は「今の世代のためだけでなく、前の世代や次の世代のためにもプレーしている」と語った。また、「キャリアの終わりが近づいても、毎日、試合ごとに、そして毎年、このプレーを楽しんでいる。それは事実だ」と続けた。
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ヨーロッパとアジアを巡る「素晴らしい」旅
バロンドールとチャンピオンズリーグをそれぞれ5度制したロナウドは、歴史に名を残すキャリアを振り返る。スポルティングCPでのデビュー、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでの活躍。ベテランFWは、後進に残すレガシーに満足している。
それでも彼は、キャリアを最高の形で締めくくる決意を示す。ロナウドは言う。「僕のキャリアは輝かしい。今もサッカーを楽しんで得点を重ねている。何よりも勝ちたい。リーグ優勝を勝ち取りたいんだ。」
アル・ナセル、国内タイトル獲得に王手
2023年にサウジ・プロリーグへ加入したロナウドは、いまだ中東での初タイトルを手にしていない。しかし、所属するアル・ナスルが現在8ポイント差で首位に立ち、待望の瞬間は目前だ。ライバルのアル・ヒラルに消化試合が1試合残るものの、直近の勝利で3ポイントを積み上げたリヤドのチームに勢いはある。
40代とは思えない運動量を維持し、チームに不可欠な存在だ。通算970ゴール目は、彼の得点感覚が健在であることを示し、チームを歴史的タイトルへ導くはずだ。
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2026年の最終目標
サウジ・プロリーグ制覇が当面の目標だが、ポルトガル人主将はワールドカップにも視線を向けている。今年後半に開催される大会が、彼にとってサウジアラビア初タイトルと最後の舞台になるかもしれない。