ロナウドは、アジア最高峰のクラブ大会である2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ・エリートで、現役最後となる可能性のある戦いに臨もうとしている。アル・ナスルのFWは、自身の伝説的なキャリアに終止符を打つ前に、このトロフィーを掲げることを強く望んでいる。

ポステコグルー監督は、土曜日のアル・ハリージュ戦となるサウジ・プロリーグで、メンバーを入れ替えながら主力選手の出場時間を制限するとみられている。この措置は、9月15日火曜日に行われるアル・アインとの大陸大会初戦を見据えたものだ。

アル・ナスルは、この一戦に向けて戦術面でも大きな後押しを得る可能性がある。ウインガーのコマンは、軽度のハムストリング負傷からの早期回復を目指しており、ロナウドと並んで出場することを狙っている。