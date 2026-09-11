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アル・ナスル、クリスティアーノ・ロナウドの最後のチャンピオンズリーグ挑戦を前に戦術面で大きな追い風を得る
ロナウドがAFCチャンピオンズリーグ復帰へ প্রস্তু備する
ロナウドは、アジア最高峰のクラブ大会である2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ・エリートで、現役最後となる可能性のある戦いに臨もうとしている。アル・ナスルのFWは、自身の伝説的なキャリアに終止符を打つ前に、このトロフィーを掲げることを強く望んでいる。
ポステコグルー監督は、土曜日のアル・ハリージュ戦となるサウジ・プロリーグで、メンバーを入れ替えながら主力選手の出場時間を制限するとみられている。この措置は、9月15日火曜日に行われるアル・アインとの大陸大会初戦を見据えたものだ。
アル・ナスルは、この一戦に向けて戦術面でも大きな後押しを得る可能性がある。ウインガーのコマンは、軽度のハムストリング負傷からの早期回復を目指しており、ロナウドと並んで出場することを狙っている。
- Getty Images Sport
コマン、負傷からの重要な復帰を目指す
コマンはアル・ナスルの直近のアル・イテハド戦でハムストリングの問題を負った。しかし、精密検査では前向きな結果がもたらされ、MRI検査の結果、このフランス代表は軽度の肉離れにとどまったことが確認された。
サウジアラビアのメディア『Arriyadiyah』によると、アル・ナスルのメディカルスタッフはアル・アイン戦に間に合う形でこのウインガーの復帰を認める可能性があるという。コマンは引き続きトレーニング施設で回復プログラムをこなしているが、土曜日のリーグ戦はすでに欠場が決まっている。
コマンは今季、6試合に出場しながらゴールもアシストも記録できておらず、もどかしいシーズン序盤を過ごしている。それでも、1対1での打開力とクロス供給は、ロナウドと並ぶ攻撃陣の重要な要素であり続けている。
「ミスター・チャンピオンズリーグ」が最後のアジア王座を狙う
欧州で5度の優勝を果たし、「ミスター・チャンピオンズリーグ」の異名を得たロナウドは、アジアのタイトルを自身のコレクションに加えることに意欲を見せている。2026-27シーズンは、アル・ナスルの一員としてこの大会に臨む3度目のシーズンとなる。
フル参戦となった2023-24シーズンは、9試合で6得点2アシストを記録したものの、最終的に優勝したアル・アイン相手に準々決勝でPK戦の末に敗れ、無念の結末に終わった。
翌年のロナウドは個人記録でさらに好成績を残し、8試合で8得点をマークした。しかし、日本の川崎フロンターレが準決勝で3-2の勝利を収め、アル・ナスルの快進撃を止めた。
- AFP
休養十分の主力たちが大陸制覇での雪辱に焦点を合わせる
アジアでの戦いに乗り出す前に、アル・ナスルはまずサウジ・プロリーグ第7節でアル・ハリージュと対戦しなければならない。ポステコグルーは週半ばの大陸大会での試練に向け、主力スター選手たちを最高のコンディションに保つため慎重に起用する見通しだ。
ロナウドが今季限りで現役生活に終止符を打つ可能性があると示唆しているだけに、その重要性はこれ以上ないほど高い。さらに、コンディションを取り戻したコマンと再び力を合わせることができれば、勝手知ったる相手アル・アイン戦に向けた理想的な成功の方程式となるかもしれない。
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