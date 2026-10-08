主将の代表活動早期離脱をめぐる議論に巻き込まれることを拒んだポステコグルー監督は、試合前会見で明確な姿勢を示した。「クリスティアーノはフィジカル面でもメンタル面でも良い状態でクラブに戻ってきた。それが我々にとって最も重要なことだ」

報じられているこのFWとポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督との不和について追及されると、指揮官は議論を打ち切った。「私はクラブの監督が代表チームで起きていることについてコメントするのは好きではない。だから、その件については話さない」