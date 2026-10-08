ZUMA Press Wire
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アル・ナスルのアンジェ・ポステコグルー監督、ポルトガルでの論争をかわし「クリスティアーノ・ロナウドは身体面、精神面ともに良好な状態」
指揮官が大黒柱のコンディション状況を確認した
ポステコグルー監督は、ベテランFWが万全の状態でチームに再合流したことを認め、サウジ・プロリーグ第8節を前に準備が整ったと明かした。41歳のこのFWは、リヤドの強豪が金曜日にアル・ディリヤをホームに迎える一戦で、即座に先発候補となる。欧州中で渦巻く憶測にも動じることなく、このオーストラリア人指揮官は、順位表の上位進出に向けた戦いを継続するためのチーム準備に完全に集中している。
- AFP
指揮官、代表メンバーを巡る論争をかわす
主将の代表活動早期離脱をめぐる議論に巻き込まれることを拒んだポステコグルー監督は、試合前会見で明確な姿勢を示した。「クリスティアーノはフィジカル面でもメンタル面でも良い状態でクラブに戻ってきた。それが我々にとって最も重要なことだ」
報じられているこのFWとポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督との不和について追及されると、指揮官は議論を打ち切った。「私はクラブの監督が代表チームで起きていることについてコメントするのは好きではない。だから、その件については話さない」
リヤドの強豪がグループ全体の出そろいを待つ
チームの大黒柱に注目が集まる一方で、アル・ナスルの準備には、ジョアン・フェリックスがリヤドで全体練習に復帰したことで、タイムリーな追い風が吹いた。コーチングスタッフは現在、水曜日の決勝でアラブ首長国連邦を2-0で下してアラビアン・ガルフ・カップを制したばかりのサウジアラビア代表組の合流を待つのみとなっている。リーグ王者として国内外の過密日程を戦う中、フルメンバーの再集結は極めて重要となる。
- AFP
優勝争いを繰り広げるチームが国内首位を狙う
アル・ナスルは金曜日の一戦を首位と勝ち点2差で迎える。アル・ディリヤに勝てば、首位を走るアル・ヒラルとアル・イテハドに引き続きプレッシャーをかけられる状況だ。この試合は現王者にとって過密な秋の日程の幕開けとなる。地域大会での戦いが再開される前に、国内でこれ以上の取りこぼしは許されない。攻撃の最前線では、ロナウドが通算979ゴールを4桁に乗せることを見据えている。
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