ポステコグルー監督は、ポルトガルのレジェンドがこの大敗で「何もしていない」との主張に、とりわけ苛立ちを示した。指揮官は、プレシーズンでの実戦機会が限られていたにもかかわらず、そのFWの直近の得点記録を指摘した。

「クリスティアーノはすでに3ゴールを決めている」と指揮官は語った。「準備期間は限られていた。これは選手たちの問題ではない。選手たちはすべてを出している。彼らは素晴らしい選手であり、優れた人間性も備えている。責任は私にある、いいかい？ だが、いまなお誰にとっても模範を示している人物に対して、そんなことを言うべきではない。

「それに、プレーを続けるためにあらゆる犠牲を払ってキャリアを築いてきた人たちについて、そういうことを言う時は気をつけるべきだ。言った通り、私を批判するのは構わない。問題ない。彼は3試合で得点していなかったのか？ 今日、チャンスはなかったのか？」