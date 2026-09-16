AFP
翻訳者：
アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグで惨敗を喫した後、アンジェ・ポステコグルーがクリスティアーノ・ロナウドを激しく擁護
アル・ナスルにとって屈辱的な一夜
アル・ナスルは火曜日、UAEのアル・アインに0-4の大敗を喫した。この結果は、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に臨むサウジ・プロリーグ王者にとって痛烈な打撃となった。
また、これはロナウドがサウジアラビア到着後に喫したキャリア最大の敗戦でもあった。この大敗を受け、チームの準備や、象徴的存在である同FWがチーム全体に与える影響をめぐって即座に疑問の声が上がった。
しかし、ポステコグルー監督はその批判を看過しなかった。トッテナムとノッティンガム・フォレストの前指揮官は、試合後の張り詰めた記者会見で主力選手を断固として擁護した。
- AFP
ポステコグルー、報道陣と衝突
アル・ナスルの監督は、記者からチームの準備不足を問われ、さらにロナウドがチームの助けになっていないと非難されると、怒りをあらわにした。ポステコグルーはパフォーマンスの責任をただちに自らに引き受けた一方で、自軍に向けられた批判は退けた。
『ESPN』が伝えたところによると、ポステコグルーは「あなたは私たちが十分に準備していなかったと言うが、そこにいたはずだ。つまり、あなたは真実を言っていない。正直でいてほしい。責任は私にある。もしかすると、私は自分の仕事をうまくできていなかったのかもしれない。それは構わない。だが、準備についてはどうか話さないでほしい」と語った。
サッカー界のレジェンドを擁護する
ポステコグルー監督は、ポルトガルのレジェンドがこの大敗で「何もしていない」との主張に、とりわけ苛立ちを示した。指揮官は、プレシーズンでの実戦機会が限られていたにもかかわらず、そのFWの直近の得点記録を指摘した。
「クリスティアーノはすでに3ゴールを決めている」と指揮官は語った。「準備期間は限られていた。これは選手たちの問題ではない。選手たちはすべてを出している。彼らは素晴らしい選手であり、優れた人間性も備えている。責任は私にある、いいかい？ だが、いまなお誰にとっても模範を示している人物に対して、そんなことを言うべきではない。
「それに、プレーを続けるためにあらゆる犠牲を払ってキャリアを築いてきた人たちについて、そういうことを言う時は気をつけるべきだ。言った通り、私を批判するのは構わない。問題ない。彼は3試合で得点していなかったのか？ 今日、チャンスはなかったのか？」
- AFP
リーグ戦で巻き返す
アル・ナスルは、この屈辱的な大陸大会での敗戦を受け、今すぐ立て直しを図らなければならない。リヤドを本拠地とする同クラブは現在、サウジ・プロリーグの順位表で3位につけている。タイトル争いでは、宿敵アル・ヒラルとアル・イテハドに対して差を詰める必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。