退団の可能性をめぐる噂にさらに拍車をかけているのが、メニャンがプレシーズンのトレーニング復帰を延期する決断を下したことだ。メニャンとチームメートのアドリアン・ラビオはともに、当初予定されていた8月12日からのミラネッロ合流を8月16日へと遅らせた。クラブはこれを、ワールドカップでの戦いを終えた後の回復のために休暇を延長したものだと説明しているが、安定感を打ち出そうとしているクラブにとって、その見え方は依然として問題をはらんでいる。この遅れは、特に前指導体制との強い結びつきを踏まえれば、選手たちの不満を反映したものだと広く受け止められている。

クラブは現在、世界屈指の戦力を引き留めたいという思惑と、不満を抱える可能性のある主将をどう扱うかという現実との間で難しい立場に置かれている。経営陣は、本人の意思に反して選手を残留させることが逆効果になり得ると認識しており、無理に引き留めた場合、ピッチ上で最高のパフォーマンスにつながることはまれだと理解している。新シーズンの開幕が近づく中、ミラン首脳陣にはメニャンと話し合い、将来に向けた説得力のあるビジョンを示すことが求められている。