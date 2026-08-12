AFP
翻訳者：
アル・ナスルがフロント刷新後のACミランGKを狙い、マイク・メニャンの将来に不透明感
サン・シーロで内部摩擦が強まる
前季終盤の混乱を受け、メニャンとミラン首脳陣の関係は微妙な岐路に差しかかっているようだ。フランス代表は依然としてミランの戦力における最重要ピースの一人であるものの、ここ最近の動きは、選手とクラブの意思決定層の間に溝が広がりつつあることを示唆している。メニャンの不満の主な原因は、5月に行われたテクニカルスタッフの大幅な刷新にある。この動きにより、マックス・アッレグリ監督、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、そしてベテランGKコーチのクラウディオ・フィリッピが解任された。メニャンはこの3人ととりわけ強い仕事上の関係を築いており、特にフィリッピについては、その専門性がフランス人GKの欧州屈指のショットストッパーとしての地位維持に貢献したと評価されていた。
- Getty Images Sport
アル・ナスルが獲得候補として浮上
世界屈指の才能を獲得する好機と見て、サウジ・プロリーグのアル・ナスルが争奪戦に参戦したと、『La Gazzetta dello Sport』が報じている。クリスティアーノ・ロナウドを擁することで知られるリヤド拠点の同クラブは、現在ベントに代わる新たな守護神を探している。サウジリーグの資金力はミランにとって特有の難題となり得る。すでにチーム内でも高給取りの1人であるメニャンを巡って入札合戦が勃発した場合、対抗は難しくなる可能性があるためだ。
報道によれば、中東からの関心は本物であり、メニャンが次の一手を見極める中で、サウジのクラブは状況を注視しているという。これは、チェルシーからの高額オファーがありながらもメニャンがクラブ残留を選んだ昨夏とは対照的だ。当時は、アッレグリの存在と当時の経営体制が、プレミアリーグの強豪からの誘いを断るだけの十分な材料となっていた。
復帰の遅れで移籍憶測が強まる
退団の可能性をめぐる噂にさらに拍車をかけているのが、メニャンがプレシーズンのトレーニング復帰を延期する決断を下したことだ。メニャンとチームメートのアドリアン・ラビオはともに、当初予定されていた8月12日からのミラネッロ合流を8月16日へと遅らせた。クラブはこれを、ワールドカップでの戦いを終えた後の回復のために休暇を延長したものだと説明しているが、安定感を打ち出そうとしているクラブにとって、その見え方は依然として問題をはらんでいる。この遅れは、特に前指導体制との強い結びつきを踏まえれば、選手たちの不満を反映したものだと広く受け止められている。
クラブは現在、世界屈指の戦力を引き留めたいという思惑と、不満を抱える可能性のある主将をどう扱うかという現実との間で難しい立場に置かれている。経営陣は、本人の意思に反して選手を残留させることが逆効果になり得ると認識しており、無理に引き留めた場合、ピッチ上で最高のパフォーマンスにつながることはまれだと理解している。新シーズンの開幕が近づく中、ミラン首脳陣にはメニャンと話し合い、将来に向けた説得力のあるビジョンを示すことが求められている。
- Getty
契約上の安定性と競技面での野心
書類上では、マイク・メニャンの目先の去就をめぐってACミランが主導権を握っている。フランス人GKは今年初め、クラブとの大型契約延長にサインしており、2031年6月までクラブに拘束される内容で、給与はクラブ最高給取りのラファエル・レオンに匹敵する。この契約はボーナス込みで年間約700万ユーロに相当し、今後10年間のGKポジションを確保する目的があった。この状況はミランのファン層に不安をもたらしている。メニャンは2021年にジャンルイジ・ドンナルンマの後任として加入して以降、ファンのお気に入りの存在となってきたからだ。ピッチ上でのリーダーシップとシュートストップ能力はクラブで極めて重要なものだったため、その退団の可能性はロッソネリの忠実なファンにとってなおさら受け入れがたいものとなっている。
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