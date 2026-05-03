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アル・ナスルがアル・カディヤに敗れ、クリスティアーノ・ロナウドに大きな痛手。これにより、サウジ・プロリーグの優勝争いでアル・ヒラルに再び希望が生まれた。
アル・カディヤが序盤に先制し、アル・ナスルを驚かせた
タイトルへの通過点と見られていた一戦で、アル・ナスルは第31節に苦戦。ホームのアル・カディシアは24分、モハメド・アブ・アル・シャマットが素早い反応で先制した。
直後、ロナウドが上隅を狙う特徴的なカーブを放ったが、ボールはクロスバーを直撃。アル・ナスルのキャプテンは悔しさを露わにし、チームは前半リズムをつかめなかった。
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フェリックスが反撃に出るも、守備の不安は解消されない
ロナウドの惜しいシュートから2分後、ジョアン・フェリックスが同点弾を挙げた。マルセロ・ブロゾヴィッチの正確なパスを元バルセロナFWが冷静に決め、今季23得点目。
それでも守備は安定せず、55分にはムサブ・アル・ジュワイールに再逆転を許した。78分にはジュリアン・キニョネスに追加点を決められ、試合は3－1でホームチームの勝利で終わった。
連勝が止まり、課題が残る
試合終了のホイッスルが鳴り、タッチライン脇のジェズスは明らかに苛立ちを露わにした。この敗戦で、アル・ナスルは全大会通じて続けていた20連勝の驚異的な記録が止まった。サウジ・プロリーグ優勝へ一直線と思われた快進撃は、本来楽勝と予想された相手に阻まれた。
首位は維持しているものの、春先からチームを包んでいた無敵のオーラは、最悪のタイミングで消えた。
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アル・ヒラルが優勝へ前進
この結果、順位表は大きく動いた。アル・ナスルは現在5ポイントリードしているが、ジェズスの古巣アル・ヒラルは消化試合を1試合残している。 5月12日の直接対決を前に、アル・ヒラルは残る試合に勝てば優勝できる。アル・ナセルは5月7日のアル・シャバブ戦で態勢を立て直し、失策が許されないことを理解している。