アル・ナスルがアル・カディヤに敗れ、クリスティアーノ・ロナウドに大きな痛手。これにより、サウジ・プロリーグの優勝争いでアル・ヒラルに再び希望が生まれた。

タイトルへの通過点と見られていた一戦で、アル・ナスルは第31節に苦戦。ホームのアル・カディシアは24分、モハメド・アブ・アル・シャマットが素早い反応で先制した。

直後、ロナウドが上隅を狙う特徴的なカーブを放ったが、ボールはクロスバーを直撃。アル・ナスルのキャプテンは悔しさを露わにし、チームは前半リズムをつかめなかった。



