アル・ドスリ、サラー、マハーズを襲った大地震……サッカー界の「無敵時代」は終わったのか？

ここ数年、サレム・アル・ドスリはサウジアラビア代表の要だった。卓越した個人技で試合を決めるため、ファンは彼に期待を寄せた。

しかし、ワールドカップ初戦のウルグアイ戦では、彼にとって初めての光景が待ち受けていた。

試合では本来の動きが見られず、攻撃面で期待された活躍ができなかった。 さらに、体力の低下も顕著で、素早いダッシュやドリブルが影を潜め、1対1での勝率や最終3分の1での脅威創出能力も落ち込んでいた。

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時間が経つにつれ、チームにはより活力があり、プレスをかけて素早く攻守を切り替えられる選手が必要だったため、サポーターからは早い段階での交代とキャプテンのベンチ下げを求める声が強まった。しかし、ゲオルギオス・ドニス監督は試合終了のホイッスルが鳴るまでアル・ドスリを起用し続け、この決断は試合後の批判の的となり、選手自身のパフォーマンス以上に物議を醸した。

議論の焦点はアル・ドスリの立場ではなく、現代サッカーの原則「大スターでも戦術や体調次第で交代すべき」に当たった。

結果として、ウルグアイ戦後の論点は「グリーン・ジャージ」の主将への賛美から、大会中の出場時間を適切に配分する必要があるという疑問へと移った。そうすれば、彼の経験を生かしつつ、過度な負担でパフォーマンスを落とすことを防げるからだ。