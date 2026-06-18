アル・ドスリ、サラー、マハーズを襲った大地震……サッカー界の「無敵時代」は終わったのか？

電子掲示板に表示されたスター選手の背番号変更は、戦術的判断を超え、現代サッカーの新しい現実を示す。
2026年のワールドカップでは、モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリのようなスターを囲む「特権」が消えつつある。戦術やフィジカルの優先度が名声や実績を上回ったためだ。
議論の焦点は、彼らの価値ではなく、どう活用し、何分出場させ、フルタイムをこなせるかに移っている。
電子掲示板に表示されたスター選手の背番号変更は、戦術的判断を超え、現代サッカーの新しい現実を示す。
2026年のワールドカップでは、モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリのようなスターを囲む「特権」が消えつつある。戦術やフィジカルの優先度が名声や実績を上回ったためだ。
議論の焦点は、彼らの価値ではなく、どう活用し、何分出場させ、フルタイムをこなせるかに移っている。
長年にわたり、ファンはこの3人が各代表チームのリーダー兼攻撃の要として、試合終了のホイッスルが鳴るまでピッチに立ち続ける姿を見てきた。
しかし今回のワールドカップでは状況が一変。強化されたフィジカル・戦術的要求を受け、途中交代やスーパーサブとしての起用など、新たな役割をさせるべきとの声が強まっている。
2026年大会は、スーパースターを取り巻く最後の「タブー」を破る大会になるのか。また、どんな経歴や地位があっても途中交代しない選手に居場所のない新時代が始まるのか。私たちはその答えを目の当たりにするかもしれない。
この3人の中で最も安定しているのはモハメド・サラーだ。エジプトのスターは技術面で批判されることはなく、ベルギー戦でも試合の行方を左右し、チームの攻撃を効果的に牽引できることを示した。
しかしこの試合で話題になったのは、サラーのパフォーマンスよりも、試合終了15分前にフサム・ハサン監督が彼を交代させたことだった。数年前なら、重要な試合で「ムー」をピッチから下げることはほぼ不可能とされていたが、今ではどのコーチも当然の判断とする。
ただし、これはサラーの力が衰えたのではなく、試合運営の哲学が変わったためだ。監督は選手を「最後までピッチに残すべき象徴」ではなく、試合の流れや年齢に応じて休息や交代が必要なシステムの一要素と捉えている。
つまり、サラーの交代は彼の価値低下ではなく、サッカーがより現実的になり、スターの威光に縛られなくなった証拠だ。
サラーが好パフォーマンスで交代した一方、アルジェリアはアルゼンチンに0-3で敗れ、マフレズの立場が微妙になった。
ウラジミール・ペトコヴィッチ監督はマフレズを先発から外し、後半に投入。この采配に、彼のコンディションとビッグマッチでのパフォーマンスを心配する声が再燃した。
長年にわたりアルジェリア代表を支え、アラブ・アフリカサッカー界のスターとして君臨してきたマフレズだが、議論の焦点は彼の才能ではなく、どうすれば最大限に力を引き出せるかだ。
先発起用を支持する声もあるが、試合の局面に応じて起用するほうが効果的だとする意見も根強い。かつては当然とされた彼の先発の座が、いまや当然ではなくなっているのは明らかだ。
ここ数年、サレム・アル・ドスリはサウジアラビア代表の要だった。卓越した個人技で試合を決めるため、ファンは彼に期待を寄せた。
しかし、ワールドカップ初戦のウルグアイ戦では、彼にとって初めての光景が待ち受けていた。
試合では本来の動きが見られず、攻撃面で期待された活躍ができなかった。 さらに、体力の低下も顕著で、素早いダッシュやドリブルが影を潜め、1対1での勝率や最終3分の1での脅威創出能力も落ち込んでいた。
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時間が経つにつれ、チームにはより活力があり、プレスをかけて素早く攻守を切り替えられる選手が必要だったため、サポーターからは早い段階での交代とキャプテンのベンチ下げを求める声が強まった。しかし、ゲオルギオス・ドニス監督は試合終了のホイッスルが鳴るまでアル・ドスリを起用し続け、この決断は試合後の批判の的となり、選手自身のパフォーマンス以上に物議を醸した。
議論の焦点はアル・ドスリの立場ではなく、現代サッカーの原則「大スターでも戦術や体調次第で交代すべき」に当たった。
結果として、ウルグアイ戦後の論点は「グリーン・ジャージ」の主将への賛美から、大会中の出場時間を適切に配分する必要があるという疑問へと移った。そうすれば、彼の経験を生かしつつ、過度な負担でパフォーマンスを落とすことを防げるからだ。
モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリー。彼らに共通するのはスター性だけではない。代表チームとクラブで長く期待を背負い、特別な瞬間を生み続けてきた世代の象徴なのだ。
しかし現代サッカーはかつてないほど過酷だ。試合のペースは速くなり、スペースは縮まり、走行距離やプレッシャーも飛躍的に増えた。フィジカルデータやデジタル指標は戦術判断に欠かせなくなった。
かつては監督がスターを交代させるのをためらったが、今はチーム利益とコンディションが最優先だ。
だからこそ、エジプト代表で好パフォーマンスを見せたモハメド・サラーが途中交代させられ、アルジェリア対アルゼンチン戦でリヤド・マフレズがベンチスタートを切った。また、ウルグアイ戦でサレム・アル・ドスリのパフォーマンスが低下すると、サウジアラビアのファンから交代を求める声が上がった。こうした場面は、もはや驚くべきことではない。
2026年のワールドカップがモハメド・サラー、リヤド・マハーズ、サレム・アル・ドスリの終焉を意味するわけではない。だが、彼らの「不敗神話」はすでに崩れつつある。
3人は今も経験と実力を備え、試合を左右できるが、全盛期のように戦術やフィジカル面で無条件に計算できるわけではない。
サッカーは変わり、ファンや監督の視点も変わった。「スターは交代できるか」ではなく、「いつ交代するのが最善か」が問われている。
2026年W杯の真の物語は、スターの衰退ではなく、「手放せないスターは存在しない」という時代の終わりなのだ。