ここ数年、サレム・アル・ドスリはサウジアラビア代表の要だった。卓越した個人技で試合を決めるため、ファンは彼に期待を寄せた。

しかし、ワールドカップ初戦のウルグアイ戦では、キャプテンとして臨んだ彼にとって、いつもとは異なる光景が待ち受けていた。

試合では本来の動きがなく、攻撃面で存在感を示せなかった。 さらに、体力の低下も顕著で、素早いダッシュやドリブルが影を潜めた。1対1での勝率やペナルティエリア付近での脅威も減少していた。

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時間が経つにつれ、チームにはより活力があり、素早く攻守を切り替えられる選手が必要だったため、サポーターからは早い段階での交代とキャプテン交代を求める声が強まった。しかし、ゲオルギオス・ドニス監督は試合終了のホイッスルが鳴るまでアル・ドスリーを起用し続けた。この采配は、選手自身のパフォーマンス以上に、試合後の批判の的となった。

議論の焦点はアル・ドスリの立場ではなく、現代サッカーの考え方、「大スターでも戦術や体調次第では交代すべき」という原則にあった。

結果として、ウルグアイ戦後の議論は、グリーン軍団の主将への称賛から、大会中の出場時間を適切に管理する必要があるという疑問へと移った。彼の経験を生かしつつ、負担を軽減してパフォーマンスを維持することが目的だ。