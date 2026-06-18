電子掲示板に表示されたスター選手の背番号変更は、戦術的な一時の判断ではなく、現代サッカーの新しい現実を示している。
2026年のワールドカップでは、モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリのようなスターを囲む「特権」が消えつつある。戦術やフィジカルの優先度が名声や実績を上回ったためだ。
議論の焦点は、彼らの価値ではなく、どう活用し、いつ起用し、フル出場できる体力が残っているかへと移っている。
電子掲示板に表示されたスター選手の背番号変更は、戦術的な一時の判断ではなく、現代サッカーの新しい現実を示している。
2026年のワールドカップでは、モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリのようなスターを囲む「特権」が消えつつある。戦術やフィジカルの優先度が名声や実績を上回ったためだ。
議論の焦点は、彼らの価値ではなく、どう活用し、いつ起用し、フル出場できる体力が残っているかへと移っている。
長年にわたり、ファンはこの3人が各代表チームのリーダー兼攻撃の要として、試合終了のホイッスルが鳴るまでピッチに立ち続ける姿を見てきた。
しかし今大会は状況が一変。フィジカル・戦術面の要求が厳しさを増し、途中交代やスーパーサブとしての起用を求める声が強まっている。
そこで疑問が生まれる。2026年大会は、スーパースターを取り巻く最後の「タブー」を破る大会となるのか。また、どんな経歴や地位があっても途中交代しない選手に居場所のない、新時代の幕開けを私たちは目撃しているのか。
この3人の中で最も安定しているのはモハメド・サラーだ。エジプトのスターは技術面で批判されることはなく、ベルギー戦でも試合の行方を左右し、チームの攻撃を効果的に牽引した。
しかしこの試合で話題になったのは、試合終了15分前にフサム・ハサン監督が彼を交代させたことだった。数年前なら、重要な試合で「ムー」をピッチから下げることはほぼ不可能だったが、今では指導者なら当然の判断だ。
これはサラーの衰えではなく、試合運営の哲学が変わったことを示します。監督は彼を「最後までピッチに置く象徴」ではなく、試合の流れや年齢に合わせて休養や交代が必要なシステムの一要素と捉えているのです。
つまり、サラーの交代は彼の価値低下ではなく、サッカーがより現実的になり、スターの威光に縛られなくなった証拠だ。
サラーが好パフォーマンスで交代した一方、アルジェリアはアルゼンチンに0-3で敗れ、マフレズの立場は微妙になった。
ウラジミール・ペトコヴィッチ監督はマフレズを先発から外し、後半に投入。この采配に、彼のコンディションとビッグマッチでのパフォーマンスを心配する声が再浮上した。
長年にわたりアルジェリア代表を牽引し、アフリカ・アラブ圏のスターとして君臨してきたマフレズだが、今回の議論は彼の才能ではなく、最も効果的な起用法に焦点が当てられている。
先発起用を主張する声もあるが、試合の要所で活用するほうが効果的だとする意見も根強い。かつては当然とされた彼の先発の座が、いまや当然ではなくなったのは確かなようだ。
ここ数年、サレム・アル・ドスリはサウジアラビア代表の要だった。卓越した個人技で試合を決めるため、ファンは彼に期待を寄せた。
しかし、ワールドカップ初戦のウルグアイ戦では、キャプテンとして臨んだ彼にとって、いつもとは異なる光景が待ち受けていた。
試合では本来の動きがなく、攻撃面で存在感を示せなかった。 さらに、体力の低下も顕著で、素早いダッシュやドリブルが影を潜めた。1対1での勝率やペナルティエリア付近での脅威も減少していた。
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時間が経つにつれ、チームにはより活力があり、素早く攻守を切り替えられる選手が必要だったため、サポーターからは早い段階での交代とキャプテン交代を求める声が強まった。しかし、ゲオルギオス・ドニス監督は試合終了のホイッスルが鳴るまでアル・ドスリーを起用し続けた。この采配は、選手自身のパフォーマンス以上に、試合後の批判の的となった。
議論の焦点はアル・ドスリの立場ではなく、現代サッカーの考え方、「大スターでも戦術や体調次第では交代すべき」という原則にあった。
結果として、ウルグアイ戦後の議論は、グリーン軍団の主将への称賛から、大会中の出場時間を適切に管理する必要があるという疑問へと移った。彼の経験を生かしつつ、負担を軽減してパフォーマンスを維持することが目的だ。
モハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリー。3人に共通するのはスター性だけではない。彼らは代表チームとクラブで長く期待を背負い、重要な場面を作り続けてきた世代の象徴だ。
しかし現代サッカーはかつてないほど過酷だ。試合のペースは速くなり、スペースは縮まり、走行距離やプレッシャーも飛躍的に増えた。さらにフィジカルデータやデジタル指標は戦術判断に欠かせなくなった。
かつては監督がスターを交代させるのをためらったが、今はチーム利益とコンディションが優先される。
だからこそ、エジプト代表で好パフォーマンスを見せたモハメド・サラーが途中交代させられ、アルジェリア対アルゼンチン戦でリヤド・マフレズがベンチスタートとなり、ウルグアイ戦でパフォーマンスが落ちたサレム・アル・ドスリの交代をサウジアラビアファンが求めるのも、もはや驚くことではない。
2026年のワールドカップがモハメド・サラー、リヤド・マハーズ、サレム・アル・ドスリーの終焉を意味するわけではない。だが、彼らの「不敗神話」は崩れるかもしれない。
3人は今も経験と実力を備え、試合を左右できるが、全盛期のように戦術やフィジカル面で無条件に計算できるわけではない。
サッカーは変わり、ファンや監督の視点も変わった。「スターは交代できるか」ではなく、「いつ交代するのが最善か」が問われている。
2026年W杯の真の注目点は、スターの衰退ではなく、「手放せないスターは存在しない」という時代の幕開けだ。