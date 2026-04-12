アル・サッドの合宿に「アル・タバッハ・アル・ハーズ」が現れた。一見小さな出来事に思えるが、これはサッカー史の古いページを再び開く見えない糸だった。そのページには、ピッチの外で生まれた勝利が記されている。

試合前の静かな舞台裏で、彼は代表団に同行し、勝敗を左右するかもしれない秘伝のレシピを守る。 遠い記憶がよみがえる。才能だけでは足りなかったイタリアが求めたのは、より単純で、より深いものだった。

モロッコとセネガルの危機を乗り越え、アフリカは永遠に変わる。

一方、バイエルンはレアル・マドリード戦で主将を失った。

アル・サッドのキャンプとアズーリの記憶。時を超え、同じ物語が繰り返される。勝利は台所から始まるのか。それとも、扉の向こうで起こる出来事が栄光を描くのか。

中東サッカー界屈指の好カードに、アラブのサポーターが期待を膨らませている。明日月曜日、2025-2026シーズンAFCチャンピオンズリーグ・エリートラウンド16で、サウジアラビアのアル・ヒラルとカタールのアル・サッドがアミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで対戦する。

勝者は準々決勝で、決勝ラウンドをジェッダで開催するヴィッセル神戸と対戦する。

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