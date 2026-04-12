アル・サッドの合宿に「アル・タバッハ・アル・ハーズ」が現れた。一見小さな出来事に思えるが、これはサッカー史の古いページを再び開く見えない糸だった。そこには、ピッチの外で生まれた勝利が記されている。

試合前の静かな舞台裏で、彼は代表団に同行し、勝敗を分けるかもしれない秘伝のレシピを守る。 遠い記憶がよみがえる。才能だけでは足りなかったイタリアが求めたのは、より単純で、より深いものだった。

モロッコとセネガルの危機を乗り越え、アフリカは永久に変貌した。

一方、バイエルンはレアル・マドリード戦で主将を失った。

アル・サッドのキャンプとアズーリの記憶は、不思議な形で重なる。勝利は台所から始まるのか。それとも、扉の向こうで起こる出来事が栄光を刻むのか。

中東サッカー界の頂上決戦を、多くのサポーターが待ち望んでいる。明日月曜日、2025-2026シーズンAFCチャンピオンズリーグ・エリートラウンド16で、サウジアラビアのアル・ヒラルとカタールのアル・サッドがアミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで激突する。

勝者は準々決勝でヴィッセル神戸と対戦し、決勝ラウンドはジェッダで開催される。

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