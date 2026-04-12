Goal.com
ライブ
Roberto ManciniKOOORA

翻訳者：

アル・サッドの「料理人」とイタリアの伝説。マンチーニは歴史に学び、アル・ヒラールを倒す。

特集＆コラム
アル・ヒラル 対 アル・サッド
アル・ヒラル
アル・サッド
AFCチャンピオンズリーグエリート
イタリア
ワールドカップ
ロベルト・マンチーニ
サウジアラビア
カタール
イタリア
エジプト
アルジェリア
ヨルダン
モロッコ

ジェッダの秘伝のレシピ

アル・サッドの合宿に「アル・タバッハ・アル・ハーズ」が現れた。一見小さな出来事に思えるが、これはサッカー史の古いページを再び開く見えない糸だった。そこには、ピッチの外で生まれた勝利が記されている。

試合前の静かな舞台裏で、彼は代表団に同行し、勝敗を分けるかもしれない秘伝のレシピを守る。 遠い記憶がよみがえる。才能だけでは足りなかったイタリアが求めたのは、より単純で、より深いものだった。

モロッコとセネガルの危機を乗り越え、アフリカは永久に変貌した。

一方、バイエルンはレアル・マドリード戦で主将を失った。

アル・サッドのキャンプとアズーリの記憶は、不思議な形で重なる。勝利は台所から始まるのか。それとも、扉の向こうで起こる出来事が栄光を刻むのか。

中東サッカー界の頂上決戦を、多くのサポーターが待ち望んでいる。明日月曜日、2025-2026シーズンAFCチャンピオンズリーグ・エリートラウンド16で、サウジアラビアのアル・ヒラルとカタールのアル・サッドがアミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで激突する。

勝者は準々決勝でヴィッセル神戸と対戦し、決勝ラウンドはジェッダで開催される。

ラ・マシアからスタンドへ…ハムザ・アブドゥルカリームに何が？

パリ・サンジェルマンがバルセロナのターゲットを獲得

  • FBL-TUR-FENERBAHCE-GALATASARAYAFP

    マンチーニ監督が外国人選手10人を起用し、アル・サッドの戦力を強化。

    アル・サッドのロベルト・マンチーニ監督が選んだ24人のメンバーは、外国人選手が10人。左SBにパウロ・オタヴィオ、右WGにジョヴァンニ・エンリケ、プレイメーカーにクラウディニョが名を連ねる。 最前線にはロベルト・フィルミーノが名を連ねる。

    センターバックのモロッコ代表ロマン・サイス、MFのウルグアイ代表アウグスティン・ソリア、FWのスペイン代表ラファ・ムヒカ、右SBのフランス代表ユヌス・アルハナシュ、ウイングのオランダ代表ジャベロ・デルロソン、MFのマリ代表モハメド・カマラも名を連ねる。

    さらに、カタール代表14人も選出。2019年と2023年のアジア最優秀選手アクラム・アフィフ、主将ハッサン・アル・ハイドゥス、右SBペドロ・ミゲルなどが名を連ねる。

    アル・サッドの全メンバーリストは以下の通り。「サアド・アル・ドスリ、マシャル・バルシャム、ユセフ・アル・バルーシ、カリム・モハメド、ペドロ・ミゲル、ロマン・サイス、アフメド・スヘイル、パウロ・オタヴィオ、 タレク・サルマン、アウグスティン・ソリア、モハメド・カマラ、ラファ・ムヒカ、アクラム・アフィフ、ハシム・アリ、ジョバンニ・エンリケ、クラウディニョ、ロベルト・フェルミーノ、ユヌス・アルハナシュ、アリ・アスド、ハビエロ・デルロソン、ホキ・ブアラム、ハサン・アルハイドゥス、モハメド・アルバクリ、アブドゥッラー・アルヤズィーディ。

    • 広告
  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    アル・サッドの遠征に同行する専属シェフ

    サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、アル・サッドはジェッダ遠征に専属調理師を同行させ、滞在中の食事プログラムを維持している。

    遠征団は選手やスタッフ計55名で、チュニジア人シェフが同行し、食事管理を徹底しているという。

    マンチーニ監督は、モハメド・クヌ、マルコム、クリバリ、アル・ドスリ、マンデシュ、アクチシクら主力の欠場が続く中でも、細部まで管理し、選手を最高の状態に保つ方針だ。

  • FBL-SPAIN-1982 FIFA WORLD CUP-FINAL-ITALY-WEST GERMANYAFP

    イタリア代表と1982年ワールドカップ

    この出来事は、1982年スペインW杯の面白いエピソードを思い起こさせる。

    イタリア代表は当時、1934年と1938年の2度しか優勝しておらず、優勝候補とはいえない状況だった。しかし決勝で西ドイツを3-1で破り、3度目の頂点に立った。

    大会前にイタリア代表は危機に見舞われた。バルセロナの税関が合宿地に持ち込んだ大量のパスタの搬入を拒否したのだ。選手たちの食事計画に欠かせない食材だったため、コーチ陣は懸念を抱いた。

    エンツォ・ベアルツォット監督は即座にイタリアサッカー連盟に解決を要請。代表チーム専属シェフのロレーニが現地市場で大量のパスタを買い付け、選手たちは食事を取り戻し、パフォーマンスが向上した。

    グループステージではポーランド、ペルー、カメルーンと3引き分けで辛うじて突破。しかしトーナメントではアルゼンチン、ブラジル、ポーランド、西ドイツを破り、見事優勝した。

    このエピソードは、細部が勝敗を左右することを思い出させる。

AFCチャンピオンズリーグエリート
アル・ヒラル crest
アル・ヒラル
HIL
アル・サッド crest
アル・サッド
ALS