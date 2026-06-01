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アル・エティファクが元リヴァプールMFの放出を決め、ジニ・ワイナルドゥムは今夏移籍へ。
アル・エティファクが契約解除を確認
サウジ・プロリーグのクラブは月曜日、ウィジャルダムとの契約解除を発表した。2023年加入の35歳は、クラブの財政事情により契約を解除する。
プロジェクトの柱として期待されたが、2026-27シーズン前に双方合意で契約を解除した。
この決定で、中東での彼の比較的充実した在籍期間が終わりを告げた。多くの欧州スターがリーグ適応に苦戦する中、ウィジャルダムはアル・エティファクの先発として安定感があり、中盤と攻撃をつなぐ橋渡し役として活躍していた。
クラブが財政健全化と外国人枠の見直しを進めるにあたり、元ニューカッスル所属の彼は放出対象となった。
- x/Ettifaq
サウジアラビアの驚くべき統計
プレミアリーグに復帰する可能性は？
フリーエージェントとなったウィナルダムには、ヨーロッパだけでなく世界中から大きな関心が集まると見られる。イングランド在籍中にプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した実績は確固たるものだ。初期報道によると、彼は現役続行を希望し、競争の激しい環境で新たな挑戦を求めている。
イングランド復帰の噂も絶えない。プレミアリーグ再挑戦を希望するとの見方も。移籍金が不要な点も魅力で、リーダーシップと安定感を求める複数クラブが短期契約を提示する可能性もある。
- AFP
国際的な野心とキャリアの遺産
クラブでは活躍しているウィナルドゥムだが、代表の将来に暗雲が漂っている。本人は2026年ワールドカップ出場を目指し、オランダ代表での継続的な出場を熱望。しかし、ロナルド・クーマン監督は若手への世代交代を模索しているとされ、中盤の構成に見直しの兆しがある。