アル・エティファクが元リヴァプールMFの放出を決め、ジニ・ワイナルドゥムは今夏移籍へ。

サウジ・プロリーグのクラブは月曜日、ウィジャルダムとの契約解除を発表した。2023年加入の35歳は、クラブの財政事情により契約を解除する。

プロジェクトの柱として期待されたが、2026-27シーズン前に双方合意で契約を解除した。

この決定で、中東での彼の比較的充実した在籍期間が終わりを告げた。多くの欧州スターがリーグ適応に苦戦する中、ウィジャルダムはアル・エティファクの先発として安定感があり、中盤と攻撃をつなぐ橋渡し役として活躍していた。

クラブが財政健全化と外国人枠の見直しを進めるにあたり、元ニューカッスル所属の彼は放出対象となった。