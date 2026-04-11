アル・イッティハドの得点王とアル・アハリの若手有望株をはじめ、「ジョイ・リーグ・エリート」プレーオフで注目の5選手。

名声より情熱が問われるこのリーグでは、才能が夜空の星のように輝く。

エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）は単なる通過点ではなく、真の英雄が生まれる舞台となった。ここでの每一つのパス、シュート、歓喜の叫びが、偉大な物語の序章を綴る。

リーグ戦終了後、ホーム＆アウェイ方式のプレーオフ8試合が行われ、4チームが準々決勝へ進出し、シードチームと対戦する。

このプレーオフは準々決勝進出チームを決めるだけでなく、現在および将来のクラブに大きな影響を与える才能を発掘する場にもなるだろう。