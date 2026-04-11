アル・イッティハドの得点王とアル・アハリの若手有望株をはじめ、「ジョイ・リーグ・エリート」プレーオフで注目の5選手。

名声より情熱が問われるこのリーグでは、才能が夜空の星のように輝く。
エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）は単なる通過点ではなく、真の英雄が生まれる舞台となった。ここでの每一つのパス、シュート、歓喜の叫びが、偉大な物語の序章を綴る。
リーグ戦終了後、ホーム＆アウェイ方式のプレーオフ8試合が行われ、4チームが準々決勝へ進出し、シードチームと対戦する。
このプレーオフは準々決勝進出チームを決めるだけでなく、現在および将来のクラブに大きな影響を与える才能を発掘する場にもなるだろう。
名声より情熱が問われるこのリーグでは、才能が夜空の星のように輝く。
エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）は単なる通過点ではなく、真の英雄が生まれる舞台となった。ここでの每一つのパス、シュート、歓喜の叫びが、偉大な物語の序章を綴る。
リーグ戦終了後、ホーム＆アウェイ方式のプレーオフ8試合が行われ、4チームが準々決勝へ進出し、シードチームと対戦する。
このプレーオフは準々決勝進出チームを決めるだけでなく、現在および将来のクラブに大きな影響を与える才能を発掘する場にもなるだろう。
プレーオフで最も注目されるのは、アル・イッティハドのFWアマル・アル・ガムディだ。彼はチームを率いてニウムと対戦し、準々決勝進出を目指すヒラル、ナセル、アル・イッファク、タアウンの追撃に加わる。
最終節のアル・イッティハド戦では4-1の勝利に2点目を挙げ、「トラ」の愛称にふさわしい活躍を見せた。
このゴールで今季12得点とし、アル・クロードのアブドゥッラー・アル・アジャヤンを1点差でかわし、U-21リーグ得点ランキング3位に浮上した。
その才能は疑いなく、セルジオ・コンセイソン、ローラン・ブランの両監督下でもトップチーム練習に招集されている。
それでもプレーオフは厳しい戦いが予想される。ニュームは今季ジョイ・エリートリーグで屈指の守備力を誇るからだ。
プレーオフでは、得点力に優れたアル・ファイハFWムアーズ・アル・ハビーブが注目される。彼はカディシアとの難戦に臨む。
昨冬アル・ファイハに移籍して以降、ジョイ・エリートリーグで目覚ましい活躍を続け、アマル・アル・カイブリーとの強力なコンビで得点を量産している。
リーグ戦では10得点をマークし、アル・ナスルのアセム・モハメドと並んで得点ランキング5位につけている。
最終節で準々決勝進出を逃したアル・カディシアを相手に、彼はどんな相手にも得点を奪えることを示したい。
この試合には、今シーズンのジョイ・エリートリーグで注目されるもう一人の若手も出場する。アル・アハリユース出身で、現在カディシアでプレーするアマル・アル・ヤヒビだ。
アル＝ハビーブと同様に、彼はシーズン途中で転機を迎え、契約満了後にアル＝アハリからフリー移籍でアル＝カディシアへ加入した。
左ウイングに定着してからは鋭さと機敏さをさらに磨き、攻撃の全ポジションを回る必要がなくなったことが成長の要因だ。
彼はアマル・アル・ハジュージ、イヤード・ホサとともに、アル・カディシアの攻撃陣で止められない「火の三角形」を形成している。プレーオフでは、アル・ファイハにとって最大の警戒対象となるだろう。
この特集では、アマル・アル・ヤヒビとよく似た才能、ハレド・アブドゥルジャワドにも注目する。彼はアル・ハズムがアル・アクドゥードとの厳しい一戦に臨む際、チームを率いる。
今季のジョイ・エリートリーグで注目のウイングであり、アル・ヤヒビ同様、アル・アハリのユース出身だ。
今季ジョイ・エリートリーグではアル・ハズムの得点王となり、チームをプレーオフへ導いた。
アル・ハズムは昨冬の移籍市場で元ストライカーのアブドゥッラー・アル・アジャヤンがアル・フールードへ移籍して以降、成績が低下している。そのため、アブドゥルジャワドにとって今回の試合はスキルを示す絶好の機会だ。
プレーオフで注目すべき最後の選手は、アル・アハリユース出身3人目のFWムラド・ハドリーだ。
準々決勝進出をかけたプレーオフでアル・ファテフと対戦するアル・ワフダでは、ファンが最も期待する中心選手となるだろう。
1月末から2月初め、アル・バキリーヤとアル・アクドゥード戦で2試合連続ハットトリックを達成し、一躍脚光を浴びた。
現在合計8得点を挙げ、ジョイ・エリートリーグ得点ランキングでアル・ナジュマのムアイード・アル・シャラリと並んで9位につけている。
しかし、対戦相手のアル・ファテフは今シーズン2位の堅守を誇り、得点を挙げてチームを準々決勝へ導くには並外れた努力が求められる。