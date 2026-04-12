アル・アハリ、セラミカ事件でサッカー協会を憲法違反と非難

アル・アハリは、リーグ戦のセラミカ・クレオパトラ戦で主審とVAR審判の会話聴取会に、クラブが適任とする人物を派遣する権利を主張する書簡をエジプトサッカー連盟に送った。
これに対しエジプトサッカー連盟のムスタファ・アザム事務局長は以前、「VAR通信の聴取は、当該試合でテクニカルエリアへの立ち入りが許可された2人のみ」と限定する書簡を送っている。
これにより、アル・アハリの理事サイード・アブド・アル＝ハフィーズは聴取会に出席できない。
アル・アハリは、リーグ戦のセラミカ・クレオパトラ戦で主審とVAR審判の会話聴取会に、クラブが適任とする人物を派遣する権利を主張する書簡をエジプトサッカー連盟に送った。
これに対しエジプトサッカー連盟のムスタファ・アザム事務局長は以前、「VAR通信の聴取は、当該試合でテクニカルエリアへの立ち入りが許可された2人のみ」と限定する書簡を送っている。
これにより、アル・アハリの理事サイード・アブド・アル＝ハフィーズは聴取会に出席できない。
アル・アハリは公式声明でサッカー協会へ回答した。4月11日午後9時15分に受領した貴協会の書簡に基づき、当クラブはリーグ戦「アル・アハリ対セラミカ」戦において、主審マフムード・ワファ氏とVAR審判マフムード・アシュール氏との会話を聴取する権利を技術・管理部門メンバー2名に限定することを了承する。 先週火曜日のアル・アハリ対セラミカ戦で、主審マフムード・ワファ氏とVAR審判マフムード・アシュール氏が行った協議を傍聴できるのは2名のみとする、という決定が記されていました。 「貴連盟がクラブの代表者を指定する権利、または出席者の身元を決定する権利を付与する規則や法的条文は存在しないことを強調いたします」
また、クラブを代表する者を決定するのは理事会の固有の権利であり、エジプト憲法および法律により保障されている。 クラブは法人として代表者を自由に選任する権利を有しており、その権利の制限は法人格を侵害し、憲法が保障する基本原則に反する」。
2026年4月9日付の貴殿からの書簡では、審判委員会が当クラブに対し、主審とVARの会話を聴取できると通知し、透明性確保のためと明記していました。ただし、聴取者を具体的に指定してはいませんでした…… 貴殿らは日曜正午にアル・アハリ・クラブ代表を受け入れると決定したと記していた。もし貴殿らの連盟が公正と透明性を重んじるなら、アル・アハリが代表を指名することで何ら不利益は生じないはずだ。」
さらに「4月11日（土）朝、当クラブは貴連盟へ、シード・アブドゥルハフィーズ理事会理事を団長とする代表団が明日（日曜日）正午、指定された協議を聞くため出席すると通知した。 それに対し貴連盟は一切反応しなかった。それが当クラブの固有の権利だからだ。それなのに、業務時間外の深夜に連絡し、規則や法的根拠もない決定を緊急と称して通知する理由があるというのか？」
さらに、2時間前に届いた貴殿らの書簡には、聴取対象が当該試合の技術・運営スタッフに限定されるとありますが、これは驚きであり、論理に反します。会話の聴取はエジプトサッカー連盟本部で行うことになっており、そこはすべてのクラブの「家」であるはずだからです…… 貴殿らが指定した場所であり、書簡に記載された試合会場やテクニカルエリアではない。そもそも連盟本部内に技術・運営スタッフを受け入れるテクニカルエリアが存在するのか？」
さらに「主審とVARの会話を聴取するのは前例がなく中立性を示す」とも書かれていますが、 その姿勢は評価するが、アフリカ・国際連盟の加盟国でもある貴連盟が知る通り、この措置はアラブやヨーロッパを含め世界中のリーグで既に行われており、すべてのクラブが本来持つ権利である」
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彼は次のように付け加えた。「ご承知の通り、当該審理は技術的・管理的なものではなく、司法的な性質を持ちます。この審理が、当該試合とそこで起きた出来事に関する司法手続きの一部であることを無視することはできません。 例えば、プロクラブ連盟競技運営部による制裁には理事会と規律委員会に異議を申し立て、当該試合の審判に関する苦情も両委員会に提出しています。」
アル・アハリは法の支配を尊重し、本審理に出席する代理人を委任する権利を有する。代理人は委任状を持参し、クラブの正式な代表であることを証明しなければならない。 貴殿におかれましては、法の支配を尊重し、法人としてのアル・アハリの権利を尊重のうえ、法的に当クラブを代表する者の委任にご理解とご協力をお願いいたします。」