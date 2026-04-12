アル・アハリ、セラミカ事件でサッカー協会を憲法違反と非難

アル・アハリは、リーグ戦のセラミカ・クレオパトラ戦で主審とVAR審判の会話聴取会に、クラブが適任とする人物を派遣する権利を主張する書簡をエジプトサッカー連盟に送った。

これに対しエジプトサッカー連盟のムスタファ・アザム事務局長は以前、「VAR通信の聴取は、当該試合でテクニカルエリアへの立ち入りが許可された2人のみ」と限定する書簡を送っている。

これにより、アル・アハリの理事サイード・アブド・アル＝ハフィーズは聴取会に出席できない。