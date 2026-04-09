アル・アハリ騒動で、C・ロナウドに八百長疑惑。

アル・アハリ・ジェッダ対アル・ファイハの試合では、審判の判定、特に「アル・ラキー」が主張した2つのPKが議論を呼んだ。

ロシェン・プロリーグ第29節は1－1の引き分け。アル・アハリは勝ち点66で優勝争いから一歩後退した。

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この出来事は、終盤戦でナセルとヒラルが争う優勝レースにも影響するとされ、サッカー界で議論を呼んでいる。



