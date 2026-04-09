アル・アハリ騒動で、C・ロナウドに八百長疑惑。

アル・アハリ・ジェッダ対アル・ファイハの試合では、審判の判定、特に「アル・ラキー」が主張した2つのPKが議論を呼んだ。
ロシェン・プロリーグ第29節は1－1の引き分け。アル・アハリは勝ち点66で優勝争いから一歩後退した。
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この出来事は、終盤戦でナセルとヒラルが争う優勝レースにも影響するとされ、サッカー界で議論を呼んでいる。
アル・アハリ・ジェッダ対アル・ファイハの試合では、審判の判定、特に「アル・ラキー」が主張した2つのPKが議論を呼んだ。
ロシェン・プロリーグ第29節は1－1の引き分け。アル・アハリは勝ち点66で優勝争いから一歩後退した。
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この出来事は、終盤戦でナセルとヒラルが争う優勝レースにも影響するとされ、サッカー界で議論を呼んでいる。
アハリ・ジェッダ対アル・ファイハの試合で、主審が「アル・ラキー」に有利なPKを2度認めず、1度は試合終了間際の場面だった。主審はVARで映像を確認したが判定を変更せず、危機が勃発した。
審判専門家やアナリストの多くは、アル・アハリが少なくとも1つのPKを得るべきだったと指摘し、主審の判断に疑問を投げかけている。
これを受けアル・アハリ側は公式声明で審判判定への強い不満を表明した。詳細を読む
この騒動はこれで終わらなかった。アル・アハリのイギリス人FWイヴァン・トニーが試合後、審判がアル・ナスルに有利に試合を操作したと批判し、物議を醸した。
トニーは「審判は『リーグは諦めてACLに集中しろ』と言った。そんな理屈が通るか。こんなことは初めてだ」と語った。
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さらに「今季はいつもファウルと判定されるプレーが、決勝を前に基準が変わり相手有利になった」と語った。
最後に「サウジアラビアサッカー連盟審判委員会は、審判が私たちと話した映像を確認し、事実を確かめてほしい」と訴えた。
一方、アル・アハリのドイツ人監督マティアス・ヤイスレもトニーの主張を裏付け、審判への批判を強めた。
英紙「デイリー・メール」は木曜夕方に、「ロナウドがプロリーグ『ロシェン』のタイトル獲得のため不正や詐欺に関与した疑惑がある」と報じた。
同紙は「アル・アハリ戦の出来事は物議を醸し、イヴァン・トニーの発言で事態はさらに悪化した」と続けた。
同紙は、昨日の出来事がサウジ・プロリーグのタイトル獲得のため審判を操作したとするロナウドとチームメイトへの疑惑を強めていると指摘した。
なお、アル・ナスルは現在勝ち点70で首位。2位アル・ヒラルに2、3位アール・アハリに4ポイント差をつけ、明後日のアル・アクドゥード戦を控えている。