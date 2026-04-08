トニーの怒りは収まらなかった。アル・アハリのストライカーはインスタグラムのストーリーに2つの投稿をし、審判とVAR室を強く批判した。

最初の投稿では判定の公平性に疑問を投げかけ、「2つのプレーはVAR対象だったのに1つは無視された。重要な場面で見落とすか、故意に目を背けるのか、信じられない。詳細は控えるが、何が影響しているかは明白だ」と主張した。

さらに主審の態度にも言及。「VARチェック中なのに『別の試合に集中しろ』と主審が言うのは意味不明。90分過ぎのプレーがPKだったと後で認められても遅い。結局、真実を語って疑わしい判定やクソみたいな審判を指摘した俺が“悪者”になるんだ。」

最後に彼はピエロの絵文字を添え、「次に必要なら、サッカーを知らない地元の人でも連れてきて、この[ピエロ]たちよりマシな仕事をしてやる」と投稿を締めくくった。