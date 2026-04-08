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アル・アハリ戦のVAR騒動で、マイクが切れた際のコメントを巡りイヴァン・トニーが審判を激しく非難。一方、イングランド代表FWはサウジ・プロリーグでの決定弾で長年の記録に並んだ。
トニーが第4審判に激怒
トニーは第4審判のアブドゥルラフマン・アル・スルタンを強く批判した。問題の場面はロスタイムに発生し、アル・アハリの選手たちがハンドによるPKを主張した。ビデオ判定確認中、第4審判はトニーに「アジアチャンピオンズリーグに集中しろ」と国内リーグを無視するよう促したという。
試合後、トニーは『Thmanyah』のインタビューで怒りを露わにした。「主審が『アジアチャンピオンズリーグに集中しろ』と言ったとき、マイクが切られていたかどうかは分からない。だから、ファンが真実を知るために音声記録を公開すべきだ。」
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VARをめぐる騒動と認められなかったPK
アル・ファイハ対アル・アハリの試合では、VARによるいくつかの判定が物議を醸した。前半、アル・ファイハの選手がハンドをしたように見えたが、VAR確認後もプレーは続行された。後半のアディショナルタイムにもペナルティエリア内でハンドの抗議が発生し、アル・アハリの選手たちが激しく訴えたが、主審は判定を覆さなかった。
トニーはこの判定に怒り、SNSに映像を投稿し「ペナルティはない、と彼らは言う」と皮肉った。アル・アハリは勝ち点66で停滞し、4点差の首位アル・ナスルは1試合消化していない。
トニー、VARの判断のばらつきを批判
トニーの怒りは収まらなかった。アル・アハリのストライカーはインスタグラムのストーリーに2つの投稿をし、審判とVAR室を強く批判した。
最初の投稿では判定の公平性に疑問を投げかけ、「2つのプレーはVAR対象だったのに1つは無視された。重要な場面で見落とすか、故意に目を背けるのか、信じられない。詳細は控えるが、何が影響しているかは明白だ」と主張した。
さらに主審の態度にも言及。「VARチェック中なのに『別の試合に集中しろ』と主審が言うのは意味不明。90分過ぎのプレーがPKだったと後で認められても遅い。結局、真実を語って疑わしい判定やクソみたいな審判を指摘した俺が“悪者”になるんだ。」
最後に彼はピエロの絵文字を添え、「次に必要なら、サッカーを知らない地元の人でも連れてきて、この[ピエロ]たちよりマシな仕事をしてやる」と投稿を締めくくった。
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英国の趣を感じさせる歴史的な節目
審判騒動にもかかわらず、トニーは歴史に名を刻んだ。サウジ・プロリーグは、このイングランド人ストライカーがアル・アハリの1シーズン個人最多得点記録に並んだと発表した。これまでクラブレジェンドのオマル・アル・ソマだけが達成していた記録だ。
今季27得点を挙げ、4ゴール差で追うアル・ナスルのC・ロナウドらを抑え得点ランキングトップを走る。2024年加入以来、リーグ通算50ゴールに達し、アル・マジュマアでの騒動にもかかわらずチーム象徴としての地位を確立した。