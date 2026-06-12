バルセロナは、アフリカ大陸で最も有望な若手選手の一人であるエジプト人FWハムザ・アブド・アル＝カリームとの最終契約を、複雑な交渉の末に締結した。
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アル・アハリの条件からフリック監督の決断まで、ハムザ・アブドゥルカリーム移籍の舞台裏。
ハムザという人物
スペイン紙「スポルト」がこの契約の詳細を報じた。ハムザ・アブドゥルカリームは数日前に卒業を祝ったが、仲間たちが家族や友人に囲まれて卒業証書を受け取っている中、 18歳でエジプト代表としてW杯に出場していた彼は、合宿先から卒業帽子の動画を送った。幼い頃から抱いていた「バルサの選手になる」という夢を叶えるためだ。
この一幕は、母国で「エジプトのハーランド」と呼ばれる彼の性格を象徴する。規律正しい家庭で育った彼は、インターナショナルスクールで学び英語が流暢で、年齢を感じさせない落ち着きを持つ。
知人は彼が衝動的でもトラブルメーカーでもなく、むしろ穏やかで 大勢の集まりより家族的な雰囲気で安らぐ。現在はサン・ジョアン・デ・パイの「ラ・マシア」に住み、クラブの講師とスペイン語を学んでいる。
この移籍のきっかけは2025年10月。バルセロナはU-20ワールドカップ開催中、最終段階へ加速を決断した。クラブは以前から彼の成長を注視していたが、 特にスカウト部長ジョアン・アマラルは彼の可能性に感銘を受け、交渉をリードした。
大会終了後、クラブは代理人と交渉を開始した。 関心は真剣だったが、交渉は容易ではなかった。ハムザは17歳ながら、エジプト最大かつアフリカ屈指の強豪アル・アハリで既にトップチームに名を連ねていたからだ。クラブは2000年にCAFから「アフリカのクラブ・オブ・ザ・センチュリー」に選ばれている。
同紙は、アル・アハリが約6000万人のサポーターを抱えると指摘。クラブはハムザを未来の宝と位置づけ、放すつもりはなかった。
- AFP
この取引をめぐる激しい競争
この若手FWを追っていたのはバルセロナだけではありませんでした。スポルティング・リスボンやボローニャなど、多くのクラブが彼の成長を注視していましたが、バルセロナのスポーツ戦略が最終的に優りました。 ジョアン・アマラルとディコは選手と直接話し合い、移籍を後押しした。
特にハムザはすでにアル・アハリ1軍でプレーしており、同年代では珍しい立場だったため、金銭だけでは不十分。夢を叶えたいという彼の熱意をスポーツ面での計画で納得させる必要があった。
アマラルとアンドレス・マンサノは、クラブの育成組織で段階を踏む必要性をはじめから明確に説明した。 ただし、バルセロナで求められるレベルと人格を示せばトップチーム昇格は可能だと強調した。証拠としてフェルミン、ガビ、カサド、ラミン・ヤマルらの例を示した。
この正直さが決め手となった。選手に近い関係者は「彼は幼少期からずっとバルサを語っていた」と明かす。それはインタビュー用の決まり文句ではなく、長年抱き続けた夢が突然目の前に現れた瞬間だった。
骨の折れる交渉
アル・アハリとの交渉はジェットコースターのように乱高下した。エジプトのクラブは数週間、あらゆる可能性を検討し、ユースの有望株を守りたいという強い意志を示した。交渉は複雑化し、合意が遠のいた時期もあった。
しかし、両クラブの良好な関係やアル＝カリームの代理人の働き、さらにバルセロナ側の介入により、交渉は2か月後に前進。障害は取り除かれ、移籍はほぼ合意に至った。それでも最終的な課題が残っていた。
アル・アハリは、移籍承認の条件としてハムザに契約延長を要求。当時契約は18か月残っており、延長しなければ2027年6月に自由移籍が可能だった。 それでもチャンスを逃したくないと判断した本人は条件を受け入れ、ジョアン・アマラルの仲介も奏功し、契約延長によって移籍が成立した。
最終的な電話を受けた際の彼の反応は、2か月間にわたる重圧を物語っている。関係者によると、彼はこの間、結果への疑念と不安を抱えながら精神的に追い込まれていたという。 最終合意の連絡を受けた瞬間、彼は感情を爆発させた。
数か月後、彼に賭けた人々の判断は正しかった。シーズン中に負傷したものの、ハムザはクラブ内で好印象を残し、ハンス・フリック監督がトップチームのプレシーズンに参加してほしいと正式に申し出た。
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複雑な始まり
この選手にとって、出発は順風満帆ではなかった。カタルーニャのクラブと正式契約を結んだ直後、就労ビザの発行が遅れ、2週間エジプトに帰国しなければならなかったのだ。それでも彼はバルセロナで成功したいという夢を諦めなかった。
5月20日、U-19チャンピオンズリーグ決勝Tに向けた合宿中、彼は来季の残留を確約された。 彼はすぐに家族や親しい友人たちに連絡し、この喜びを共有した。この朗報は、過去1年間彼が払ってきた努力と犠牲に対する最初の大きな報いとなった。
この飛躍は母国でも話題となり、バルセロナでの活躍と才能が注目を集めた。 エジプト代表への道も開けた。初日からモハメド・サラーは彼を歓迎し、エジプトで最も優れたストライカーに与えられる背番号9を授けて信頼を示した。
この期間中、ハムザは自身のロールモデルであるブラジル人選手ラフィーニャと対面し、互いにユニフォームを交換した。ラフィーニャはバルセロナ加入を直接祝福し、ハムザは深い感謝を寄せた。彼は今もなお、自分の置かれている環境を信じられない思いでいる。 さらにワールドカップ出発前には、スポーツブランド「ナイキ」とスポンサー契約を結びアンバサダーに就任。彼の国際的な存在感が、早くも注目されている。
この躍進は偶然ではない。エジプトは長年、モハメド・サラーの後継者を探しており、ハムザは今、同国最大の希望だ。
アル・アハリでバレーボール選手だった父モハメド・アブド・カリームも、この前例のない挑戦を見守る。エジプトリーグから直接バルセロナへ移籍した数少ない選手だからだ。
移籍の困難を乗り越えた彼は、冷静さと確信を持って次の挑戦に挑もうとしている。