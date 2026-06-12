スペイン紙「スポルト」がこの契約の詳細を報じた。ハムザ・アブドゥルカリームは数日前に卒業を祝ったが、仲間たちが家族や友人に囲まれて卒業証書を受け取っている中、 18歳でエジプト代表としてW杯に出場していた彼は、合宿先から卒業帽子の動画を送った。幼い頃から抱いていた「バルサの選手になる」という夢を叶えるためだ。

この一幕は、母国で「エジプトのハーランド」と呼ばれる彼の性格を象徴する。規律正しい家庭で育った彼は、インターナショナルスクールで学び英語が流暢で、年齢を感じさせない落ち着きを持つ。

知人は彼が衝動的でもトラブルメーカーでもなく、むしろ穏やかで 大勢の集まりより家族的な雰囲気で安らぐ。現在はサン・ジョアン・デ・パイの「ラ・マシア」に住み、クラブの講師とスペイン語を学んでいる。

この移籍のきっかけは2025年10月。バルセロナはU-20ワールドカップ開催中、最終段階へ加速を決断した。クラブは以前から彼の成長を注視していたが、 特にスカウト部長ジョアン・アマラルは彼の可能性に感銘を受け、交渉をリードした。

大会終了後、クラブは代理人と交渉を開始した。 関心は真剣だったが、交渉は容易ではなかった。ハムザは17歳ながら、エジプト最大かつアフリカ屈指の強豪アル・アハリで既にトップチームに名を連ねていたからだ。クラブは2000年にCAFから「アフリカのクラブ・オブ・ザ・センチュリー」に選ばれている。

同紙は、アル・アハリが約6000万人のサポーターを抱えると指摘。クラブはハムザを未来の宝と位置づけ、放すつもりはなかった。