マフレズの退団を受けて、サラー獲得へ動き出した。アルジェリア代表マフレズは契約を早期解除し、アル・アハリを退団。その空白を埋めるため、同格以上の世界屈指の選手補強が必要だ。

契約解除には約1,450万ユーロがかかったとされ、マフレズは事実上フリーエージェントとなった。アフリカ屈指のウインガーが去ったことで、クラブは来季の攻撃を牽引する後継者として即座にサラーに白羽の矢を立てた。