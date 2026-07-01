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アル・アハリがリヴァプールのアイコン、モハメド・サラーの獲得に動き出した。チームを去るリヤド・マフレズの後継者として狙っている。
アル・アハリ、サラーを「選ばれし者」と認定
サウジ・プロリーグのアル・アハリが、リバプールのモハメド・サラー獲得に動き出した。夏の移籍市場が佳境を迎える中、クラブはエジプト代表FWの移籍金や年俸など、契約条件の調査を開始。
サラーは以前からも中東移籍が噂されてきたが、攻撃陣再構築中のアル・アハリにとって今回は特に重要な意味を持つ。スカイ・スイスによると、同クラブは移籍金や条件の詳細を調査中だ。
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リヤド・マフレズが去ったことで生じた空席
マフレズの退団を受けて、サラー獲得へ動き出した。アルジェリア代表マフレズは契約を早期解除し、アル・アハリを退団。その空白を埋めるため、同格以上の世界屈指の選手補強が必要だ。
契約解除には約1,450万ユーロがかかったとされ、マフレズは事実上フリーエージェントとなった。アフリカ屈指のウインガーが去ったことで、クラブは来季の攻撃を牽引する後継者として即座にサラーに白羽の矢を立てた。
サウジアラビア市場の戦略目標
アル・アハリはボルシア・ドルトムントのカリム・アデイエミを監視しているが、クラブの意思決定者にとってサラーは別次元の存在だ。34歳のフォワードは選手としてだけでなく、リーグの文化・商業面でも現象視されている。
アデイエミのような若手にも興味はあるが、サラーが最優先である。ジェッダの首脳陣は、このリヴァプールのアイコンが欧州で最も生産性が高く安定したフォワードの一人だと認識している。
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大型取引の初期段階
現時点では交渉は初期段階であり、アル・アハリは選手側の要求を把握しているものの、クラブ間や代理人との正式合意には至っていない。
移籍の噂があるものの、サラーは代表任務に集中している。軽傷で心配されたが、水曜に練習を再開し、チーム練習の一部に参加した。金曜のオーストラリア戦（ベスト32）を控えるエジプトにとって、サラーの復帰は大きな朗報だ。