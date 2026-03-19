アルペンスキー、滑降総合およびワールドカップ総合：エマ・アイヒャーはリレハンメルでクリスタルグローブを獲得できるか？

3月21日から25日にかけてリレハンメルで開催される今シーズンの最終戦に向け、22歳の彼女は歴史的な目標を掲げている。エマ・アイヒャーには、2つのクリスタルグローブを獲得するチャンスが残されているのだ。ダウンヒル・ワールドカップのクリスタルグローブに加え、ワールドカップ総合優勝も目前に迫っている。
SPOXが、エマ・アイヒャーがクリスタルグローブを獲得する方法を解説します。
3月21日から25日にかけてリレハンメルで開催される今シーズンの最終戦に向け、22歳の彼女は歴史的な目標を掲げている。エマ・アイヒャーには、2つのクリスタルグローブを獲得するチャンスが残されているのだ。ダウンヒル・ワールドカップのクリスタルグローブに加え、ワールドカップ総合優勝も目前に迫っている。
SPOXが、エマ・アイヒャーがクリスタルグローブを獲得する方法を解説します。
ワールドカップ最終戦を控え、エマ・アイヒャーはダウンヒル総合ランキング首位のローラ・ピロヴァーノとわずか28ポイント差につけている。このイタリア人選手を逆転するためには、最終戦で優勝するか2位に入ることが理想的な条件となる――ただし、最終順位でピロヴァーノより少なくとも2つ上の順位につけることが前提となる。
エマ・アイヒャーがダウンヒル・クリスタルグローブを獲得する条件は以下の通り：
ミカエラ・シフリンは現在、総合ランキングで140ポイントのリードを保っている。大きな差のように聞こえるが、実際にはこのアメリカ人選手にとって十分な余裕があるわけではない。優勝で100ポイント、その他の表彰台入賞でそれぞれ80ポイントと60ポイントが加算されるため、エマ・アイヒャーはリレハンメルでの滑降とスーパーGで2位と3位に入れば、この差を埋めることができる。
アイヒャーは今シーズン、スピード種目ですでに5勝を挙げており、優勝候補としての地位を確固たるものにしている。対照的に、シフリンは2年間ダウンヒルに出場していない。スーパーGも今シーズンまで欠場しており、ヴァル・ディ・ファッサでの23位が自己最高成績だった。
したがって、総合優勝の行方はハフィエルでのテクニカル種目で決まることになる。
エマ・アイヒャーがワールドカップ総合優勝を果たすシナリオは以下の通り：
エマ・アイヒャーは、マリア・ヘフル＝リーシュ（2011年）以来、ドイツ人スキー選手として初めて総合優勝を果たす可能性がある。DSV（ドイツスキー連盟）の歴史において、この偉業を達成するのは彼女が4人目の選手となる。
ボール争奪戦の決着は、ZDFで視聴できます。Eurosportでもレースが放送されており、ここではテレビ放送とストリーミング配信のどちらかを選択できます。ただし、オンラインでの視聴は、discovery+、DAZN、HBO Maxなどの有料プラットフォームでのみ可能です。
|日付
|時間
|種目
|3月21日（土）
|12:30
|スタート
|3月22日（日）
|10:45
|スーパーG
|3月24日（火）
|10:30
|スラローム（第1走）
|13:30
|スラローム（第2走）
|3月25日（水）
|9:30
|大回転（第1走）
|12:30
|大回転（第2走）