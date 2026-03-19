アルペンスキー、滑降総合およびワールドカップ総合：エマ・アイヒャーはリレハンメルでクリスタルグローブを獲得できるか？

ミカエラ・シフリンは現在、総合ランキングで140ポイントのリードを保っている。大きな差のように聞こえるが、実際にはこのアメリカ人選手にとって十分な余裕があるわけではない。優勝で100ポイント、その他の表彰台入賞でそれぞれ80ポイントと60ポイントが加算されるため、エマ・アイヒャーはリレハンメルでの滑降とスーパーGで2位と3位に入れば、この差を埋めることができる。

アイヒャーは今シーズン、スピード種目ですでに5勝を挙げており、優勝候補としての地位を確固たるものにしている。対照的に、シフリンは2年間ダウンヒルに出場していない。スーパーGも今シーズンまで欠場しており、ヴァル・ディ・ファッサでの23位が自己最高成績だった。

したがって、総合優勝の行方はハフィエルでのテクニカル種目で決まることになる。

エマ・アイヒャーがワールドカップ総合優勝を果たすシナリオは以下の通り：

クヴィットフィエル・滑降：アイヒャー2位（80ポイント）、シフリン0ポイント

スーパーG クヴィットフィエル：アイヒャー 2位（80ポイント）、シフリン 0ポイント

大回転 ハフィエル：アイヒャー 4位（50ポイント）、シフリン 5位（45ポイント）

スラローム（ハフジェル）：アイヒャー 2位（80ポイント）、シフリン 1位（100ポイント）

エマ・アイヒャーは、マリア・ヘフル＝リーシュ（2011年）以来、ドイツ人スキー選手として初めて総合優勝を果たす可能性がある。DSV（ドイツスキー連盟）の歴史において、この偉業を達成するのは彼女が4人目の選手となる。