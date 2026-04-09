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アルベロア：「毎日輝こうとする選手が必要だ…そしてビニシウスに対するブーイングは自然なことだ」

レアル・マドリー 対 ジローナ
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バイエルン 対 レアル・マドリー
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アルバロ・アルベロア
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スペイン人監督はレアル・マドリードのスター選手たちのパフォーマンスに不満を抱いている

レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦でチームの選手たちが見せたパフォーマンスに不満を示し、さらなる努力を求めた。

レアル・マドリードは一昨年の火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でホームにバイエルン・ミュンヘンを迎え、1-2で敗れた。次戦は来週水曜日に「アリアンツ・アレーナ」で2点差以上の勝利が必要となる。

王者は明日木曜日、ラ・リーガで「サンティアゴ・ベルナベウ」にジローナを迎える。アルベロア率いるチームは首位バルセロナとの勝ち点差7を縮めたい考えだ。

アルベロアは、バイエルン戦に備えるためにジローナ戦で選手をローテーションする方針はないと強調する一方、エドゥアルド・カマヴィンガの能力、そして負傷から復帰したエデル・ミリトンを称賛した。

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  • ムバッペだけじゃない

    エムバペの調子の低下について、監督は「エムバペだけの問題ではない。毎日、レアル・マドリードの選手でありたいと望む選手が必要だ。才能や質だけではなく、選手が常に同じ自分であることが重要だ」とコメントした。

    さらに「チャンピオンズリーグ準々決勝や、非常に大きなモチベーションがかかる試合を毎日戦えるわけではない。だからこそ自己規律の重要性がある。これは彼の才能を超えた話だ。明日、ジローナと対戦するとき、輝かなければならないと選手たちが感じてほしい」と付け加えた。

    続けて「必要なのはこれだ。日々自然体で、ベストを尽くす準備ができていること。簡単ではないが、求めているのはそれだ。最大限を出すことが彼らの原動力であってほしい」と語った。

    また、バイエルン戦でコミットメントを欠いた選手がいたかどうかについては、「いいや、まったくない。ここで戦術的な細部に踏み込むのが好きなタイプではない。重要なのは、大きな気持ちと高い献身性をもって臨む意欲だ。才能はあるし素晴らしい。だが試合に勝つのは才能だけではない。時にはそれで勝てることもあるが、継続性を求めるなら、才能以上のものが必要だ」と説明した。

    さらに「以前から許されるミスの幅は狭かったが、今はさらに狭い。私たちは、すべての試合が非常に重要だと理解している。たとえチャンスが得られなくても、同じ精神で戦い続ける。私たちが誰を代表しているのか、そして背負う責任の大きさを理解しているし、それに立ち向かう準備はできている」と続けた。

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  • ヴィニシウスに対するブーイング

    レアル・マドリードのスター、ビニシウス・ジュニオールがバイエルン・ミュンヘン戦でサンティアゴ・ベルナベウでブーイングを受けたことについて、アルベロアは「ビニシウスに対して私がどう思っているか、監督として、そしてレアル・マドリードのファンとして私にとって彼が何を意味するのか、そして彼が見せているパフォーマンスについて、皆さんは分かっているはずだ」と語った。

    そして「私にとっては、ベルナベウで毎試合プレーできるのは幸運なことだ。ブーイングは、このファンの求めるものの一部だ。私はそれを自然で理解できることだと思っている。中にはネガティブな雰囲気を感じる人もいるかもしれないが、私たちが感じるのはファンの支えだ。これ以上を求めることはできない」と続けた。

    さらに「チームが良いプレーをし、チャンスを作れているのなら、それはベルナベウがかけるプレッシャーのおかげだ。私はこのスタジアムでプレーできる幸運を手にしたい。すべての選手が同じように感じている」と締めくくった。

  • バイエルンの試合は今から始まります

    バイエルン・ミュンヘンとのドイツでの決定的な一戦に向け、良い準備のために先発をローテーションする可能性については、「明日は勝つために出たい。結果にかかわらず、マジョルカ戦ではベストな選手を起用したと今も思っている。ローテーションは考えていない。監督として私にとって最も重要な試合は明日の試合だ。この対戦にふさわしい布陣で臨む」と語った。

    また、バイエルン戦に備えてジローナ戦でテストを行う可能性については、「実験できる状況ではない。ミュンヘン戦が来ることに私たちはワクワクしている。前の試合の終了の笛が鳴ってから、アリアンツ・アレーナで自分たちの力を試したいと思っている。しかしその前に、明日の試合に集中しなければならない。水曜日の試合は今から始まっている。大きな試合をしなければならない。回復する時間は4日あるが、頭にあるのはベストを尽くすことだけだ。目標はそれだけだ。強いチームで臨み、大きな試合をする」と答えた。

  • ミリタオ、ベリンガム、カマヴィンガは先発です

    アルベロアはメンディ、ミリトン、ベリンガムの状況について問われ、「ミリトンとベリンガムは明日先発する。メンディは試合の中で出場時間を得るだろう」と答えた。

    さらに「以前も言ったように、ミリトンが最高の状態にあるとき、彼はおそらく世界最高だ。フィジカル面では支配的な選手で、1対1に強く、オープンスペースで広い範囲を守れ、空中戦でも大きな強さを持っている」と付け加えた。

    続けて「後方からのビルドアップ能力も際立っているし、リーダーシップやピッチ内での声といった面もある。チームにとっての重要性は疑いようがない。このレベルの選手を擁していることは誇りだ」と述べた。

    また「カマヴィンガは私の下で多く試合に出ている。シーズン序盤よりも多い。彼は先発だったし、明日も先発になる。私にとってもクラブにとっても重要な選手だと考えている。彼がどんな選手かは何度も示してきたし、クラブの全員、そしてもちろん監督の信頼を得ている」と語った。

    カマヴィンガが『もっと貢献したい』と話したことについては、「そう感じるのは良いことだ。監督によって求めることはそれぞれ違う。彼には卓越したフィジカル能力があり、ボールコントロールも良く、可能性が大きい。私は彼のパフォーマンスに満足している。成長し、ピッチ上で私たちが何を求めているのかを理解してほしい。将来も重要な選手であり続けるだろう」とコメントした。

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