エムバペの調子の低下について、監督は「エムバペだけの問題ではない。毎日、レアル・マドリードの選手でありたいと望む選手が必要だ。才能や質だけではなく、選手が常に同じ自分であることが重要だ」とコメントした。

さらに「チャンピオンズリーグ準々決勝や、非常に大きなモチベーションがかかる試合を毎日戦えるわけではない。だからこそ自己規律の重要性がある。これは彼の才能を超えた話だ。明日、ジローナと対戦するとき、輝かなければならないと選手たちが感じてほしい」と付け加えた。

続けて「必要なのはこれだ。日々自然体で、ベストを尽くす準備ができていること。簡単ではないが、求めているのはそれだ。最大限を出すことが彼らの原動力であってほしい」と語った。

また、バイエルン戦でコミットメントを欠いた選手がいたかどうかについては、「いいや、まったくない。ここで戦術的な細部に踏み込むのが好きなタイプではない。重要なのは、大きな気持ちと高い献身性をもって臨む意欲だ。才能はあるし素晴らしい。だが試合に勝つのは才能だけではない。時にはそれで勝てることもあるが、継続性を求めるなら、才能以上のものが必要だ」と説明した。

さらに「以前から許されるミスの幅は狭かったが、今はさらに狭い。私たちは、すべての試合が非常に重要だと理解している。たとえチャンスが得られなくても、同じ精神で戦い続ける。私たちが誰を代表しているのか、そして背負う責任の大きさを理解しているし、それに立ち向かう準備はできている」と続けた。