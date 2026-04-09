レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦でチームの選手たちが見せたパフォーマンスに不満を示し、さらなる努力を求めた。
レアル・マドリードは一昨年の火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でホームにバイエルン・ミュンヘンを迎え、1-2で敗れた。次戦は来週水曜日に「アリアンツ・アレーナ」で2点差以上の勝利が必要となる。
王者は明日木曜日、ラ・リーガで「サンティアゴ・ベルナベウ」にジローナを迎える。アルベロア率いるチームは首位バルセロナとの勝ち点差7を縮めたい考えだ。
アルベロアは、バイエルン戦に備えるためにジローナ戦で選手をローテーションする方針はないと強調する一方、エドゥアルド・カマヴィンガの能力、そして負傷から復帰したエデル・ミリトンを称賛した。
こちらも読む：
審判への不満を訴えるバルセロナについてアルベロア：「意見は変えない」
審判見解がアルベロアに衝撃…エムバペの場面でバイエルンDFは退場に値したのか？
5つの理由…なぜバイエルンはレアルとの欧州頂上決戦の第1ラウンドを制したのか？
6度目の衝撃…アルベロアが早くもアロンソの“惨事”に並ぶ