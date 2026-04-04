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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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アルベロア、レアル・マドリードのスター選手をめぐり窮地に

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ベルナベウでの豪華な頭痛

スペイン紙『アス』は、チャビ・アロンソの後任としてアルヴァロ・アルビレアが指揮を執ってから約3ヶ月が経過し、レアル・マドリードがようやく期待されていた戦術的な調和を築き始めていると報じた。

同紙は、この進展がチームが危機から免れたことを意味するわけではないと指摘した。特に、チームの安定を脅かし続ける怪我の影がある中でなおさらだ。アルビエラは以前、チームが万全の態勢でなければ、どの相手に対しても敗北する可能性があるとの警告を発していた。

それでも、現在の兆しは非常に前向きだ。チームは5連勝を達成しており、その中にはマンチェスター・シティに対する2つの重要な勝利も含まれている。これらの試合は、レアル・マドリードが依然としてチャンピオンとしての気概と、最高レベルで戦える能力を備えていることを証明した。

同紙は、この好調な時期が、数名の主力選手の欠場にもかかわらず達成されたことを指摘した。中でも、膝の故障により離脱していたキリアン・エムバペは、フランス代表の国際試合期間中にコンディションを回復させた。 

また、ジョード・ビリンガムも2月1日以降スタメンから外れており、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルが彼のコンディションや将来について不透明な状況を作り出している。

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    国際的な停滞の謎

    彼女はさらに、ベリンガムが国際試合の休止期間前にアトレティコ・マドリードとのダービー戦でわずかな時間しか出場しなかったため、イングランド代表への招集は彼のコンディションを取り戻すために不可欠な措置のように見えたと付け加えた。

    しかし、現実は異なっていた。彼はウルグアイ戦を完全に欠場し、日本戦でもベンチ入りしたものの出場しなかった。

    同紙はトゥヘル監督の発言を伝えた。同監督は、選手が完全には準備できていないことを認め、筋肉の怪我からの回復途上であり、状態の推移が不透明なため、彼を起用するリスクは冒さないとした。

    マドリードへの早期復帰が予想されていたにもかかわらず、彼は代表チームに残留し、出場もウォーミングアップさえも行わなかったため、彼のコンディションを巡って様々な憶測が飛び交ったが、その後、状況は明らかになった。

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    マドリードへの慎重な帰還

    アス』紙は、ベリンガムがマヨルカ戦に向けたレアル・マドリードの招集メンバー入りを果たし、出場する可能性もあると報じた。ただし、先発出場する可能性は低いと見られている。

    この件について、アルビロアは、選手のコンディションは通常とは異なっていたものの、リスクを冒さないという判断は理解できると述べた。また、ベリンガムにはコンディションを維持するための十分な自覚があり、完全復帰まであと一歩のところまで来ていると指摘し、あとは試合のリズムを取り戻すだけだと語った。

    同紙は、ベリンガムの復帰時期のデリケートさを強調し、チャビ・アロンソの事例を挙げた。アロンソは肩の手術後、完全なコンディションではないにもかかわらずマドリード・ダービーに出場させられたが、この決定はチームのパフォーマンスに悪影響を及ぼし、5-2という惨敗に終わった。

    こうした状況を踏まえ、アルベロア監督はチーム編成において大きな課題に直面している。特に、ヴィニシウス・ジュニアとエムバペの2トップに加え、4人のミッドフィールダーを配置する4-4-2の布陣を定着させた後、若手選手ティアゴ・ペタルシュが突如として台頭してきたことが、その難しさをさらに増している。

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    数字にもかかわらず、揺るぎない信頼

    同紙は、ベリンガムにポジションを譲るため、若手選手の一人を外す可能性があると指摘した。そうすれば、ウリエル・チュアミニ、フェデリコ・バルベルデ、アルダ・ギュルラーと共に中盤の4人組を構成することになる。

    しかし、その決断はそれほど単純ではない。特に今シーズンのベリンガムの成績（6ゴール、4アシスト）は期待を下回っている一方で、ティアゴは予想をはるかに上回るパフォーマンスを見せているからだ。

    それでもアルベロアはベリンガムへの絶対的な信頼を強調し、彼がチームのプロジェクトにおいて不可欠な存在であることを明言した。彼は以前のコメントで次のように語っている。 「もし、ジョッドが明日完全にコンディションを取り戻すために何か犠牲を払うことができるなら、私はそうするだろう。彼は真のキャプテンであり、世界でもトップクラスの選手だ。彼が不在でもチームが力強いパフォーマンスを維持していることが嬉しく、それはチームの結束力の強さを物語っている。私は彼を完全に信頼している」

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