アルベロア、レアル・マドリードのスター選手をめぐり窮地に

スペイン紙『アス』は、チャビ・アロンソの後任としてアルヴァロ・アルビレアが指揮を執ってから約3ヶ月が経過し、レアル・マドリードがようやく期待されていた戦術的な調和を築き始めていると報じた。

同紙は、この進展がチームが危機から免れたことを意味するわけではないと指摘した。特に、チームの安定を脅かし続ける怪我の影がある中でなおさらだ。アルビエラは以前、チームが万全の態勢でなければ、どの相手に対しても敗北する可能性があるとの警告を発していた。

それでも、現在の兆しは非常に前向きだ。チームは5連勝を達成しており、その中にはマンチェスター・シティに対する2つの重要な勝利も含まれている。これらの試合は、レアル・マドリードが依然としてチャンピオンとしての気概と、最高レベルで戦える能力を備えていることを証明した。

同紙は、この好調な時期が、数名の主力選手の欠場にもかかわらず達成されたことを指摘した。中でも、膝の故障により離脱していたキリアン・エムバペは、フランス代表の国際試合期間中にコンディションを回復させた。

また、ジョード・ビリンガムも2月1日以降スタメンから外れており、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルが彼のコンディションや将来について不透明な状況を作り出している。

（関連記事）レアル・マドリード、夏の最初の移籍を決定

（関連記事）ディアス、制約を打ち破る計画…レアル・マドリードが移籍金を提示

（関連記事）バルセロナ、夏の最初の移籍を成立させるため全力を注ぐ

（こちらもご覧ください）バルセロナの秘密の計画…マルムシュが夢の移籍を脅かす