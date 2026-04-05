アルベロアは風前の灯…レアル・マドリード監督にとって最後の命綱

スペイン紙『アス』によると、レアル・マヨルカに予想外の敗北を喫し、リーガ・エスパニョーラでバルセロナとの差が広がったことで、チャンピオンズリーグがアルベロアの将来を救う最後のチャンスとなっている。

同紙は、リーグ優勝争いへの望みが遠のいたことで、アルベロアは欧州の舞台で大きなプレッシャーにさらされていると指摘した。彼の将来は、まずバイエルン・ミュンヘン戦でのチームの成績に大きく左右され、その後、より厳しいステージでパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールと対戦することになるからだ。

『アス』紙は、もしアルビロアがリーグ優勝争いを最後の最後まで続けられていれば、状況は全く異なっていたはずだと指摘した。

マヨルカ戦は、アルビロアがレアル・マドリードのプロジェクトに与えていた前向きな勢いに大きな打撃を与えた。 経営陣は、いかなる躓きも許されないこの時期に、チームに必要とされる火花や緊張感が欠けていると判断した。クラブ上層部は、状況の緊迫度を考慮すれば若手のマヌエル・アンヘルが好パフォーマンスを見せたとはいえ、ヴィニシウス・ジュニアをベンチに置いたり、若手を突然スタメンに起用したりした監督の采配を分析し始めた。