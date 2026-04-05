レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビラ監督は、来シーズンにおける同クラブのベンチ入りメンバーとしての自身の将来について、複雑な状況に直面している。
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アルベロアは風前の灯…レアル・マドリード監督にとって最後の命綱
最後のチャンス
スペイン紙『アス』によると、レアル・マヨルカに予想外の敗北を喫し、リーガ・エスパニョーラでバルセロナとの差が広がったことで、チャンピオンズリーグがアルベロアの将来を救う最後のチャンスとなっている。
同紙は、リーグ優勝争いへの望みが遠のいたことで、アルベロアは欧州の舞台で大きなプレッシャーにさらされていると指摘した。彼の将来は、まずバイエルン・ミュンヘン戦でのチームの成績に大きく左右され、その後、より厳しいステージでパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールと対戦することになるからだ。
『アス』紙は、もしアルビロアがリーグ優勝争いを最後の最後まで続けられていれば、状況は全く異なっていたはずだと指摘した。
マヨルカ戦は、アルビロアがレアル・マドリードのプロジェクトに与えていた前向きな勢いに大きな打撃を与えた。 経営陣は、いかなる躓きも許されないこの時期に、チームに必要とされる火花や緊張感が欠けていると判断した。クラブ上層部は、状況の緊迫度を考慮すれば若手のマヌエル・アンヘルが好パフォーマンスを見せたとはいえ、ヴィニシウス・ジュニアをベンチに置いたり、若手を突然スタメンに起用したりした監督の采配を分析し始めた。
マイナスの数値
数字はアルビロアのトップチームでの戦績を物語っていない。マヨルカ戦での敗北は、18試合中5敗目となるが、勝利は13回を数える。一方、シャビ・アロンソと比較すると、彼も5敗を喫しているものの、28試合で20勝3分けという成績を残している。
この不振な成績により、アルビロアはクラブ史上、就任当初に最も多くの敗戦を喫した監督のリストに名を連ねることとなった。このリストのトップはケビンとムロニーの8敗で、次いでデル・ボスケの7敗、そしてアルベニェス、スカローニ、ヘディンク、アマニオ、アルセニオがそれぞれ6敗となっている。 一方、アルベロアは5敗でキンケとイペナと並んでいる。
統計からは、特にチームがリードを許している状況において、アルビロアの試合中の采配が結果に与える影響が弱いという別の事実も浮き彫りになっている。彼の指揮下で、リードを許してスタートした7試合のうち、逆転勝利を収めたのはわずか2試合のみであり、それはベンフィカ戦（2-1）とアトレティコ・マドリード戦（3-2）であった。 一方、先制点を許した他の5試合では敗北しており、その相手はアルバセテ（3-2）、ベンフィカ（4-2）、オサスナ（2-1）、ヘタフェ（0-1）、マヨルカ（2-1）
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責任を負う
監督は敗戦ごとに全責任を負うことを貫いており、ソン・ムイックス・スタジアムでもその姿勢は変わらなかった。彼は「決定を下し、スタメンを組み、交代を行い、戦術を決めるのは私だ。この敗戦は、もっぱらレアル・マドリードの監督の責任である」と述べた。
しかし今回は、相手のゴールについて語る中で、カマフィンガ選手への間接的な言及も見られた。「規律の欠如が我々のゴールにつながった。ここで一瞬でも集中力を切らしたり、守備のマークを正しく守らなかったりすれば、失点につながる」と語った。
クラブ内部では、アルビロアの仕事に対する信頼感が広がっており、ロッカールームの管理や、フィニシウス、ベリンガム、バルベルデといったスター選手たちとの安定感の醸成、さらにティアゴ・ペタレスのような若手選手の育成への取り組みが高く評価されている。 しかし、ソン・ムイクス戦での敗北は、マンチェスター・シティをチャンピオンズリーグ準々決勝で破った後に監督が築き上げた好調な勢いを冷やし、欧州の大会が再び、アルビロウのレアル・マドリード残留か退団かを決定づける鍵となる。