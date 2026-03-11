アルフォンソ・デービスのハムストリング負傷が確認、バイエルン・ミュンヘンはジャマル・ムシアラとヨナス・ウルビッグも欠場

デービスは後半から出場したが、バイエルンが 6 対 0 でリードしていた 70 分に早々にピッチを後にした。カナダ代表のこの選手は、接触もなかったと思われる怪我でしゃがみ込み、悔しさから腕を振り回した後、トム・ビショフとコンパニー監督にタッチラインで慰められた。 この挫折は、12月に前十字靭帯断裂から復帰したばかりのこのサイドバックにとって、特に大きな打撃となった。試合は、コンパニーにとってさらなる不安を抱えたまま終了した。ムシアラは、昨年のクラブワールドカップで足を骨折し、1月に復帰したばかりだったが、追加時間に足首の痛みに悩まされ、足を引きずってピッチを離れることを余儀なくされたのだ。