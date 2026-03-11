AFP
アルフォンソ・デービスのハムストリング負傷が確認、バイエルン・ミュンヘンはジャマル・ムシアラとヨナス・ウルビッグも欠場
デービスとムシアラにとって繰り返される悪夢
デービスは後半から出場したが、バイエルンが 6 対 0 でリードしていた 70 分に早々にピッチを後にした。カナダ代表のこの選手は、接触もなかったと思われる怪我でしゃがみ込み、悔しさから腕を振り回した後、トム・ビショフとコンパニー監督にタッチラインで慰められた。 この挫折は、12月に前十字靭帯断裂から復帰したばかりのこのサイドバックにとって、特に大きな打撃となった。試合は、コンパニーにとってさらなる不安を抱えたまま終了した。ムシアラは、昨年のクラブワールドカップで足を骨折し、1月に復帰したばかりだったが、追加時間に足首の痛みに悩まされ、足を引きずってピッチを離れることを余儀なくされたのだ。
バイエルン、3選手に関する最新情報を発表
クラブからの声明によると、この2人とゴールキーパーのウルビッグは「しばらくの間、戦線離脱となる」ことが確認され、「デービスは右ハムストリングの筋肉を痛め、ゴールキーパーのウルビッグは脳震とうと診断された。ムシアラは昨夏の足首の負傷による痛みの反応に見舞われた。3人ともクラブの医療部門による徹底的な検査を受けた」と明らかにした。
ウルビグが脳震盪を負い、ゴールキーパーの懸念が高まる
デービスとムシアラの負傷はバイエルンにとって大きな痛手だが、ウルビグの負傷はコンパーニにとって深刻な懸念材料となるだろう。ドイツ王者は、先週金曜日にふくらはぎを負傷し、週半ばのアタランタ戦に出場できなかったマヌエル・ノイアーの体調をすでに懸念している。 ノイアーの後継者と長い間見なされてきたウルビッグは、脳震盪プロトコルにより、今週末のバイエル・レバークーゼンとのブンデスリーガの試合を欠場する見通しで、ノイアーが引き続き出場できない場合は、スヴェン・ウルライヒが代役を務めることになるだろう。
コンパニーは選手選考に頭を悩ませている
先発3選手が欠場となる中、チームの層の厚さが試されることになる。クラブは公式声明の締めくくりで「3選手全員について、離脱期間の全容を把握するためクラブ医療部門による詳細な検査を実施した」と述べた。チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカールでの優勝争いが激化する中、コンパニー監督は3選手の早期復帰を望んでいる。
