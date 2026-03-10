この負傷は、デービスがマイケル・オリゼのこの試合2点目を素晴らしいアシストで決めたわずか数分後に発生した。ドイツの強豪が戦術的に明らかに優勢だったにもかかわらず、スター左サイドバックの健康状態が最大の話題となった。 彼が退場した時点で、スコアはすでに 6 対 0 という驚異的なものになっていましたが、デービスが涙を流しながらジャージを頭から引き抜いた後、トム・ビショフと交代すると、バイエルンのテクニカルエリアの雰囲気は明らかに一変しました。ハーフタイムに交代して出場してから、彼はわずか 26 分しかピッチに立っていなかったのです。

クラブは、この不運な出来事の深刻さを判断するためのスキャン結果を、今、不安に待ち続けることになる。