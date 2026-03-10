Getty Images
アルフォンソ・デービスにまたも残酷な負傷の打撃！バイエルン・ミュンヘンのスター選手が、チャンピオンズリーグのアタランタ戦復帰初戦で涙を流しながらピッチを去る
デービスの悪夢が歴史的な夜を台無しにする
この負傷は、デービスがマイケル・オリゼのこの試合2点目を素晴らしいアシストで決めたわずか数分後に発生した。ドイツの強豪が戦術的に明らかに優勢だったにもかかわらず、スター左サイドバックの健康状態が最大の話題となった。 彼が退場した時点で、スコアはすでに 6 対 0 という驚異的なものになっていましたが、デービスが涙を流しながらジャージを頭から引き抜いた後、トム・ビショフと交代すると、バイエルンのテクニカルエリアの雰囲気は明らかに一変しました。ハーフタイムに交代して出場してから、彼はわずか 26 分しかピッチに立っていなかったのです。
クラブは、この不運な出来事の深刻さを判断するためのスキャン結果を、今、不安に待ち続けることになる。
バイエルンは試合開始の笛が鳴った瞬間から試合を支配した
ピッチ上では、コンパニー率いるチームが効率性の模範を示す中、試合は実質的に始まる前から決着がついていた。
12分、ジョシップ・スタニシッチが先制点を挙げた。セルジュ・グナブリーとマイケル・オリゼの巧妙なショートコーナーから、ペナルティエリアに忍び込むように侵入し、冷静に決めた。アウェーチームは勢いを緩めず、続いてオリゼがペナルティエリア外から得意のカーブをかけたシュートで追加点を奪った。
わずか3分後、グナブリーがオリゼのパスに反応してマルコ・カルネセッキをかわし、3点目を叩き込んだ。バイエルンの素早い攻撃の速さに、ベルガモのホームサポーターは呆然と沈黙した。
オリゼとジャクソンがゴールラッシュで大活躍
後半もブンデスリーガ首位の勢いは衰えることがなかった。ニコラス・ジャクソンが、ルイス・ディアスのパスを受けて落ち着いて決め、早い段階で 4 点目を追加した。
その後、オリゼは、不運なデービスの突進に続き、再びセンセーショナルな左足のシュートで2点目を決めました。ハーフタイムに投入されたジャマル・ムシアラは、67分にジャクソンの低いクロスをタップして、大勝を締めくくりました。
6点目は、両チームの力の差をさらに際立たせるものとなった。イタリアのチームは、バイエルンの攻撃陣4人の絶え間ない動きに対応するのに苦労していた。
試合終了間際、アタランタはようやく1点を返した。ロスタイムにマリオ・パシャリッチが1点を返したが、ホームチームの圧倒的な強さを覆すには至らなかった。
第2戦を控えた規律ゲーム
試合の行方がほぼ決したかに見える中、終盤に奇妙な戦術的駆け引きが展開された。ミュンヘンでの第2戦が形式的なものとなったことを認識したオリゼとヨシュア・キミッヒは、時間稼ぎで意図的にイエローカードを受け、1試合の出場停止処分を誘発しようとしたようだ。
アリアンツ・アレーナでの第2戦を欠場することで、両選手は準々決勝前に累積警告をリセットできる。オリゼはコーナーキックのキックに異常に時間をかけ警告を受け、キミッヒも試合終了10分前に同様のゲームマンシップで追随した。
