「アルフォンソ・デイヴィスは『おとり』だった！」――カナダがスイスに敗れた試合前、ジェシー・マーシュ監督が欺瞞戦術を認めた。

ワールドカップのような高圧環境では、心理的優位が重要だ。バンクーバーで行われたカナダ対スイス戦で2-1で敗れた後、マーシュ監督は試合前にデイヴィスの出場について楽観的な見通しを示したのは策略だったと明かした。ハムストリングの怪我で苦しむ主将は、監督の意向にもかかわらずベンチで全試合を観戦した。

「アルフォンソはまだ準備ができていなかった。だから、彼を少しおとりとして使っていたんだ」とマーシュ監督は語った。「次の試合には出場できるだろう」。この策略の有効性について問われると、元リーズ・ユナイテッドの指揮官はこう付け加えた。「彼らの記者会見を聞いていたが、アルフォンソ・デイヴィスに関する質問が3つあった。少なくとも、その点については準備をせざるを得なかったはずだ」