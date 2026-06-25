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「アルフォンソ・デイヴィスは『おとり』だった！」――カナダがスイスに敗れた試合前、ジェシー・マーシュ監督が欺瞞戦術を認めた。
戦術的心理戦の全貌が明らかに
ワールドカップのような高圧環境では、心理的優位が重要だ。バンクーバーで行われたカナダ対スイス戦で2-1で敗れた後、マーシュ監督は試合前にデイヴィスの出場について楽観的な見通しを示したのは策略だったと明かした。ハムストリングの怪我で苦しむ主将は、監督の意向にもかかわらずベンチで全試合を観戦した。
「アルフォンソはまだ準備ができていなかった。だから、彼を少しおとりとして使っていたんだ」とマーシュ監督は語った。「次の試合には出場できるだろう」。この策略の有効性について問われると、元リーズ・ユナイテッドの指揮官はこう付け加えた。「彼らの記者会見を聞いていたが、アルフォンソ・デイヴィスに関する質問が3つあった。少なくとも、その点については準備をせざるを得なかったはずだ」
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マルシュの策略に対するスイスの対応
スイス代表のムラト・ヤキン監督は、戦術会議で「幻の選手」を追っていたことが判明しても動じなかった。同監督は、たとえその選手がデイヴィスのような才能ある選手でも、チームは個人ではなく集団に焦点を当てていると主張した。ただし、バイエルン・ミュンヘンのウイングバックのような選手を相手にする場合は、一定の配慮が必要とも認めた。
「キャプテンを考慮するのは当然だ」とヤキン監督は説明した。「多くの試合やスタイルを分析し、交代要員も把握しなければならない。デイヴィスも分析したが、特定の選手だけに備えていたわけではない。今はピッチで起きていることに即座に対応しているだけだ」
デイヴィスのコンディションに対する懸念
ノックアウトステージを控えるカナダ代表にとって、25歳の選手のコンディションは依然として大きな話題だ。デイヴィスは5月上旬、バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ準決勝でハムストリングを断裂して以来、公式戦から遠ざかっている。代表からの離脱はそれより長く、2025年3月のアメリカ戦での靭帯損傷にさかのぼる。
出場時間が少ないながらも、マーシュ監督は彼の復帰がチームに与える精神的な効果を強調した。スイス戦を前に監督は「彼に何ができるかを見極め、起用したい」と語った。 フィジカルだけでなく、精神面でも大きな影響をもたらすはずだ。キャプテンでありチーム最高の選手が戻るのは、大きな要因になる」
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決勝トーナメントを見据えて
敗戦してもカナダはグループB２位で勝ち残り、日曜にロサンゼルスへ遠征しグループA２位の南アフリカと対戦する。 注目は、デイヴィスがようやくピッチに復帰できるか、それともマーシュ監督がジェイコブ・シャッフェルバーグや得点者のプロミス・デイヴィッドを起用するかだ。試合終了のホイッスルが鳴った後、デイヴィスは携帯電話を耳に当てたままミックスゾーンを通り抜け、メディアの取材に応じなかったため、その行方については何の手がかりも得られなかった。