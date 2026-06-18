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アルフォンソ・デイヴィスは怪我から復帰したが、カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は、ワールドカップのカタール戦での起用法をまだ迷っている。
「ル・ルージュ」に負傷者復帰の朗報
マーシュ監督は、主力2選手が木曜のバンクーバーでの試合に登録されると発表した。デイヴィスは1か月以上ハムストリングの負傷で離脱していたが、ボンビトは10月の骨折から回復した。グループステージ初勝利を目指すカナダ代表にとって朗報だ。
水曜日の会見でマーシュ監督は「勝たねばならない一戦」での2人の欠場説を否定し、「彼らは出場する」と断言した。特にデイヴィスの復帰は共催国にとって朗報だが、先発については慎重な姿勢を示した。
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計算されたリスクと選手起用の賭け
デイヴィスとボンビトの選出は、マルシュ監督の選手選考戦略が奏功したことを示している。同監督は最終メンバー発表時、コンディションが万全でない3選手を大会中に回復すると見込んで選出した。結果としてデイヴィスとボンビトは代表入りしたが、アルフィー・ジョーンズは筋肉の負傷でカタール戦を欠場することになった。
「代表チーム編成では一定のリスクを冒した。選手たちが重要な試合でピッチに立てるよう管理したい」（マーシュ監督）。その一方で、「選手を危険にさらすことは避けたい… 極めて慎重に判断している」と語った。ジョーンズの離脱は守備陣に痛手だ。FIFA規定により、大会開始後に負傷したGKのみ交代できるためである。
デイヴィス緊急対応計画
出場許可は出たが、デイヴィスがすぐ先発するとは限らない。カナダ代表のキャプテンは厳格な復帰プロトコルに従っており、マーシュ監督は「得点が必要な状況なら、この25歳をインパクトのある交代要員として使う」と示唆した。ドイツから招いた専属理学療法士とトレーニングする姿が目撃されているにもかかわらず、コーチ陣は彼のチーム復帰に慎重だ。
マーシュ監督は「試合展開とアルフォンソの現状を見極めるだけ」と語り、最終判断は流動的だと明かした。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の引き分け後、カナダ代表は練習を非公開にしており、戦術は依然として不明だ。
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守備の補強とボンビトの状況
デイヴィスが注目される中、守備陣にとってはボンビトの出場可否も同じほど重要だ。彼はデレク・コーネリアスやリュック・ド・フジェロールに加わり、チームにとって欠かせないオプションとなる。
ボンビトは最近出場機会が少なかったため先発は難しいが、今週は本来の調子を取り戻している。ジョーンズの欠場が確定し、残った健康なディフェンダーたちにチームのバランスを維持する重責がのしかかる。自国開催大会で史上初の決勝トーナメント進出を狙うカナダにとって、キャプテン・デイヴィスがベンチに控えることは心理的な優位性になるかもしれない。