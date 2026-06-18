マーシュ監督は、主力2選手が木曜のバンクーバーでの試合に登録されると発表した。デイヴィスは1か月以上ハムストリングの負傷で離脱していたが、ボンビトは10月の骨折から回復した。グループステージ初勝利を目指すカナダ代表にとって朗報だ。

水曜日の会見でマーシュ監督は「勝たねばならない一戦」での2人の欠場説を否定し、「彼らは出場する」と断言した。特にデイヴィスの復帰は共催国にとって朗報だが、先発については慎重な姿勢を示した。