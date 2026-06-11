デイヴィスがいたからこそ、カナダサッカーは発展し、アメリカやメキシコと共催するワールドカップ実現も夢でなくなった。

リベリア内戦から逃れた両親がガーナのブドゥブラム難民キャンプで彼をもうけ、幼少期に2人の弟妹とともにカナダへ移住。エドモントンに定住し、10代で才能を開花。14歳で西カナダの強豪バンクーバー・ホワイトキャップスMLSアカデミーに入団した。

1年足らずでプロデビュー。彼の最大の夢はカナダ人になることで、2017年6月、16歳でバンクーバーで市民権を宣誓し、直ちにゴールドカップを目指す代表に合流した。

『Alphonso Davies: A New Hope』の著者ファーハン・デヴジはこう回想する。「彼が母親の涙を見たのは初めてだった。世界が知るのと同時に、彼も自分の物語を知り始めた。そのとき、私の目も開かれた」

デイヴィスと家族は、カナダの物語そのものを体現している。彼らはカナダ文化を受け入れ、この国に根を下ろした。彼はサッカーと同じくらいホッケーを愛し、音楽やゲーム配信も楽しむ。オフシーズンにはエドモントン・オイラーズの試合でNHLスターと過ごす姿がよく見られる。

その背景が、2018年モスクワでの運命の日につながった。17歳だった彼は歯列矯正の装置を見せながら笑顔でFIFA総会の壇上に立ち、北米が2026年大会を開催できるよう最後に訴えた。

「私の名前はアルフォンソ・デイヴィスです。両親はリベリア出身で、内戦から逃れてきました」と彼は語った。「厳しい生活でしたが、5歳の時、カナダが私たちを受け入れてくれました。サッカーチームの仲間たちが、私を家族のように温かく迎えてくれたのです。

私の夢はワールドカップに出場することです。北米の人々はいつも私を温かく迎えてくれました。そのチャンスがあれば、彼らは皆さんをも温かく迎えてくれると確信しています」