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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

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アルフォンソ・デイヴィスはカナダサッカー界の「史上最高の選手」だが、2026年ワールドカップへの道は怪我で波乱含み。バイエルン・ミュンヘンのスピードスターは、キャリアを左右する大舞台に出場するため、苦闘している。

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カナダ 対 カタール

月曜の夜、トロントの街を走るグループは、夏の暑さが増すにつれ大勢で歩道を埋め尽くす。先日、彼らはトロント・スタジアム前を通過。スタジアムはFIFAワールドカップのロゴで装飾され、2026年の大会で6試合を開催する準備ができている。

この夜、街はサッカーのユニフォームで溢れ、多くのランナーが背中に「Davies 19」と書かれたカナダ代表のユニフォームを着ていた。ある男性が身を乗り出し、別のランナーにサッカーファンかと尋ねた。返答は熱心ではなかったが、こう語った。「サッカーは好きじゃないけど、アルフォンソ・デイヴィスは知ってるよ」。 

この場所から数百フィートしか離れていないスタジアムで、金曜日にはカナダ男子代表が2026年ワールドカップのホーム開幕戦をボスニア・ヘルツェゴビナと戦う。男子大会が同国で開催されるのは初めてだ。 しかし、キャプテンでチームのスターであるデイヴィスは、少なくともこの試合ではピッチに立つことはないだろう。

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    看板キャラクター

    デイヴィスの名声は計り知れない。カナダサッカーに詳しい人なら、ジョナサン・デイヴィッドの得点記録やタジョン・ブキャナンの爆発的なスピードは知っているだろうが、デイヴィスは別格だ。 バイエルン・ミュンヘンのサイドバックである彼は、カナダでクリスティン・シンクレアに次ぐスターだ。ホッケー選手のシドニー・クロスビーやミュージシャンのドレイク、ジャスティン・ビーバー並みに知られる。

    しかし、カナダ史上最も歴史的なホームゲームで彼はピッチに立てない。右ハムストリングを痛めたのは5月初めのチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦。25歳の彼は怪我と闘い、ファンは回復を願ったが、数週間でその可能性は徐々に消えた。

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    「グループステージを管理する」

    「初戦は出場しないが、大会には間に合う」とカナダ代表のジェシー・マーシュ監督はCBCのアドリアン・アルセノー記者に語った。6月18日のカタール戦や6月24日のスイス戦での起用を見据えている。

    「まずはグループステージを突破することが先決だ。その後に彼を起用するつもりだ。うまくいけば第3戦でも出場できるだろう」

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    住まいを探す

    デイヴィスがいたからこそ、カナダサッカーは発展し、アメリカやメキシコと共催するワールドカップ実現も夢でなくなった。

    リベリア内戦から逃れた両親がガーナのブドゥブラム難民キャンプで彼をもうけ、幼少期に2人の弟妹とともにカナダへ移住。エドモントンに定住し、10代で才能を開花。14歳で西カナダの強豪バンクーバー・ホワイトキャップスMLSアカデミーに入団した。 

    1年足らずでプロデビュー。彼の最大の夢はカナダ人になることで、2017年6月、16歳でバンクーバーで市民権を宣誓し、直ちにゴールドカップを目指す代表に合流した。 

    『Alphonso Davies: A New Hope』の著者ファーハン・デヴジはこう回想する。「彼が母親の涙を見たのは初めてだった。世界が知るのと同時に、彼も自分の物語を知り始めた。そのとき、私の目も開かれた」

    デイヴィスと家族は、カナダの物語そのものを体現している。彼らはカナダ文化を受け入れ、この国に根を下ろした。彼はサッカーと同じくらいホッケーを愛し、音楽やゲーム配信も楽しむ。オフシーズンにはエドモントン・オイラーズの試合でNHLスターと過ごす姿がよく見られる。 

    その背景が、2018年モスクワでの運命の日につながった。17歳だった彼は歯列矯正の装置を見せながら笑顔でFIFA総会の壇上に立ち、北米が2026年大会を開催できるよう最後に訴えた。 

    「私の名前はアルフォンソ・デイヴィスです。両親はリベリア出身で、内戦から逃れてきました」と彼は語った。「厳しい生活でしたが、5歳の時、カナダが私たちを受け入れてくれました。サッカーチームの仲間たちが、私を家族のように温かく迎えてくれたのです。

    私の夢はワールドカップに出場することです。北米の人々はいつも私を温かく迎えてくれました。そのチャンスがあれば、彼らは皆さんをも温かく迎えてくれると確信しています」

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    怪我の悪夢

    4年前、カタールでデイヴィスはW杯に出場し、カナダ男子代表として大会初得点をマーク。2018年準優勝のクロアチアを相手に早期リードを奪った。その試合は、カナダのW杯6試合すべてがそうだったように敗れたが、デイヴィスにとって代表キャリアの頂点となった。

    しかし直近2年は、怪我や騒動、試練が続いた。 

    2024-25シーズンから2025-26シーズンにかけては怪我が続いた。最後に代表でプレーしたのは2025年3月。CONCACAFネーションズリーグ3位決定戦のアメリカ戦で前十字靭帯を断裂した。

    回復には221日かかり、その間クラブと代表合わせて39試合を欠場した。バイエルンはカナダサッカー協会とマーシュ監督を提訴すると主張したが、実際には実行しなかった。 

    12月に復帰したが2月に筋線維断裂。その2週間半後、ベルガモでのアタランタ戦で途中出場したものの、再びハムストリングを痛めて25分で交代した。

    再び数週間離脱し、復帰後10試合に出場したが、PSG戦でハムストリングを再発しシーズン絶望となった。結果として、15か月足らずで370日以上を欠場した。

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    「頭の中の疑い」

    「心の中に不安があり、悲しかった」とデイヴィスは先週モントリオールで記者団に語った。最近のけががワールドカップ出場に与える影響を懸念しているという。

    「17歳でロシアへ行き、自国開催の夢を叶えたのに、自分が出場できないかもしれない――その現実がじわじわと迫ってきた。でも、自分の体の強さと、周囲の頼もしさをよく知っている。彼らは私が安全に復帰できるよう支えてくれるはずだ」


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    影響を与える

    デイヴィスは、ノースカロライナ州シャーロットでのワールドカップ前カナダ代表合宿を欠席したが、6月上旬にエドモントンでチームに合流。トレーナーの調整計画に沿って回復を進め、徐々にチームに溶け込んでいる。 

    それでも、彼がチームに同行し26人の登録枠に入ることは大きな意味がある。万全な状態を取り戻せば、キャプテンとしてカナダ最大の「Xファクター」になるだろう。この役割は、2024年コパ・アメリカで準決勝に進出したときから彼が担っているものだ。 

    彼の影響力はピッチやチーム内にとどまらない。カナダ人選手として群を抜くスター性は、後進にも大きな刺激を与えるだろう。自身が獲得に貢献した大会に出場したいと切望する一方、レプリカユニフォームは飛ぶように売れている。今は時間との戦いだ。 

    「必要な励ましの言葉はかけるつもりだ」とデイヴィスは言う。不在中はMFスティーブン・エウスタキオが腕章を着ける。「さらに鼓舞する言葉は多くない。ワールドカップに出場し、国を代表してプレーすること自体が最大のモチベーションだ」

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