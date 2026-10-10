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アルフォンソ・デイヴィスの要求額をバイエルンが設定、マンチェスター・ユナイテッドは厳戒態勢に
プレミアリーグの強豪クラブがバイエルンのスター選手に関心を寄せる
『Fussball News』によると、マンチェスター・ユナイテッドはバイエルンのDFデイビスを主要な補強ターゲットに定めたという。ユナイテッドは左サイドにより攻撃的な推進力を加えることを望んでおり、カナダ代表の同選手はその条件に完璧に合致している。
もっとも、この爆発力のあるフルバックを高く評価しているのはユナイテッドだけではない。プレミアリーグのライバルであるリヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティも、守備陣の補強を検討する中で、バイエルンでの状況を注視している。
スペインの強豪レアル・マドリーとバルセロナも、以前からこのスピードスターに関心を寄せ続けている。欧州中のクラブによる激しい争奪戦は、今後の移籍市場で巨額の入札合戦に発展する可能性がある。
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バイエルン、デイビスの明確な評価額を設定
移籍を巡る憶測が渦巻く中でも、この左SBの獲得を目指すクラブは厳しい交渉を強いられることになりそうだ。バイエルンは25歳の同選手に対し、推定市場価値4500万ユーロを大きく上回る6000万～6500万ユーロの移籍金を要求していると報じられている。
ブンデスリーガのこのクラブは、約5000万ユーロの初回オファーが正式に提示されれば、本格的な交渉に応じる可能性がある。その後は最終条件や出来高条項が、決定的な合意を取り付ける上で重要な役割を果たすことになる。
現時点で、バイエルンはこの主力DFに対する正式オファーを1件も受け取っていない。現在の関心は、あくまで事前のスカウティング活動と、さまざまな仲介者を通じた非公式な話し合いに厳格にとどまっている。
契約延長がミュンヘンの立場を強化する
バイエルンは、今後交渉が行われる可能性がある場合でも、交渉の場で圧倒的に有利な立場にある。デイビスは2025年初頭に高額な契約延長にサインし、自身の将来をクラブに託したことで、2030年6月までアリアンツ・アレーナにしっかりと結びつけられている。
それでも、ドイツのクラブは高額な移籍金による売却に本気で応じる可能性がある。選手の過去の負傷歴と、バイエルンのスカッド内で先発の座を争う激しい競争が、クラブの長期的な戦略立案に大きく影響するかもしれない。
- AFP
デイビスの次は？
ミュンヘンからの電撃退団が完全に差し迫っているようには見えないが、巨額の正式オファーが届けば状況は一気に一変する可能性がある。欧州の強豪クラブはこの流動的な状況を鋭く認識しており、バイエルンの意思を本格的に試すだけの資金力も備えている。
現時点で、デイヴィスは当面のバイエルンでの務めにしっかりと集中し続ける見通しだ。国内と欧州の主要タイトル獲得に向け、チームを後押しする際立ったパフォーマンスを継続して披露することを目指す。
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