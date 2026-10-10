『Fussball News』によると、マンチェスター・ユナイテッドはバイエルンのDFデイビスを主要な補強ターゲットに定めたという。ユナイテッドは左サイドにより攻撃的な推進力を加えることを望んでおり、カナダ代表の同選手はその条件に完璧に合致している。

もっとも、この爆発力のあるフルバックを高く評価しているのはユナイテッドだけではない。プレミアリーグのライバルであるリヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティも、守備陣の補強を検討する中で、バイエルンでの状況を注視している。

スペインの強豪レアル・マドリーとバルセロナも、以前からこのスピードスターに関心を寄せ続けている。欧州中のクラブによる激しい争奪戦は、今後の移籍市場で巨額の入札合戦に発展する可能性がある。