アルフォンソ・デイヴィスの不幸中の幸い：FCバイエルン、ジャマル・ムシアラとヨナス・ウルビッグら3選手について診断結果を発表

交代からわずか20分後に涙ながらに交代を余儀なくされたデイヴィスは、大腿後部の筋肉を痛めた。彼は、2月中旬に十字靭帯断裂から復帰した直後に、同じ場所で筋肉繊維断裂を負っていた。 この新たな挫折に対して、カナダ人選手が感情的な反応を示したのも当然のことだろう。デイヴィスは、少なくとも代表戦の中断期間まではバイエルンを欠場する見通しだが、4月初旬にはSCフライブルクとのアウェーゲームに復帰できる可能性がある。デイヴィスと記録的な優勝チームにとっては、不幸中の幸いと言えるだろう。