トリオは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアタランタ・ベルガモを6-1（3-0）で圧倒したものの、試合終盤にそれぞれ健康上の問題に見舞われました。
アルフォンソ・デイヴィスの不幸中の幸い：FCバイエルン、ジャマル・ムシアラとヨナス・ウルビッグら3選手について診断結果を発表
交代からわずか20分後に涙ながらに交代を余儀なくされたデイヴィスは、大腿後部の筋肉を痛めた。彼は、2月中旬に十字靭帯断裂から復帰した直後に、同じ場所で筋肉繊維断裂を負っていた。 この新たな挫折に対して、カナダ人選手が感情的な反応を示したのも当然のことだろう。デイヴィスは、少なくとも代表戦の中断期間まではバイエルンを欠場する見通しだが、4月初旬にはSCフライブルクとのアウェーゲームに復帰できる可能性がある。デイヴィスと記録的な優勝チームにとっては、不幸中の幸いと言えるだろう。
FCバイエルン、ゴールキーパー不足に陥る：ウルライヒがシーズンデビューへ
一方、ムシアラは「夏に負傷した左足首に痛みの反応がある」とクラブが発表した。したがって、彼はまもなくチーム練習に復帰できるだろう。ムシアラは、夏に腓骨を骨折し、すべての靭帯も損傷したため、現在もリハビリ中である。
一方、ゴールキーパーのウルビッグは、試合最後のシーンで、ミュンヘンが唯一の失点を喫した場面で脳震盪を負った。22歳の彼は、アタランタのニコラ・クルストヴィッチと激しく衝突した後、マリオ・パシャリッチがリバウンドを押し込み、最終的なスコアとなった。 スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、ウルビッグが「少しぼんやりしていた」と説明し、「もちろん今はひどい頭痛に悩まされている」と付け加えた。
今週の土曜日、スヴェン・ウルライヒが今シーズン初出場する見込みだ。ウルビッグに加え、マヌエル・ノイアーも先週から筋肉の断裂で再び欠場している。ベンチには、ベルガモで初めてバイエルンのメンバー入りした、わずか16歳のキーパー、レナード・プレスコットが座るかもしれない。 契約延長を長い間待ち続け、不運に見舞われたウルライヒにとって、これは2024年9月21日以来のバイエルンでの公式戦となる。当時、彼はバイエルンの5対0の勝利でヴェルダー・ブレーメンのゴールを守った。