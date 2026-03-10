何が起きたのか？ジャマル・ムシアラが6点目を決めた直後、デイヴィスは逆走中に相手選手との接触もなく、おそらく筋肉の損傷を負った。少なくともテレビ映像からはそう見える。カナダ人選手はすぐにベンチにプレー続行が不可能であることを合図した。その数秒後、彼はついに倒れた。

デイヴィスは、2月末のブンデスリーガ、アイントラハト・フランクフルト戦（3対2）で、右太もも後部の筋繊維を断裂していた。おそらく、同じ場所を再び負傷したのだろう。

25歳の彼は、2025年3月に十字靭帯を断裂し、その回復に1年を要しました。その直前に、厳しい交渉を経て2030年まで契約延長していたのです。