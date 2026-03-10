70分、デイヴィスは突然、中盤でひざまずき、ジャージを顔にかぶった。チームメイトが彼を慰めようとする中、彼はすでに涙を流していた。それでも、彼は自力でピッチを離れることができた。診断結果はまだ出ていない。
アルフォンソ・デイヴィスが涙を流す：負傷のショックが、アタランタ・ベルガモとの試合でのFCバイエルンの活躍を曇らせる
何が起きたのか？ジャマル・ムシアラが6点目を決めた直後、デイヴィスは逆走中に相手選手との接触もなく、おそらく筋肉の損傷を負った。少なくともテレビ映像からはそう見える。カナダ人選手はすぐにベンチにプレー続行が不可能であることを合図した。その数秒後、彼はついに倒れた。
デイヴィスは、2月末のブンデスリーガ、アイントラハト・フランクフルト戦（3対2）で、右太もも後部の筋繊維を断裂していた。おそらく、同じ場所を再び負傷したのだろう。
25歳の彼は、2025年3月に十字靭帯を断裂し、その回復に1年を要しました。その直前に、厳しい交渉を経て2030年まで契約延長していたのです。
不運なデイヴィスは、ハーフタイム後にようやく交代出場した。
特に残念だったのは、ベルガモでは、3対0のスコアでハーフタイムを迎えた後、警告を受けたコンラッド・ライマーに代わってデイヴィスが投入されたことだった。30分も経たないうちに、彼の仕事は終わってしまった。さらに悪いことに、交代で投入されたジャマル・ムシアラも早々にピッチを離れることになった。
アタランタ戦での短い出場を含め、デイヴィスは今シーズン13試合に出場。1アシストを記録している。
