アルファジョ・シセ、ACミランで圧巻のハットトリック！イタリアの長年の記録を更新

シセは、ジャンカルロ・ダノーヴァが60年以上にわたって保持していた記録を更新した。ダノーヴァは1959年9月、20歳309日でミランの選手としてオリンピアコス戦で3得点を挙げていた。また、ミランの選手が欧州の大会でハットトリックを達成するのは、2002年9月のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でフィリッポ・インザーギが3得点を挙げて以来、シセが初めてとなった。

このイタリアの若手選手は、序盤にヘディングで先制点を挙げると、前半終盤には至近距離から2点目を決めた。後半開始間もなく、鋭い右足のシュートで歴史的な一夜を締めくくった。

「ハットトリックを達成できて本当にうれしいし、勝てたこともうれしい」と、シセは記録的な活躍を見せた後に語った。「とてもうれしい。この調子を必ず次の試合にも持ち込みたい」