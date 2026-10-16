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アルファジョ・シセ、ACミランで圧巻のハットトリック！イタリアの長年の記録を更新
オーストリアでシセにとって歴史的な一夜
シセは木曜日、ヨーロッパリーグでミランがザルツブルクに収めた4-0の大勝で欧州サッカー史に名を刻んだ。19歳のスターは圧巻のパフォーマンスで注目をさらい、チームを敵地での決定的な勝利に導いた。
19歳358日で、シセは主要な欧州大会でハットトリックを達成した史上最年少のイタリア人選手となった。この記録的な活躍により、ルベン・アモリム率いるチームは開幕節にサン・シーロで喫したベンフィカ戦での2-0の敗戦から立ち直り、重要な勝利を収めた。
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記録を塗り替え、クラブのレジェンドたちに肩を並べる
シセは、ジャンカルロ・ダノーヴァが60年以上にわたって保持していた記録を更新した。ダノーヴァは1959年9月、20歳309日でミランの選手としてオリンピアコス戦で3得点を挙げていた。また、ミランの選手が欧州の大会でハットトリックを達成するのは、2002年9月のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でフィリッポ・インザーギが3得点を挙げて以来、シセが初めてとなった。
このイタリアの若手選手は、序盤にヘディングで先制点を挙げると、前半終盤には至近距離から2点目を決めた。後半開始間もなく、鋭い右足のシュートで歴史的な一夜を締めくくった。
「ハットトリックを達成できて本当にうれしいし、勝てたこともうれしい」と、シセは記録的な活躍を見せた後に語った。「とてもうれしい。この調子を必ず次の試合にも持ち込みたい」
目覚ましい飛躍のシーズンを送り続けている
今回のパフォーマンスは、攻撃的MFのシセがミランで見せている好調な滑り出しをさらに印象づけた。2月に契約した後は2部のカタンザーロへ期限付き移籍し、今夏から正式に新たなチームメートと合流した。
すでにトップチームに定着しており、今季のセリエAではここまで5試合に出場して2得点を記録。今月上旬にはU-21イタリア代表としてアルメニア戦で得点を挙げ、国際舞台でも実力を示した。
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今後の挑戦に向けて弾みをつける
シセは今後、好調な得点ペースを国内大会と大陸大会でのミランの次の試合にも持ち込もうとしている。急成長を遂げたシセは、勢いをつけたいクラブにとって、アモリム監督が起用できる強力な攻撃の武器となる。
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