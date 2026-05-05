ほぼ確実だ。アイントラハト・フランクフルトは2月に就任したアルベルト・リエラ監督を早期解任する見込みだ。その経緯を考えると、他の選択肢はない。
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アルバート・リエラだけが主犯ではない。最大の栄光から4年、アイントラハト・フランクフルトは瓦礫の山に直面している。
とはいえ、この決定の背景にはスポーツ以外の要素もある。リエラのリーダーヴァルトでの成績は4勝4分け4敗と均衡しており、「リエラ・テーブル」があれば4位から4ポイント差の9位だ。
平均勝ち点は1.33、直近6試合は1勝のみと内容は芳しくない。それでもチームはヨーロッパカンファレンスリーグ圏内の7位を争っており、フライブルクに1ポイント差で先行されているものの得失点差では5上回っている。
問題なのはチームマネジメントと対外的姿勢だ。彼は主力含め多くの選手と早期に関係を悪化させ、 就任後、チーム運営を疑問視する内部情報が多数報じられた。彼は会見で「すべてデマだ」と激昂したが、その対応はメディアリテラシーの欠如を露呈した。
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アイントラハト・フランクフルトは限界に達した
クラブに悪影響が及ぶのを防ぐため、スポーツディレクターのマルクス・クローシェにはリエラを解任する以外の選択肢がない。チーム、クラブ幹部、ファンはリエラの振る舞いに苛立ちを募らせている。だが真の責任者は他にいる。
責任は明らかにクローシェにある。45歳の彼は今季3人も監督を交代し、チーム編成を担った。このままでは2018年以来2度目の欧州カップ戦出場逃しという現実的なシナリオが待っている。クローシェはクラブとともに破綻の危機に立たされている。
とはいえ、シーズン終盤に7位か8位かで悩む程度なら「危機ではない」と取締役会スポークスマン、アクセル・ヘルマンが語ったのは理解できる。 だが、問題なのは、着実に成長し2022年にヨーロッパリーグ制覇と初のチャンピオンズリーグ出場を果たしたフランクフルトが、その限界を迎えていることだ。
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フランクフルトの成長：「我々はついていけるのか？」
現在のチーム編成は不十分だ。センターバックやボランチが不足している。クローシェをリーグ屈指のトップマネージャーにした手腕は、もはや失われた。 ヘルマンは1月の会員総会で「一部のポジションで選手層を過大評価し、一部の選手は機能しなかった」と認めた。
これはビジネスモデルにも悪影響だ。フランクフルトは現状を維持するため、移籍金収入を確保し、理想的にはCL収益を得る必要がある。過去2シーズンで人件費は3600万ユーロ近く増加した。
来季ヨーロッパの大会に出場できなければ、すでに計上された840万ユーロの赤字が2000万ユーロに迫る恐れもある。収入が増えれば支出も膨らむのは避けられない。 「このまま乗り切れるのか、それとも『限界だ。方向転換が必要だ』と宣言する日が来るのか」とCFOジュリアン・ザンベルクは語った。
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クローシェの最大の過ち：リエラの起用
クロイシェは今夏、経済面でもスポーツ面でも大規模な改革を行い、感情的にもアイントラハトを再軌道に乗せなければならない。土曜のHSV戦で1-2と敗れ、ホームの観客からは激しいブーイングが起きた。これまで強みだった「チームへの帰属意識」も薄れつつある。
鍵を握るのは、移籍市場でのクローシェの“嗅覚”が再び発揮されるかどうかだ。移籍金は全体的に高騰しており、かつてのニッチだったフランスやスカンジナビアも例外ではない。多くのライバルが争奪戦を繰り広げる中、クローシェは新たなストーリーを示し、SGEが一定程度刷新する必要がある。
混乱の今季を教訓に、新戦力は必須だった。さらに新監督も必要となり、状況は複雑さを増している。 プレシーズンと移籍市場をフルに活用させるはずだった新任リエラとの実験は、開始前から失敗していた。
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リエラは瞬く間にチームを分裂させてしまった
クロイシェのような高評価の人物が、ディノ・トッペルメラーの後任選びで大きな判断ミスをしたのは驚きだ。 堅実なチームに自信家かつ権威ある監督を据えようという狙いは理解できる。だが、リエラの複雑な性格は業界内で有名だった。気まぐれなフランクフルトの環境では、それがすぐに大騒動になるのは当然だ。
「彼は残念ながら、自分自身にあまりにも自信がありすぎて、神にさえ『私は今ここにいるが、お前はどこにいるんだ？』と尋ねてしまうほどだ」と、リエラの元所属クラブであるオリンピア・リュブリャナの会長、アダム・デリウスはかつてran.deで語った。「もし心理学者やメディアアドバイザーを傍らに置かなければ、彼は自分自身によって失敗するだろう。」
先週末、一方的に守備を批判されたカン・ウズンは「チームの雰囲気は良くない」と明かした。それでも「私たちは団結しようとしている」と語った。 チームは早くも分裂状態に陥った。金曜のドルトムント戦はすでにリエラにとっての「決勝戦」だ。クローシェが招聘した彼と契約延長したいというクラブの将来は不透明だ。まもなく解任され、自ら招いた混乱の片付けを迫られるだろう。
アルバート・リエラ：アイントラハト・フランクフルト監督としての成績
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 得失点差 平均勝ち点 12 4 4 4 17:15 1.33