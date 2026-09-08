晴れ舞台となる大会を逃した胸の痛みを抱えながらも、モラタはチームと緊密につながり続け、離れた場所から全面的なサポートを送っていた。

モラタは『Cadena SER』の『El Larguero』で自身の見解を語った。「ワールドカップに出たかった。でも、自分もその一部であるかのような気持ちでニューヨークへ行ったし、代表で自分と一緒に最初の一歩を踏み出した多くの選手たちを見ることもできた。

「もしこの1年が違う形になっていたら何が起きていたかを考えることはできる。でも、意味はない。ルイス・デ・ラ・フエンテがメンバーを発表する前から、自分にはもう分かっていた。僕たちも人間だし、結局は選んでもらえるという夢をどこかで持ち続けるものだ。希望は常にある。

「自分はグループに貢献できたと思うし、いいエネルギーをもたらせたとも思う。でも、自分がいないほうが監督にとってもやりやすかったはずだ。ワールドカップが始まって、みんながすぐに『なぜ彼がそこにいるんだ』と疑問を口にするところを想像してみてほしい。ああいう雑音は避けたほうがよかった。

「ボルハ・イグレシアスや他のFWたちも、選ばれるに値していた。ミケル・オヤルサバルのクオリティーについては、フェラン・トーレスについてと同じように、ずっと高く評価してきた。彼は自分が決めたかったゴールを決めてくれたし、本当にうれしかった」

また、監督からの電話を振り返り、モラタはこう付け加えた。「そう、デ・ラ・フエンテからは、自分は行かないことになると電話で伝えられた。たしか予備メンバーのリストが出る前だったと思う。自分は彼に感謝を伝え、完全に理解していると話し、彼らの幸運を心から願った。

「ただ一つだけ、彼は僕との約束を守らなかった。タイトルを取ったら、トロフィーを手に馬に乗って出ていくと言っていたんだ……。まあ、まだ時間はあるのかもしれない（笑）。でも選手たちは約束を守ったよ。マルク・ククレジャはちゃんとタトゥーを入れている」