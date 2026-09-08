Alberto Gardin
翻訳者：
アルバロ・モラタ、2026年ワールドカップ制覇を逃すもスペイン代表復帰の可能性を否定せず
FWが招集外を振り返る
新たにレガネスに加入したFWモラタが、最終的に2026年ワールドカップを制したスペイン代表のメンバーから外された後の心境を明かした。最近コモからのレンタルで同クラブに加わったこのストライカーは、デ・ラ・フエンテ監督が予備登録メンバーの正式発表前に自ら電話をかけてきたことを明かした。モラタは大会前に不必要なメディア騒動を避けるため、その決定を潔く受け入れた。
- Anadolu Agency
モラタが率直に胸中を明かす
晴れ舞台となる大会を逃した胸の痛みを抱えながらも、モラタはチームと緊密につながり続け、離れた場所から全面的なサポートを送っていた。
モラタは『Cadena SER』の『El Larguero』で自身の見解を語った。「ワールドカップに出たかった。でも、自分もその一部であるかのような気持ちでニューヨークへ行ったし、代表で自分と一緒に最初の一歩を踏み出した多くの選手たちを見ることもできた。
「もしこの1年が違う形になっていたら何が起きていたかを考えることはできる。でも、意味はない。ルイス・デ・ラ・フエンテがメンバーを発表する前から、自分にはもう分かっていた。僕たちも人間だし、結局は選んでもらえるという夢をどこかで持ち続けるものだ。希望は常にある。
「自分はグループに貢献できたと思うし、いいエネルギーをもたらせたとも思う。でも、自分がいないほうが監督にとってもやりやすかったはずだ。ワールドカップが始まって、みんながすぐに『なぜ彼がそこにいるんだ』と疑問を口にするところを想像してみてほしい。ああいう雑音は避けたほうがよかった。
「ボルハ・イグレシアスや他のFWたちも、選ばれるに値していた。ミケル・オヤルサバルのクオリティーについては、フェラン・トーレスについてと同じように、ずっと高く評価してきた。彼は自分が決めたかったゴールを決めてくれたし、本当にうれしかった」
また、監督からの電話を振り返り、モラタはこう付け加えた。「そう、デ・ラ・フエンテからは、自分は行かないことになると電話で伝えられた。たしか予備メンバーのリストが出る前だったと思う。自分は彼に感謝を伝え、完全に理解していると話し、彼らの幸運を心から願った。
「ただ一つだけ、彼は僕との約束を守らなかった。タイトルを取ったら、トロフィーを手に馬に乗って出ていくと言っていたんだ……。まあ、まだ時間はあるのかもしれない（笑）。でも選手たちは約束を守ったよ。マルク・ククレジャはちゃんとタトゥーを入れている」
大会の制限が逆転への望みを狭める
モラタはスペイン代表で87試合に出場し、37ゴールを記録。ベルリンで行われたイングランドとのEURO 2024決勝制覇でも重要な役割を果たした。ただ、代表での最後の試合出場は2025年9月、トルコに6-0で勝利した一戦だった。代表復帰の可能性について、モラタは「扉を閉ざしているわけではない。もちろん戻りたい」と付け加えた。
一方で、このFWはラ・ロハの最前線を争う激しい競争も認めた。「正直でなければならないし、今は本当にすごいことになっている。競争があるので、とても難しいと感じている。先日もロッカールームでその話をしていた。エスピ、ゴンサロ、チュペ、アルナウ、サム……さらに、すでに地位を確立している選手たちもいる。スペインはあらゆるポジションで、長い間見てきた中でも最高レベルのクオリティーを備えていると思う」
- Alterphotos
ベテランがクラブでの調子を狙う
モラタの当面の最優先事項は、セグンダ・ディビシオンのレガネスで本来の切れ味を取り戻すことだ。このベテランFWは、再びデ・ラ・フエンテの目に留まるため、台頭する若手スペイン人アタッカーたちとの厳しい競争に直面している。代表復帰への現実的な道は、クラブレベルで継続してゴールという結果を残すことだけである。
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