モラタはレアル・マドリー、チェルシー、ミランでプレーしてきた欧州での輝かしい実績を誇り、キャリアにおける移籍金総額は2億2900万ユーロに上る。契約は2029年6月までコモに残っているものの、33歳のモラタはセグンダ・ディビシオンでのプレー経験があるため、素早く適応するとみられている。このFWは2012-13シーズンにレアル・マドリー・カスティージャでスペイン2部を舞台に活躍し、18試合で12得点5アシストを記録した。