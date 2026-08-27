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アルバロ・モラタ、期待外れのコモでの期間を経て、スペイン2部のレガネスへの衝撃移籍に接近か
モラタ、レガネス移籍へ
ファブリツィオ・ロマーノによると、モラタは2026-27シーズンに向けて、スペイン2部のレガネスに期限付き移籍で加わる見通しだ。この経験豊富なFWは、当初はACミランからの期限付き移籍で加入していたが、今夏にコモへの完全移籍を果たした。しかし、ファブレガスの下での在籍期間は期待外れに終わり、全コンペティション30試合でわずか1ゴールにとどまった。
モレットが進展した交渉の詳細を伝える
この移籍を巡る協議は最終段階に入っており、早期にまとまる見通しだ。進行中の交渉について最新情報を伝えた『Marca』の記者マッテオ・モレットはXに投稿。「アルバロ・モラタはレガネス移籍に非常に近づいている。クラブ会長のエドゥアルド・コシン、そしてスポーツディレクターのアンドレス・パルドは、FWとの完全合意に達するため集中的に動いている。交渉は非常にうまく進んでおり、楽観論がある。クラブ間ではレンタル移籍を巡って交渉している」
セグンダ・ディビシオンで実績十分の経歴
モラタはレアル・マドリー、チェルシー、ミランでプレーしてきた欧州での輝かしい実績を誇り、キャリアにおける移籍金総額は2億2900万ユーロに上る。契約は2029年6月までコモに残っているものの、33歳のモラタはセグンダ・ディビシオンでのプレー経験があるため、素早く適応するとみられている。このFWは2012-13シーズンにレアル・マドリー・カスティージャでスペイン2部を舞台に活躍し、18試合で12得点5アシストを記録した。
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レガネス、序盤からの勢いを追求へ
レガネスはセグンダ・ディビシオンで有望なスタートを切り、開幕2試合で勝ち点4を積み上げて現在は5位につけている。ルベン・アルベス監督率いるチームは、今週末にエルデンセをホームに迎える一戦で、その好調を継続したい考えだ。モラタの加入が実現すれば、ラ・リーガ昇格を目指す中で攻撃力の強化に加え、貴重なベテランとしてのリーダーシップももたらすと見込まれている。
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