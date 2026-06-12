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アルバロ・モラタはクリスティアーノ・ロナウドを「史上最高」と絶賛し、レアル・マドリード時代にCR7がチームメイトに贈った「素晴らしい」プレゼントを明かした。
モラタ、ロナウドの影響について語る
ポッドキャスト『El Camino de Mario』に出演したモラタは、レアル・マドリード加入当初、ロナウドがトップチームに馴染む手助けをしてくれたと語った。スペイン代表のモラタは、ポルトガル人FWがプレシーズンツアー中もピッチ外でも常に若手を気にかけてくれたと明かした。
ロナウドはモラタを買い物に連れ行き、iPadや携帯、香水などをチームメイトに贈るなど、気遣いを見せていたという。モラタは「素晴らしい」と振り返り、大きなプレッシャーの中でもロナウドが常に配慮を示してくれたと語った。2人は2020年、モラタがトリノに戻った際にユヴェントスで再会し、サッカーを超えた絆をさらに深めた。
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モラタはロナウドの寛大さを振り返り、要求を突きつける
レアル・マドリード初期についてモラタは、ロナウドが若手を気遣ったと語った。同時に、レアルとバルセロナのライバル関係が激しかった当時、ロナウドの求める高い期待に戸惑ったとも明かした。
「若い頃、プレシーズンキャンプで必要な物を教えてくれたり、一緒に買い物に行ってiPadや携帯、香水をくれた。本当に優しかった」とモラタは振り返る。
「最初の頃は若く、彼の求めるレベルに慣れなかった。ベンチから出てすぐの選手や、友人・家族に見せたい選手がいる。彼らはゴールに向かって無理にシュートすることもある」
それでも彼はいつも私を特別に扱ってくれた」と付け加えた。
モラタにとって、なぜロナウドが特別なのか
モラタは、ユヴェントスで再びチームメイトになったことでロナウドの人柄を知った。彼はサッカー史上最高だと語る理由として、その献身性を挙げた。遠征や深夜到着でもルーティンを欠かさない姿を見たという。
「一緒に過ごす時間の中で、多くの話をした。外見とは違い、夕食を共にするといつもその深さに圧倒された。彼は何事にも精通しており、常に研究している。その教養の広さは驚くべきものだ。
遠征から朝5時に帰っても、彼はすぐに腹筋や冷水シャワー、サイクリングに取り組む。その姿勢を見れば、彼が私が一緒にプレーした最高の選手であり、史上最高と呼んでも過言ではないと分かる」
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モラタは現役を続け、ロナウドはサウジアラビアに残る。
モラタのミランでの将来は依然不透明だ。昨季レンタル移籍したコモでは、クラブがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したものの、彼のパフォーマンスは期待外れだった。セリエA26試合で得点はゼロに終わった。
一方、ロナウドはアル・ナセルでサウジ・プロリーグ制覇を達成し、現在は2026年W杯を目指すポルトガル代表に集中している。ポルトガル代表は6月17日のグループK初戦でコンゴ民主共和国、23日にウズベキスタン、下旬にコロンビアと対戦する。