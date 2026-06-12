レアル・マドリード初期についてモラタは、ロナウドが若手を気遣ったと語った。同時に、レアルとバルセロナのライバル関係が激しかった当時、ロナウドの求める高い期待に戸惑ったとも明かした。

「若い頃、プレシーズンキャンプで必要な物を教えてくれたり、一緒に買い物に行ってiPadや携帯、香水をくれた。本当に優しかった」とモラタは振り返る。

「最初の頃は若く、彼の求めるレベルに慣れなかった。ベンチから出てすぐの選手や、友人・家族に見せたい選手がいる。彼らはゴールに向かって無理にシュートすることもある」

それでも彼はいつも私を特別に扱ってくれた」と付け加えた。