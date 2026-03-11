AFP
アルバロ・アルベロア、マンチェスター・シティ戦でハットトリックを決めたフェデリコ・バルベルデを「レアル・マドリードの選手たるべき全てを備えている」と称賛
外部の悲観論に抗って
負傷したキリアン・ムバッペの不在の中、ホームチームを勝利に導いたのはバルベルデだった。歴史的なハットトリックで決勝トーナメント1回戦第1戦を3-0で制した。 ウルグアイ人選手がわずか22分で3得点を達成する姿を見たアルベロアは、彼を究極の基準点と評しこう語った。「どこに配置しようが関係ない。私にとって彼は21世紀のフアニートだ。基準点であり、レアル・マドリードの選手が持つべき全ての要素をフェデ・バルベルデは体現している」
結果を振り返り、アルベロアはゲタフェとオサスナに敗れた直後の批判を受けて「予想以上のスコア」と評価。4点差での勝利も視野に入ったが、ヴィニシウス・ジュニアのPKをジャンルイジ・ドンナルンマに止められた。
この失敗について問われると、アルベロアはこう語った。「ベルナベウの反応が良かった。ビニシウスを拍手で迎えたことだ。挫折から立ち直れる選手がいるとすれば、それは彼だ」
シティ戦における戦術的優位性
アルベロアは、パスコースを遮断し、攻撃の好機を待つことでペップ・グアルディオラ率いるチームを無力化した戦術を詳述した。「我々はシティの戦い方、ペップの戦術、彼が常に狙うものを熟知していた」と彼は説明した。 「我々はスペースとパスのラインを封じた。彼らは相手が飛び出す隙を狙い、背後を狙ってくるが、我々は待ち構え、方向転換して彼らの背後を狙えばダメージを与えられると分かっていた」
負傷の懸念と若者の誇り
勝利には代償が伴った。アルベロア監督は、ハーフタイムにフランス人選手フェルランド・メンディが途中交代した後に負傷を確認し、フラン・ガルシアが代役を務めた。
「状況は芳しくない。彼の努力には感謝しているが、長期離脱後に2試合連続で起用するのはリスクを伴う。最善の選択ではなかった」と彼は付け加えた。
明るい話題としては、アカデミー出身のティアゴ・ピタルクの貢献を称賛した。「3000万、4000万、5000万ユーロもかからなかった若手アカデミー選手たちを評価すべきだ。彼らはレアル・マドリードを心から愛する若者たちだ」とアルベロアは誇らしげに語った。
仕事はまだ終わっていない
3点差のリードにもかかわらず、アルベロアは第2戦を前に選手たちに慢心を戒めた。「まだ決着がついていないとすれば、それは決勝進出だ。選手たちには『まだ終わっていない』と伝えた」と彼は警告した。 相手の力量を認めつつ、彼は続けた。「シティが持つ戦力と、ペップがどれほど優れた指揮官か我々は理解している。第2戦ではさらなる驚きがあるだろう」
