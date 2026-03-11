アルバロ・アルベロア、マンチェスター・シティ戦でハットトリックを決めたフェデリコ・バルベルデを「レアル・マドリードの選手たるべき全てを備えている」と称賛

負傷したキリアン・ムバッペの不在の中、ホームチームを勝利に導いたのはバルベルデだった。歴史的なハットトリックで決勝トーナメント1回戦第1戦を3-0で制した。 ウルグアイ人選手がわずか22分で3得点を達成する姿を見たアルベロアは、彼を究極の基準点と評しこう語った。「どこに配置しようが関係ない。私にとって彼は21世紀のフアニートだ。基準点であり、レアル・マドリードの選手が持つべき全ての要素をフェデ・バルベルデは体現している」

結果を振り返り、アルベロアはゲタフェとオサスナに敗れた直後の批判を受けて「予想以上のスコア」と評価。4点差での勝利も視野に入ったが、ヴィニシウス・ジュニアのPKをジャンルイジ・ドンナルンマに止められた。

この失敗について問われると、アルベロアはこう語った。「ベルナベウの反応が良かった。ビニシウスを拍手で迎えたことだ。挫折から立ち直れる選手がいるとすれば、それは彼だ」