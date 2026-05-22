元スペイン代表の彼は、結果が出なかったものの、クラブでの時間を前向きに振り返り、チームメイトや首脳陣に感謝を述べた。マドリードBやアカデミーへの復帰ではなく、退任を選択した。

「また会えることを願っています。ここをいつも自分の家だと思ってきました」とアルベロアは最後の試合前会見で語った。「20年間、さまざまな役割でレアル・マドリードの一員でしたし、これからもここを家だと考えます。 今シーズン、レアル・マドリード監督として臨む最後の試合だが、人生で最後の試合になるかは分からない。

選手たちには計り知れない感謝がある。彼らは私を成長させ、毎日を楽しませ、より良い監督にしてくれた。この機会を与えてくれた会長、ホセ・アンヘル、トップチームの皆にも感謝している。

「この8年でクラブを深く理解でき、多くの人と出会い、友人にも恵まれた。いつか戻れる日を楽しみにしている」