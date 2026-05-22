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アルバロ・アルベロア、ジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を前に短期間の監督就任を経てレアル・マドリード退団を表明
アルベロア、苦戦した指揮官としての任期を終えて退任
マドリードのBチームを率いていたアルベロアは、今シーズン加入したばかりのシャビ・アロンソが解任された1月に監督に就任した。 しかしチームはタイトルを獲得できず、リーグと欧州大会のどちらでも目標を達成できなかった。リーガ・エスパニョーラではエル・クラシコでバルセロナに0-2で敗れ優勝が絶たれ、チャンピオンズリーグでも準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗退した。
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アルベロアが選手とクラブ関係者に感謝を伝えた
元スペイン代表の彼は、結果が出なかったものの、クラブでの時間を前向きに振り返り、チームメイトや首脳陣に感謝を述べた。マドリードBやアカデミーへの復帰ではなく、退任を選択した。
「また会えることを願っています。ここをいつも自分の家だと思ってきました」とアルベロアは最後の試合前会見で語った。「20年間、さまざまな役割でレアル・マドリードの一員でしたし、これからもここを家だと考えます。 今シーズン、レアル・マドリード監督として臨む最後の試合だが、人生で最後の試合になるかは分からない。
選手たちには計り知れない感謝がある。彼らは私を成長させ、毎日を楽しませ、より良い監督にしてくれた。この機会を与えてくれた会長、ホセ・アンヘル、トップチームの皆にも感謝している。
「この8年でクラブを深く理解でき、多くの人と出会い、友人にも恵まれた。いつか戻れる日を楽しみにしている」
モウリーニョがアルベロアの後任となる見込み
アルベロアの発表は、モウリーニョがレアル・マドリード復帰に一歩近づいたタイミングで行われた。報道によると、不振なシーズンを過ごしたクラブは、このポルトガル人監督とベルナベウでの指揮について口頭合意に達したという。モウリーニョは2010～2013年にマドリードを率いた経験があり、今回もスタッフを連れて就任すると見られる。アルベロアは、モウリーニョ体制下で残留する可能性について言及した。
「可能性について話すためにここにいるわけではない」と彼は語った。「モウリーニョには彼自身と同じくらい優れたコーチングスタッフがおり、周囲のサポートも万全だ。もし彼がレアル・マドリードに来るなら、自身のスタッフを連れてくるだろう。私がその一員になる可能性は全くない」
- AFP
アルベロア、次期監督就任を狙う
レアル・マドリードは来季の大規模再建に向け、モウリーニョ監督の就任を早急に決める見込みだ。一方、アルベロアの去就は土曜日のアスレティック・ビルバオ戦後も不透明なまま。