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ライブ
West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

アルバロ・アルベロア、カラバオカップでフラムがウェストハムとの5ゴールの打ち合いを制した後に守備の改善を要求

アルバロ・アルベロア
フラム
ウェストハム 対 フラム
ウェストハム
カラバオカップ
プレミアリーグ

アルバロ・アルベロアは、火曜夜のカラバオカップでウェストハムに3-2で競り勝った後、フルアムにより強い守備のアグレッシブさを示すよう求めた。 途中出場のオスカル・ボブがクラブ初ゴールを決め、4回戦進出を決めたが、スペイン人指揮官は最終ラインがあまりにも簡単に主導権を明け渡したことに不満を残した。

  • ずさんな守備が懸念を招く

    アルベロアは、ロンドン・スタジアムでウェストハムを相手に劇的な3-2の勝利を収め、チームが4回戦進出を決めたにもかかわらず、守備面の改善を強く訴えた。スペイン人指揮官は、ロドリゴ・ムニスとセサル・パラシオスの得点で築いたリードを、自陣守備での防げたはずのミスによってチームが2度手放す様子を見守ることになった。激しいロンドン・ダービーで不満がさらに募ることは、ボブがベンチから登場し、78分に決勝点を流し込んだことで回避された。


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  • imago-sport-1083366707.jpgMartin Dalton

    アルベロア、守備の規律を要求

    アウェーの指揮官は、自身の最終ラインが、完全に対処可能だと感じていた場面で2度破られたことに驚きを示した。試合後、『Sky Sports』の取材に応じたアルベロアは、こう語った。「前半は非常に良かった。それでも、試合を完璧にコントロールしていたのに、なぜ2失点したのか、今も自問している。

    「多くのチャンスがあった。試合はコントロールできているという感覚があっただけに、ハーフタイムを迎えた時は失望していた。守備ではもう少しアグレッシブになる必要がある。だが、この2日間で取り組んできたことは、すべてピッチで実行できていた」

  • 指揮官が若手の起用に辛抱を求める

    この結果により、クレイブン・コテージを本拠地とするチームはカップ戦で見事な成績を維持した。この大会で下部リーグの相手と対戦した直近9試合のうち、8試合で突破を決めている。

    守備面の課題を指摘しつつも、その指揮官は台頭する若手をすぐさま擁護し、成長を見守る忍耐の必要性を訴えた。「才能のある若い選手がとても多い。彼らには辛抱強く向き合う必要がある。助け、育てていかなければならない。しかし、彼らが持つ才能とクオリティーは見て取れる。彼らは試合を理解しているし、シーズンを通して成長していくだろう」

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    ユナイテッド戦が進歩の度合いを試す

    水曜夜の抽選を前に無事に4回戦進出を決めたフラムは、日曜日にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるリーグ戦で今季初勝利を目指すなか、守備の穴を埋めなければならない。一方のウェストハムにとっては、土曜日のミルウォール戦という短距離遠征が、今季初黒星からすぐに立ち直る機会となる。両クラブとも、リーグが秋の代表ウィークによる中断に入る前に、勝ち点3を手にして締めくくりたいところだ。

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