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アルバロ・アルベロア、カラバオカップでフラムがウェストハムとの5ゴールの打ち合いを制した後に守備の改善を要求
ずさんな守備が懸念を招く
アルベロアは、ロンドン・スタジアムでウェストハムを相手に劇的な3-2の勝利を収め、チームが4回戦進出を決めたにもかかわらず、守備面の改善を強く訴えた。スペイン人指揮官は、ロドリゴ・ムニスとセサル・パラシオスの得点で築いたリードを、自陣守備での防げたはずのミスによってチームが2度手放す様子を見守ることになった。激しいロンドン・ダービーで不満がさらに募ることは、ボブがベンチから登場し、78分に決勝点を流し込んだことで回避された。
- Martin Dalton
アルベロア、守備の規律を要求
アウェーの指揮官は、自身の最終ラインが、完全に対処可能だと感じていた場面で2度破られたことに驚きを示した。試合後、『Sky Sports』の取材に応じたアルベロアは、こう語った。「前半は非常に良かった。それでも、試合を完璧にコントロールしていたのに、なぜ2失点したのか、今も自問している。
「多くのチャンスがあった。試合はコントロールできているという感覚があっただけに、ハーフタイムを迎えた時は失望していた。守備ではもう少しアグレッシブになる必要がある。だが、この2日間で取り組んできたことは、すべてピッチで実行できていた」
指揮官が若手の起用に辛抱を求める
この結果により、クレイブン・コテージを本拠地とするチームはカップ戦で見事な成績を維持した。この大会で下部リーグの相手と対戦した直近9試合のうち、8試合で突破を決めている。
守備面の課題を指摘しつつも、その指揮官は台頭する若手をすぐさま擁護し、成長を見守る忍耐の必要性を訴えた。「才能のある若い選手がとても多い。彼らには辛抱強く向き合う必要がある。助け、育てていかなければならない。しかし、彼らが持つ才能とクオリティーは見て取れる。彼らは試合を理解しているし、シーズンを通して成長していくだろう」
- News Images
ユナイテッド戦が進歩の度合いを試す
水曜夜の抽選を前に無事に4回戦進出を決めたフラムは、日曜日にマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるリーグ戦で今季初勝利を目指すなか、守備の穴を埋めなければならない。一方のウェストハムにとっては、土曜日のミルウォール戦という短距離遠征が、今季初黒星からすぐに立ち直る機会となる。両クラブとも、リーグが秋の代表ウィークによる中断に入る前に、勝ち点3を手にして締めくくりたいところだ。
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