アウェーの指揮官は、自身の最終ラインが、完全に対処可能だと感じていた場面で2度破られたことに驚きを示した。試合後、『Sky Sports』の取材に応じたアルベロアは、こう語った。「前半は非常に良かった。それでも、試合を完璧にコントロールしていたのに、なぜ2失点したのか、今も自問している。

「多くのチャンスがあった。試合はコントロールできているという感覚があっただけに、ハーフタイムを迎えた時は失望していた。守備ではもう少しアグレッシブになる必要がある。だが、この2日間で取り組んできたことは、すべてピッチで実行できていた」