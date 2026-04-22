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アルバロ・アルベロアは、レアル・マドリード対アラベスの試合で決勝ゴールを決め、「ブーイングを拍手に変えた」ビニシウス・ジュニオールに対し、「勇敢だ」と称賛した。
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アルベロアが「勇敢な」ブラジル人スターを称賛
アラベスに2-1で接戦を制した直後、レアル・マドリードの監督はヴィニシウスの精神力を即座に称えた。バイエルンに敗れCL敗退後にホームでブーイングを受けたこのブラジル人FWは、後半の鮮やかなロングシュートで批判を跳ね返した。
アルベロア監督は試合後の会見で「ビニシウスは難しい状況でも常に全力でチームを引っ張ってきた」と語った。 彼の姿勢に疑いの余地はない。逃げず、勇敢だ。彼はマドリードのファンであり、ユニフォームとエンブレムに誇りを持っている。観客は厳しい。選手たちに最高のプレーを求めている。今日のヴィニはブーイングを拍手に変えた。彼は以前にもそれを成し遂げている。それが重要なことだ。」
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カマヴィンガを巡り、ベルナベウで緊張が高まる
ヴィニシウスがサポーターの支持を得た一方、エドゥアルド・カマヴィンガはベルナベウの不満の標的となった。バイエルン戦で退場したフランス人MFは63分に途中出場し、大きなブーイングを受けた。その後、彼がボールに触れるたびに野次が飛んだ。
アルベロアも「彼は若いが、個性と経験を持つ選手だ」と擁護。「ヴィニのように、若い頃からクラブで成果を挙げ、タイトルを取ってきた。監督やクラブの信頼もあり、ファンもやがて理解する」と語った。
チャンピオンズリーグの余波が、危うく痛手となりかけた
4試合未勝利のレアル・マドリードは、緊張感のある試合で連鎖を断ち切った。キリアン・エムバペのディフレクト弾で先制し、ビニシウスが追加点。アラベスは2度ポストを叩いたが、ロスタイムにトニ・マルティネスが1点を返した。この勝利でマドリードはバルセロナとの6ポイント差を維持、ただしバルサは1試合未消化。
内容は華麗ながら決定力不足も露呈。また、60分前に交代したベリンガムが不満を示したが、アルベロア監督は「選手の野心と疲労考慮」と説明し不和を否定した。
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ミリタオの怪我への懸念
マドリードの勝利の代償として、エデル・ミリタオがハーフタイム直前に途中交代した。このブラジル人DFはクロスバーを直撃するシュートを決めるなど活躍していたが、筋肉に問題が生じた。医療スタッフが検査を行い、アントニオ・ルディガーが代役として投入された。
ESPNによると、ハムストリングの負傷とみられるが、重傷ではない見込みだ。欧州での苦境を乗り越えリーグ戦に集中したいアルベロア監督は、早期復帰を期待している。