アルバロ・アルベロアは、レアル・マドリード対アラベスの試合で決勝ゴールを決め、「ブーイングを拍手に変えた」ビニシウス・ジュニオールに対し、「勇敢だ」と称賛した。

アラベスに2-1で接戦を制した直後、レアル・マドリードの監督はヴィニシウスの精神力を即座に称えた。バイエルンに敗れCL敗退後にホームでブーイングを受けたこのブラジル人FWは、後半の鮮やかなロングシュートで批判を跳ね返した。

アルベロア監督は試合後の会見で「ビニシウスは難しい状況でも常に全力でチームを引っ張ってきた」と語った。 彼の姿勢に疑いの余地はない。逃げず、勇敢だ。彼はマドリードのファンであり、ユニフォームとエンブレムに誇りを持っている。観客は厳しい。選手たちに最高のプレーを求めている。今日のヴィニはブーイングを拍手に変えた。彼は以前にもそれを成し遂げている。それが重要なことだ。」