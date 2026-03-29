アルバロ・アルベロアは、シャビ・アロンソの方針を覆し、レアル・マドリードの選手たちの休暇を短縮した

治療室で離脱者が増え続けているため、アルベロアの任務は困難を極めている。ティボ・クルトワは現在、右大腿直筋の断裂により戦線離脱中であり、ロドリゴも前十字靭帯の負傷からの長期リハビリを続けている。フェルランド・メンディとダニ・セバロスも欠場中だが、後者は部分的なグループトレーニングに復帰しチームに活力を与えており、2週間以内に復帰する可能性がある。 しかし、こうした激しいトレーニングには、依然として注目すべき選手たちが参加している。ウクライナ代表はワールドカップ予選プレーオフを控えているにもかかわらず、アンドリー・ルニンが意外にも招集外となったほか、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもイングランド代表の合宿から外れ、チームに残留している。彼らに加え、ダニ・カルバハル、フラン・ガルシア、アルバロ・カレラス、ラウル・アセンシオも参加しており、全員がアルベロアの厳しい指導の下で厳しいトレーニングに励んでいる。