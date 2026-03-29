AFP
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アルバロ・アルベロアは、シャビ・アロンソの方針を覆し、レアル・マドリードの選手たちの休暇を短縮した
アルベロア、バルデベバスでの練習にさらなる集中力を求める
『マルカ』紙によると、クラブの練習場には最小限の人員しかいない状況にもかかわらず、アルベロア監督は練習の質を落とすことを許していない。代表招集により主力の中盤選手やフォワードが不在であるにもかかわらず、同監督はアロンソ前監督が設定していた休憩時間を短縮することを決定した。 トップチームの主力選手13名が代表招集で不在となる中、アルベロア監督の手元には、ブレイク中の新星チアゴ・ピタルチを含む、完全なコンディションにあるわずか7人の選手しか残されていない。施設は静まり返っているように見えるかもしれないが、監督は手元に残った少数の選手たちに対し、フィジカルトレーニングと戦術練習を優先させることで、練習量はむしろ増えている。
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アロンソ・モデルからの逸脱
この新しい方針は、アロンソ監督の指導スタイルからの大きな転換を意味する。9月、10月、11月のこれまでの代表戦期間中、アロンソ監督は休息に関して寛大な姿勢で知られており、代表に招集されなかった選手にはしばしば3日間の完全な休みを与え、月曜日に練習を再開させていた。しかし、アルベロア監督は休息を2日間に短縮し、その代わりにピッチでの練習時間を増やすことを選んだ。
負傷者続出への対応と予想外の選出
治療室で離脱者が増え続けているため、アルベロアの任務は困難を極めている。ティボ・クルトワは現在、右大腿直筋の断裂により戦線離脱中であり、ロドリゴも前十字靭帯の負傷からの長期リハビリを続けている。フェルランド・メンディとダニ・セバロスも欠場中だが、後者は部分的なグループトレーニングに復帰しチームに活力を与えており、2週間以内に復帰する可能性がある。 しかし、こうした激しいトレーニングには、依然として注目すべき選手たちが参加している。ウクライナ代表はワールドカップ予選プレーオフを控えているにもかかわらず、アンドリー・ルニンが意外にも招集外となったほか、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもイングランド代表の合宿から外れ、チームに残留している。彼らに加え、ダニ・カルバハル、フラン・ガルシア、アルバロ・カレラス、ラウル・アセンシオも参加しており、全員がアルベロアの厳しい指導の下で厳しいトレーニングに励んでいる。
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最後の追い込みに向けた準備
アルベロア監督は、選手たちをシーズン後半の過酷な戦いに備えさせている。レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで首位のバルセロナに4ポイント差をつけられているほか、チャンピオンズリーグの準々決勝ではバイエルン・ミュンヘンと対戦することになる。