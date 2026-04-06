アルバロ・アルベロアは、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムがレアル・マドリードの足を引っ張っているという主張を否定し、監督は両スター選手を「並外れた特権」だと強調した

ムバッペとベリンガムは、同時に負傷していたが、最近チームに復帰した。しかし、この2人は、マドリードがマヨルカに2-1で敗れるのを防ぐことはできず、この敗戦により、今シーズンのスペインリーグ優勝への望みは絶たれたかもしれない。

ドイツの強豪との重要な欧州カップ戦を控える中、アルベロア監督は両選手をベンチに下げるべきだという意見も出ているが、監督は2人に対する否定的な見方を一蹴した。フランスのフォワードについて、彼は記者団にこう語った。「ムバッペはブライム［ディアス］とは異なる特徴を持っており、我々は異なる戦術で臨まなければならない。 「素晴らしい選手たちを擁しているという『悩み』を抱えていることに、私は喜びを感じている。ムバッペは、明日のような試合や、このような一戦のためにマドリードに来たのだ。キリアンが最高のプレーを見せ、いつものようにチームを牽引してくれると確信している。私にとって、全員が戦力として揃っていることは恵みであり、過去に何度かあったように、10人や11人の選手が欠場するチームではないことが何よりだ。」

彼はさらにこう付け加えた。「ムバッペのような選手をチームに擁することは、並外れた特権だ。彼を欲しがらない監督が世界中にいるだろうか。レアル・マドリードと対戦し、ムバッペ、ビニシウス、[フェデリコ]・バルベルデ、ベリンガムといった選手たちと対峙しなければならないディフェンダーたちの気持ちを想像してみる。 彼らは世界最高の選手たちの一人だと思う。監督として、彼らを自由に使えるのは特権だ。」