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アルバロ・アルベロアは、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムがレアル・マドリードの足を引っ張っているという主張を否定し、監督は両スター選手を「並外れた特権」だと強調した
大舞台のために作られた
ムバッペとベリンガムは、同時に負傷していたが、最近チームに復帰した。しかし、この2人は、マドリードがマヨルカに2-1で敗れるのを防ぐことはできず、この敗戦により、今シーズンのスペインリーグ優勝への望みは絶たれたかもしれない。
ドイツの強豪との重要な欧州カップ戦を控える中、アルベロア監督は両選手をベンチに下げるべきだという意見も出ているが、監督は2人に対する否定的な見方を一蹴した。フランスのフォワードについて、彼は記者団にこう語った。「ムバッペはブライム［ディアス］とは異なる特徴を持っており、我々は異なる戦術で臨まなければならない。 「素晴らしい選手たちを擁しているという『悩み』を抱えていることに、私は喜びを感じている。ムバッペは、明日のような試合や、このような一戦のためにマドリードに来たのだ。キリアンが最高のプレーを見せ、いつものようにチームを牽引してくれると確信している。私にとって、全員が戦力として揃っていることは恵みであり、過去に何度かあったように、10人や11人の選手が欠場するチームではないことが何よりだ。」
彼はさらにこう付け加えた。「ムバッペのような選手をチームに擁することは、並外れた特権だ。彼を欲しがらない監督が世界中にいるだろうか。レアル・マドリードと対戦し、ムバッペ、ビニシウス、[フェデリコ]・バルベルデ、ベリンガムといった選手たちと対峙しなければならないディフェンダーたちの気持ちを想像してみる。 彼らは世界最高の選手たちの一人だと思う。監督として、彼らを自由に使えるのは特権だ。」
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イングランド人MFの影響
ベリンガムの存在は、マドリードのチームとしての機能性という観点からも厳しく検証されてきた。しかし、スペイン人監督は、週末の試合で途中出場したこのミッドフィルダーを、採用するシステムに関わらず、その独自のスキルセットによってチームのポテンシャルを大幅に引き上げる、不可欠なリーダーであると見なしている。監督は、このコンビネーションを機能させるには、チーム全体の適応力が鍵となると強調した。
「ベリンガムがピッチに立つと、我々はより良いチームになる。私はそれを確信している」と監督は付け加えた。 「彼は我々に多くのものをもたらしてくれる。リーダーシップがあり、他のチームメイトとは異なる資質を持っている。彼がピッチに立っている時、我々は互いにどう適応すべきかを知らなければならない。それが重要なのだ。異なる選手同士のつながりを築き、自分の才能をチームのために捧げることだ。しかし、ベリンガムをチームに組み込む必要があるというのは、恵まれた悩みだ」
ベルナベウでの優勝争いのプレッシャー
クラブは、2シーズン連続で主要タイトルを逃す可能性に直面し、異例の状況に置かれている。外部からの騒ぎにもかかわらず、マドリードは内部ではこのエリート大会との歴史的な関係に集中し続けている。その重要性を問われると、監督は断固とした態度を見せた。
「我々は敗退することなど考えていない」と彼は語った。「ジャーナリストの皆さんはあらゆるシナリオを分析しなければならないのは理解しているが、我々にとってのシナリオはただ一つ、バイエルンに勝ち、勝ち進むことだ。マドリードは常に強豪相手に立ち向かってきた。バイエルンは欧州で最も安定したチームだ。バイエルンとの歴史は常に特別なものだ。 ベルナベウは、マンチェスター・シティ戦のように、また素晴らしいチャンピオンズリーグの夜を迎えることになるだろう。試合も状況も異なる。選手たちは目の前の試合を理解している。私が何か警告する必要はない。我々は皆、そのことを認識している。」
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レアル・マドリードの次の一手は？
シーズンも終盤に差し掛かるにつれ、スペインのビッグクラブにとって国内でのタイトル獲得への望みはますます厳しいものとなっている。残り8試合となった現在、マドリードは首位バルセロナに7ポイント差をつけられている。この大きな差により、今シーズン、主要タイトルを獲得する現実的な望みはチャンピオンズリーグのみとなっている。
今後の日程が今シーズンの行方を決定づけることになる。まずは火曜日にホームで行われるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦から始まる。その後、金曜日にリーガ・エスパニョーラでジローナをホームに迎え、4月15日にはドイツへ遠征し、欧州の舞台で運命を左右する第2戦に臨む。国内リーグでは5月10日に控えるバルセロナとのアウェイ戦が勝敗を分ける可能性があり、チームは困難な道のりを歩まなければならない。