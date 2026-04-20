AFP
翻訳者：
アルバロ・アルベロアは国内審判を批判し、「レアル・マドリードはリーガよりチャンピオンズリーグで優勝するほうが簡単だ」と語った。
- (C)Getty Images
国内での不調は審判のせいだと指摘されている。
アルベロアは、物議を醸す判定が相次ぎ、リーグ優勝争いでレアル・マドリードがバルセロナに9ポイント差をつけられたと主張した。不満は、ジローナ戦の1－1の引き分けで爆発。クラブは、キリアン・エムバペへのファールが「明らかなPK」だったと主張している。
- Getty/Sport.es
歴史的記録と審判をめぐるスキャンダル
「理由は明白だ」とアルベロアは語った。過去20年間でレアル・マドリードはチャンピオンズリーグを6回制したが、リーグ優勝は7回だけだ。「リーガ・エスパニョーラでは改善が必要だ。ここ数か月、我々は格下より大一番で良いパフォーマンスを見せている」
この発言は、ネゲイラ調査をきっかけにクラブとスペイン審判機関の対立が続く中での最新の一幕だ。アルベロアは以前、この問題を「スペインサッカー史上最大のスキャンダル」と断じていた。 月曜には「ジローナ戦のような判定を考えると、リーガよりチャンピオンズで勝つ方が簡単になってしまう」と続けた。
タイトルから遠ざかっても勝利を目指す意識
不満が高まる中、レアル・マドリードは2シーズン連続で主要タイトルを逃す危機に直面している。先週のチャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れ、敗退したことが背景にある。アルベロアは「2シーズンも勝てていない。最後にそうだったのは20年以上前だ」とプレッシャーを認めた。
「レアル・マドリードは本来うまくいくクラブだ。常に未来を見るのがこのクラブのメンタリティだ。敗北は許されない。残る7試合に勝つしかない」と語った。
- Getty Images
アルベロアの去就は不透明だ
後任候補が取り沙汰されているが、アルベロアは去就についてコメントを避けた。1月にシャビ・アロンソの後任として就任した元カスティージャ監督は、ベルナベウの厳しさを知っている。残り7試合となり、まずはリーグ順位を守ることが最優先だ。 「来シーズンの去就は自分では決められない」と語り、「自分の将来は心配していない。残り7試合、特に明日の試合に集中している」と続けた。レアル・マドリードは火曜夜、デポルティーボ・アラベス戦に勝ち、バルセロナとの差を縮めるつもりだ。