「理由は明白だ」とアルベロアは語った。過去20年間でレアル・マドリードはチャンピオンズリーグを6回制したが、リーグ優勝は7回だけだ。「リーガ・エスパニョーラでは改善が必要だ。ここ数か月、我々は格下より大一番で良いパフォーマンスを見せている」

この発言は、ネゲイラ調査をきっかけにクラブとスペイン審判機関の対立が続く中での最新の一幕だ。アルベロアは以前、この問題を「スペインサッカー史上最大のスキャンダル」と断じていた。 月曜には「ジローナ戦のような判定を考えると、リーガよりチャンピオンズで勝つ方が簡単になってしまう」と続けた。