AFP
翻訳者：
アルバロ・アルベロアはレアル・マドリードの敗戦について「全責任」を負うと述べ、チームはリーガ優勝への望みに大きな打撃を受け、「代償を払う」こととなった
アルベロアは全責任を負う
土曜日の夜、ラ・リーガの試合でレアル・マドリードはマジョルカに2-1で予想外の敗北を喫した。マジョルカは前半終了間際の43分、マヌ・モルラネスがゴールを決めて先制した。 レアル・マドリードは後半に反撃し、88分にブラジル人DFエデル・ミリタオが同点ゴールを決めた。しかし、アディショナルタイムにマジョルカが劇的な勝ち越しゴールを奪い、ヴェダト・ムリキがゴールを決めてホームチームの勝利を決定づけた。
アルベロア監督は次のように語った。「この敗戦は私の責任だ。完全に、そして間違いなく私の責任だ。選手たちに求めているのは、すでに火曜日の試合のことを考えていることだ。ロッカールームを出た時点で、彼らにとってこの試合は終わっている。決定を下すのは私だ。スタメンを決めるのも、交代選手を選ぶのも、どう戦うかを決めるのも私だ。そして、この敗戦は完全にレアル・マドリードの監督の責任である。」
- AFP
ラ・リーガにおける難関
この敗戦は優勝争いに重大な影響を及ぼす。マドリードは現在、バルセロナ対アトレティコ・マドリード戦の結果次第でさらに広がる可能性のある差を追いかけなければならない状況に追い込まれた。アルベロアは、優勝への道のりがキックオフ前よりもはるかに険しくなったことを認めつつも、まだ数試合を残している以上、優勝争いから完全に脱落したとは認めなかった。
「試合開始前よりも状況は厳しくなった」とアルベロアは認めた。「残り8節ある。選手たちにも伝えた通り、リーグ戦の状況がどうであれ、我々の次の目標は残りの8試合をすべて勝つことだ。そのためには、今日よりも良いプレーをし、はるかに高いレベルでパフォーマンスを発揮しなければならない。すべてが難しくなったが、我々の目標は変わらない」
戦術的な行き詰まりと方向性の不明確さ
アルベロア監督は、チームが優位に立っていたにもかかわらずそれを活かせなかった主な理由として、後半のエネルギー不足と忍耐力の欠如を挙げ、低い位置での守備を崩せなかったことが「代償を払う結果となった」と指摘した。
「確かに、試合の流れや、スコアボードでリードを許していることへの焦り、そして我々が持たなければならなかった忍耐力……相手はスペースをより狭め、自分たちに有利な結果を見てエネルギーを増していた」と監督は説明した。「何よりも悔しいのは、我々がもっと良い後半戦を過ごせなかったことだ。このレベルでは、マークを外したり、判断が曖昧になったりすれば、その代償を払うことになる。」
- Getty Images Sport
注目はバイエルン・ミュンヘンとの一戦へ
国内リーグでの敗戦にもかかわらず、レアル・マドリードにはその結果に浸っている暇はない。チャンピオンズリーグ準々決勝でのバイエルン・ミュンヘンとの大一番が目前に迫っているからだ。アルベロアは、チームの粘り強さとベルナベウのサポーターの応援を頼りに、欧州最高峰の大会で流れを変えることを期待している。
「選手たちが何ができるか、私は分かっている」とアルベロアは語った。「彼らも火曜日の試合の重要性を理解しているはずだ。調子が上がらない日や、物事がうまくいかない試合もあるものだ。火曜日は最大限のパフォーマンスが求められるが、マドリードのファンが私たちに与えてくれるサポートは分かっている。ファンがいれば、すべてが楽になる。選手たちがロッカールームを出る時、考えるべきはバイエルンだけだ」