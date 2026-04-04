アルバロ・アルベロアはレアル・マドリードの敗戦について「全責任」を負うと述べ、チームはリーガ優勝への望みに大きな打撃を受け、「代償を払う」こととなった

土曜日の夜、ラ・リーガの試合でレアル・マドリードはマジョルカに2-1で予想外の敗北を喫した。マジョルカは前半終了間際の43分、マヌ・モルラネスがゴールを決めて先制した。 レアル・マドリードは後半に反撃し、88分にブラジル人DFエデル・ミリタオが同点ゴールを決めた。しかし、アディショナルタイムにマジョルカが劇的な勝ち越しゴールを奪い、ヴェダト・ムリキがゴールを決めてホームチームの勝利を決定づけた。

アルベロア監督は次のように語った。「この敗戦は私の責任だ。完全に、そして間違いなく私の責任だ。選手たちに求めているのは、すでに火曜日の試合のことを考えていることだ。ロッカールームを出た時点で、彼らにとってこの試合は終わっている。決定を下すのは私だ。スタメンを決めるのも、交代選手を選ぶのも、どう戦うかを決めるのも私だ。そして、この敗戦は完全にレアル・マドリードの監督の責任である。」