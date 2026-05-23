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アルバロ・アルベロアはダニ・カルバハルについて「レアル・マドリードの選手のあるべき姿だ」と語り、監督は「特別で唯一無二の」サイドバックとの別れを告げた。
レアル・マドリードの究極のシンボル
感動的な最終記者会見で、アルベロアはカルバハルを称えた。10年以上守備の要だったサイドバックは、退団に際し、間近に迫ったアスレティック・ビルバオ戦で表彰される。ユースからトップチームへ上がった彼のキャリアが、クラブ史で特別な存在だとアルベロアは語る。
アルベロアは会見でこう語った。「カルバハルはレアル・マドリードの理想を体現する象徴だ。クラブの育成出身として基礎を築き、唯一無二の存在になった。すべてのマドリディスタの誇りだ。ビルバオ戦では先発するだろう。私が彼を交代し、クラブがトリビュートを捧げる際、誰もが立ち上がるはずだ。 明日も、そして長年マドリードで成し遂げたすべてに対して、素晴らしい思い出になるだろう」と語った。
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レアル・マドリードに心からの別れを。
アルベロアは、カルバハルと同様にトップチーム監督としての任期が終わりに近づいていると感慨深く語った。クラブとの20年にわたる絆を振り返り、「今回の退任は一時的な休止であってほしい」と暫定監督は語った。
「また会おうと言える別れであってほしい。ここはいつまでも私のホームだから」とアルベロアは語った。「20年間、さまざまな役割でレアル・マドリードに身を置いてきた。ここはいつまでも私のホームだ。ビルバオ戦がレアル・マドリードでの最後の試合になる。それが私のキャリア最後の試合になるかどうかは分からないが」
モウリーニョ監督の下で裏方役を務めることはないと否定した。
アルベロアは、ジョゼ・モウリーニョのスタッフに加わる可能性を否定した。
アルベロアは「可能性について話すためにここにいるわけではない。モウは優れたスタッフを持ち、サポートも万全だ」と語った。「もし彼がマドリードに来ても、自分のスタッフを連れてくるだろう。私が彼と働く可能性はゼロだ。月曜日からは、自分にとって何が最善か考える。この4か月で大きく成長した」
- AFP
ラポルタへの反論
記者会見では、バルセロナ会長のジョアン・ラポルタ氏がフロレンティーノ・ペレス会長を「滑稽だ」と批判した件について質問が出され、話題は運営面に急展開した。
レアル・マドリード監督はクラブの立場を強く擁護し、話題をスペインサッカー界で続く審判公正に関する調査に戻した。
アルベロアは「ラポルタの発言は重要ではない。我々の立場は一貫している」と反論。「ネグレラ事件については結論を待っている。ファウルが取られず選手たちがピッチで血を流す状況は変わっていない。それを告発し続けるのが我々の責任だ」と語った。