アルバロ・アルベロアはダニ・カルバハルについて「レアル・マドリードの選手のあるべき姿だ」と語り、監督は「特別で唯一無二の」サイドバックとの別れを告げた。

感動的な最終記者会見で、アルベロアはカルバハルを称えた。10年以上守備の要だったサイドバックは、退団に際し、間近に迫ったアスレティック・ビルバオ戦で表彰される。ユースからトップチームへ上がった彼のキャリアが、クラブ史で特別な存在だとアルベロアは語る。

アルベロアは会見でこう語った。「カルバハルはレアル・マドリードの理想を体現する象徴だ。クラブの育成出身として基礎を築き、唯一無二の存在になった。すべてのマドリディスタの誇りだ。ビルバオ戦では先発するだろう。私が彼を交代し、クラブがトリビュートを捧げる際、誰もが立ち上がるはずだ。 明日も、そして長年マドリードで成し遂げたすべてに対して、素晴らしい思い出になるだろう」と語った。