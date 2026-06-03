レバークーゼンは、アルベロアが有名選手であるにもかかわらず、現時点では監督として適任ではないと判断した。クラブは彼が2022～2025年にレアル・マドリードU-19を指導した期間、綿密にスカウトを行い、その様子を長期的に観察した。その結果、今回の決定に至った。

報告書では、現時点ではクラブをドイツ頂点へ導くには経験が不足していると結論づけられた。選手時代の輝かしい実績や、キリアン・エムバペらを指導した経験は評価されたが、来季バイエルン・ミュンヘンと戦うには、より経験豊富な監督が必要との判断だ。