アルバロ・アルベロアが、レアル・マドリードの2選手に体調面の懸念があるにもかかわらず、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムの代表招集について言及した

レアル・マドリードは最近、ムバッペが膝の怪我で離脱し、ベリンガムもハムストリングに問題を抱えているため、戦力が逼迫している。こうしたコンディション面の懸念があるにもかかわらず、両選手はそれぞれフランス代表とイングランド代表に、今度の国際試合期間に向けて招集された。

スター選手たちの遠征を許可するという決定は、特に過酷な国内リーグ戦が控えていることから、マドリードで議論を呼んでいる。しかし、アルベロアは動じることなく、世界クラスの選手たちが代表戦に参加することは避けられないことであり、クラブもそれを全面的に受け入れていると述べている。