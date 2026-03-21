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アルバロ・アルベロアが、レアル・マドリードの2選手に体調面の懸念があるにもかかわらず、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムの代表招集について言及した
代表チームへの招集に関して問題はない
レアル・マドリードは最近、ムバッペが膝の怪我で離脱し、ベリンガムもハムストリングに問題を抱えているため、戦力が逼迫している。こうしたコンディション面の懸念があるにもかかわらず、両選手はそれぞれフランス代表とイングランド代表に、今度の国際試合期間に向けて招集された。
スター選手たちの遠征を許可するという決定は、特に過酷な国内リーグ戦が控えていることから、マドリードで議論を呼んでいる。しかし、アルベロアは動じることなく、世界クラスの選手たちが代表戦に参加することは避けられないことであり、クラブもそれを全面的に受け入れていると述べている。
- AFP
アルベロアは選手たちの判断を信頼している
記者団に対し、アルベロアは主力選手たちのコンディションに絶対的な自信を示した。「素晴らしい状態だと思う。ムバッペは明日（アトレティコ・マドリード戦）に出場するだろう、間違いなく。彼が代表チームに合流することについて、何の問題もない。代表に招集されるということは、彼らが非常に優秀だからだ」とアルベロアは語った。
アルベロアは、レアル・マドリードのイングランド人エースに対しても同様の見解を示した。「ベリンガムについても同じだ。彼は出場可能で、明日もピッチに立つだろう。彼がプレーする姿を見るのが楽しみだ。彼が代表でプレーするのは当然のことだ。彼は賢く、自分が何をしているかを理解している。彼らが代表に行かないふりをすることはできない。代表監督たちの気持ちも理解できる」
フィットネス業界の危機への対応
ムバッペとベリンガムは出場可能となったが、ティボ・クルトワの最近の不運な怪我を受けて、ゴールキーパーの状況は依然として懸念材料となっている。アルベロアは、ローテーション方針の要因としてスポーツに付き物のリスクを挙げ、アンドリー・ルニンに頼ることを明らかにした。
「選手がピッチに立つたびに、リスクはつきものです」とアルベロアは説明した。「史上最高のゴールキーパーが負傷しましたが、我々はもう一人の素晴らしいキーパーを擁しており、彼がどれほど優秀かを証明してくれるでしょう」。また、彼はベテランのアントニオ・ルディガーを称賛し、復帰に向けてたゆまぬ努力を続けた彼を「若手選手たちの手本」と呼んだ。
- (C)Getty Images
次は何が待っているのでしょうか？
この代表戦期間中、ムバッペ率いるフランス代表はブラジルとコロンビアと対戦する予定であり、ベリンガム率いるイングランド代表はウルグアイと日本と対戦する。しかしその前に、日曜日のラ・リーガではアトレティコ・マドリードと対戦する。アルベロア監督率いるチームは現在、首位バルセロナに4ポイント差の2位につけている。
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