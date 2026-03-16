AFP
翻訳者：
アルバロ・アルベロアが、マンチェスター・シティ戦に向けた遠征にレアル・マドリードのメンバーに復帰したジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペのコンディションについて最新情報を伝えた
ムバッペとベリンガムの加入がマドリードに弾みをつける
左膝の捻挫から回復したムバッペが、レアル・マドリードの練習に復帰した。この怪我により、彼は直近の試合を欠場していた。一方、ベリンガムも左脚のハムストリングの怪我から回復し、リハビリ期間を経て練習を再開した。
このフランス人FWは、膝の怪我の手術を避けるため、過去3週間にわたり保存療法を続けてきた。たとえマンチェスター・シティとのラウンド16第2戦に先発出場しなかったとしても、彼の復帰はレアル・マドリードにとって戦術上の大きな変化をもたらす。アルベロアは、ムバッペについて「彼は我々に異なる資質をもたらしてくれるが、何よりも彼が持つ特質は、非常に頭が良いということだ」と指摘した。 だから、彼がピッチに立ち、彼のゴールを楽しめることを楽しみにしている」と語った。
- Getty Images Sport
アルベロア、選手選考における「聖域」を否定
ベテランスターたちが復帰したにもかかわらず、アルベロアは、最近若手選手を重用してきた自身の選手起用方針を即座に擁護した。彼は、名声があってもベルナベウでの先発の座が保証されるわけではないと主張した。「私には『聖域』などないと感じている。フェデリコ・バルベルデ、ビニシウス、オーレリアン・チュアメニといった選手たちは、与えられた出場時間を正当に勝ち取っただけで、それ以上でも以下でもない。 アカデミー出身の選手たちは本当に素晴らしいプレーを見せており、非常に才能があると思う」と、元ディフェンダーは語った。
トップチームのレギュラー選手が相次いで戦列に復帰する中、アルベロアは選手起用という悩ましい課題に直面しているが、シーズンがクライマックスを迎える今、彼はそれを歓迎している。彼は次のように付け加えた。「選手が復帰すれば、多くの選択肢が得られる。私の考えは、各試合に最も適した11人を選ぶことだ」
ハーランドの脅威への対策
注目は主にマドリードの攻撃陣に集まっていたが、アルベロアはエルリング・ハーランドを封じるという守備面の課題についても言及した。先週サンティアゴ・ベルナベウで行われた3-0の勝利の前半戦では、このノルウェー人ストライカーを無力化することに成功しており、監督は今回も同様の守備戦略を採る可能性を示唆した。 「アーリングをマークしなければならない。彼は非常に背が高いが、[アルダ]・ギュレルが素晴らしい働きを見せてくれた。明日、それを再現できるかどうかは見てみないと分からない」と彼は述べ、エティハドでの試合に向けた課題を認めた。
アルベロアはまた、前節の対戦でハットトリックを達成したフェデリコ・バルベルデを称賛した。このウルグアイ人選手は中盤において不可欠な存在となっており、誰がスタメンに戻ろうとも、彼の役割が変わることはなさそうだ。アルベロアは次のように断言した。「彼は最高の状態にあり、動きの自由度も高い。ムバッペやベリンガムが周りにいれば、その状態は続くだろう」
- Getty Images Sport
目の前の課題に専念する
自身の将来やレアル・マドリードの監督という重圧について問われると、アルベロアは強気の姿勢を崩さなかった。彼は、その役職が不安定であるにもかかわらず、長期的な視点を持ってこの任務に取り組んでいると主張した。「そんなことは頭にもない。 そんなことは考えもしない。私が気にかけているのは明日の試合と、レアル・マドリードのファンが今、私が感じているのと同じくらい興奮しているかどうかだけだ。このポジションにどれくらいいるかは気にしていない。まるでここに来て15年経ち、あと15年いるかのようにトレーニングしている。だから、このまま続けていくつもりだ」と彼は語った。
広告