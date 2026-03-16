アルバロ・アルベロアが、マンチェスター・シティ戦に向けた遠征にレアル・マドリードのメンバーに復帰したジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペのコンディションについて最新情報を伝えた

左膝の捻挫から回復したムバッペが、レアル・マドリードの練習に復帰した。この怪我により、彼は直近の試合を欠場していた。一方、ベリンガムも左脚のハムストリングの怪我から回復し、リハビリ期間を経て練習を再開した。

このフランス人FWは、膝の怪我の手術を避けるため、過去3週間にわたり保存療法を続けてきた。たとえマンチェスター・シティとのラウンド16第2戦に先発出場しなかったとしても、彼の復帰はレアル・マドリードにとって戦術上の大きな変化をもたらす。アルベロアは、ムバッペについて「彼は我々に異なる資質をもたらしてくれるが、何よりも彼が持つ特質は、非常に頭が良いということだ」と指摘した。 だから、彼がピッチに立ち、彼のゴールを楽しめることを楽しみにしている」と語った。