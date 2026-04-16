アルバロ・アルベロアが解任された場合、ユルゲン・クロップと米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノがレアル・マドリードの有力後任候補となる。

水曜日にバイエルン・ミュンヘンに敗れチャンピオンズリーグから敗退したことで、元レアル・マドリードDFの立場は厳しく監視されている。リーガ・エスパニョーラでもバルセロナに9ポイント差をつけられ、無冠の危機に首脳陣は警鐘を鳴らしている。

1月にシャビ・アロンソの後任としてカスティージャBから昇格したアルベロアは、期待される高いレベルを維持できていない。フロレンティーノ・ペレス会長はチームを立て直すため、監督交代を検討していると報じられている。