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アルバロ・アルベロアが解任された場合、ユルゲン・クロップと米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノがレアル・マドリードの有力後任候補となる。
アルベロアへのプレッシャーが高まっている
水曜日にバイエルン・ミュンヘンに敗れチャンピオンズリーグから敗退したことで、元レアル・マドリードDFの立場は厳しく監視されている。リーガ・エスパニョーラでもバルセロナに9ポイント差をつけられ、無冠の危機に首脳陣は警鐘を鳴らしている。
1月にシャビ・アロンソの後任としてカスティージャBから昇格したアルベロアは、期待される高いレベルを維持できていない。フロレンティーノ・ペレス会長はチームを立て直すため、監督交代を検討していると報じられている。
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クロップは誘惑に負けるか？
クロップ氏は、かねてよりレアル・マドリード首脳陣の「理想の監督」とされてきた。デイリー・メール紙によると、現在レッドブル・グループで上級管理職を務めるドイツ人指揮官は、ペレス会長が賞賛するカリスマ性と戦術実績を兼備。注目度の高いチームを統率する力とリヴァプールでの輝かしい実績から、マドリードの新しい時代を率いる適任者とされる。
ただし、2023-24シーズン後にリバプールを退任して以来、彼は現場復帰への意欲をほとんど示していない。それでも、ベルナベウからのオファーは、58歳の彼を再びベンチへ引き戻す数少ない機会となるかもしれない。
ポチェッティーノとムバッペのつながり
ポチェッティーノも候補の上位に挙げられている。現在、米国代表監督として今夏のワールドカップ準備を進める彼は、ペレス会長のお気に入りだ。レアル・マドリードは彼がトッテナムやパリ・サンジェルマンを率いていた際にも接触しており、クラブ内での評価は依然として高い。
『デイリー・メール』によると、ポチェッティーノはパリ時代からキリアン・エムバペと強い信頼関係を築いており、彼の就任はエムバペのパフォーマンスを引き出す戦略ともなる。エリート選手育成の実績とビッグステージでの経験が、彼を魅力的な候補にしている。
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ベルナベウにおける英国の影響
クロップ監督かポチェッティーノ監督が就任すれば、マドリードのチームに所属するイングランド人選手にも大きな影響が及ぶ。2人はイングランドのスター成長に重要な役割を果たしてきた。ポチェッティーノはトッテナムでケインとアリを育て、クロップはリヴァプールでアーノルドを世界的な選手に育てた。
現在マドリードで中心選手であるアレクサンダー＝アーノルドとベリンガムにとって、両監督の戦術は大きな意味を持つ。現監督アルベロアは続投中だが、世界屈指の2人が控えるだけに、結果が求められるプレッシャーはかつてないほどだ。